Krenula prodaja Kamgradovih stanova u Zagorju: Kvadrat skoro kao u Zagrebu, interesa ne manjka

Kad biste naišli na zanimljivu novogradnju oko pola sata vožnje vlakom i nešto više automobilom od Zagreba, koliko jeftiniji kvadrat bi vam bio isplativ da se odlučite na kupnju? Nove Kamgradove zgrade u Zaboku završene su i puštene u prodaju, a čini se da se četvorni metar prodaje za manje od 3.000 eura, dok bi za ovakav projekt u glavnom gradu cifra bez sumnje bila barem nekoliko stotina eura viša. Kupci bi stoga mogli biti i lokalci, i Zagrepčani, ali i treći profil kupca.

Vizura Zaboka drugačija je nakon što su u blizini gradskog središta sagrađene dvije nove zgrade, prilično većih gabarita u odnosu na postojeće poslovne i stambene građevine u gradu. U sklopu urbanističke cjeline Centar 3, građevinska tvrtka Kamgrad podigla je nove stambeno-poslovne objekte, od kojih je jedan kaskadnog tipa, a drugi neboder s 11 nadzemnih etaža. Nekoliko mjeseci prije useljenja, počela je i prodaja stanova, a evo koliko se plaćaju novi kvadrati.

Cijena skoro kao u Zagrebu

Nekretninsko tržište u jednom od glavnih središta u Krapinsko-zagorskoj županiji širi se zbog novog Kamgradovog projekta. Njihova novogradnja koju su podigli u naselju Centar 3 službeno je završena prije tri mjeseca, kad su ovu vijest podijelili preko društvene mreže LinkedIn, a stanovi se već mogu naći i u oglasniku. Mi smo naišli na prodaju jednog trosobnog, stambene površine od 68,17 četvorna metra.

Ovaj stan očito je smješten u višem objektu, budući da u oglasu stoji kako je na devetom od ukupno deset katova, a sastoji se od zasebnog toaleta, kupaonice, dvije spavaće sobe, kuhinje s blagovaonicom, te natkrivenog i nenatkrivenog balkona. Prodaje se za 197.700 eura, odnosno sa spremištem te garažnim i vanjskim parkirnim mjestom za 232.700 eura. Samo za stan, to je 2.900 eura po četvornom metru.

Iako se prema podacima koje je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za 2025. godinu u Zagrebu cijene kvadrata kreću između 2.000 i 3.000 eura, znamo da je u praksi u glavnom gradu teško pronaći novogradnju za manje od 3.300-3.500 eura. To znači da je ova cijena niža, ali ne puno u odnosu na Zagreb.

Sto novih stanova i kratkotrajna kontroverza

Kao prednost za kupce, u oglasu je istaknut novi datum izgradnje, odlična lokacija u blizini trgovina i škola, nedaleko od centra grada, kao i dobra prometna povezanost. Podsjećamo, gradnja je kretala na ljeto 2024., a zgrade su završene pred kraj prošle godine, izmijenivši zauvijek vizuru Zaboka.

Gradnja je započela uz kratkotrajnu kontroverzu u javnosti, ponajprije zbog gabarita i visine objekata koji se ističu u odnosu na postojeću okolnu izgradnju. Ipak, iz Grada Zaboka ubrzo je poručeno kako se projekt provodi u skladu s Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Centra 3, čime su otklonjene sumnje u njegovu zakonitost. To je potvrdio i direktor investicija u Kamgradu Tomislav Kamenski, istaknuvši da su planirani gabariti čak manji od maksimalno dopuštenih, o čemu smo pisali.

Projekt donosi gotovo 100 novih stanova. U kaskadnoj stambeno-poslovnoj zgradi bit će smještene 62 stambene jedinice, pri čemu se volumen zgrade uzdiže prema sjeveru do najviše, devete etaže, dok je njezin najniži dio visok četiri kata. Drugi objekt, stambeni toranj, sadržavat će 37 stanova raspoređenih na 11 etaža. Stanovi u obje zgrade bit će različitih kvadratura, od nešto više od 40 do približno 100 četvornih metara.