U istarskoj garaži se gradi velika punionica za 14 električnih autobusa

U Puli se gradi 14 jednostrukih punjačkih mjesta za električne autobuse. Bageri su na terenu, a izvođač radova je poznata tvrtka Končar.

Opći trend porasta električnih vozila je aktualan, ali ne i prebrz. Ipak, za sve vozače takvih vozila važno je da u blizini imaju punjače koje mogu koristiti bez pretjeranog trošenja vremena i novčanih sredstava.

To su prepoznali Istarska županija i Grad Pula, koji su pokrenuli važan projekt izgradnje punionica za električne autobuse na području grada. Promjene su već vidljive na gradskom autobusnom kolodvoru u Šijani, gdje je započela izgradnja moderne energetske infrastrukture namijenjene punjenju električnih autobusa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,76 milijuna eura, a posao izvodi poznata hrvatska tvrtka Končar. Da su bageri na terenu i da su radovi u tijeku, pohvalio se i glavni direktor tvrtke Pulapromet, Tomislav Josipović, na svom LinkedIn profilu.

Punionica za 14 električnih autobusa

Središnji dio projekta je izgradnja punionice za električne autobuse s ukupno 14 mjesta. Svako od njih imat će minimalnu nazivnu snagu od 150 kW, što omogućuje istodobno punjenje svih autobusa bez smanjenja performansi sustava. Takva snaga osigurava brzo i učinkovito punjenje, što je posebno važno za vozila koja se tijekom dana vraćaju u garažu između vožnji.

Punionica će biti projektirana tako da omogući noćno punjenje većeg broja autobusa, ali i dnevno punjenje tijekom kraćih stanki u prometu. Planirana je ugradnja 14 jednostrukih punjačkih mjesta ili alternativno sedam dvostrukih, pri čemu svaki priključak služi isključivo jednom autobusu. Sustavi s tri ili više priključaka po jedinici nisu predviđeni, kako bi se osigurala stabilnost i pouzdanost rada.

Svi punjači koristit će CCS2 standard priključka, koji je danas najčešći za električna vozila ove kategorije. Cjelokupna elektroenergetska i komunikacijska infrastruktura bit će izvedena u podzemnoj kabelskoj kanalizaciji, s dovoljnim brojem revizijskih i prolaznih šahtova, od transformatorske stanice do svake punjačke pozicije. Punionica za električne autobuse, Pula | Foto: Tomislav Josipović, LinkedIn

Pametno upravljanje punjenjem

Važan dio projekta je uspostava centralnog upravljačkog sustava, koji uključuje sustav za upravljanje punjenjem električnih autobusa (CPMS - Charge Point Management System). Ovaj sustav omogućit će stalni nadzor rada punjača, praćenje napunjenosti baterija svakog autobusa te upravljanje snagom punjenja ovisno o broju istovremeno priključenih vozila i raspoloživoj električnoj snazi.

Putem lokalne komunikacijske mreže (LAN), operateri će imati uvid u stanje sustava u realnom vremenu, moći će optimizirati raspored punjenja i spriječiti preopterećenja mreže. Time se osigurava maksimalna iskoristivost infrastrukture, ali i dulji vijek trajanja baterija na vozilima. Punionica za električne autobuse, Pula | Foto: Tomislav Josipović, LinkedIn

Nova transformatorska stanica

Kako bi se osiguralo stabilno i dostatno napajanje punionice, u sklopu projekta gradit će se nova transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV ‘Autobusni terminal 2’, instalirane snage 800 kW. Stanica će biti izvedena kao montažno armiranobetonsko kućište trajne namjene, projektirano za srednje agresivne okolišne uvjete.

Objekt će se sastojati od armiranobetonskog temelja i montažnog kućišta tlocrtnih dimenzija približno 9,5 x 5 metara, što omogućuje smještaj do četiri transformatora maksimalne snage 1000 kVA, svaki u zasebnoj prostoriji. Osim transformatora, predviđeni su prostori za srednjenaponske i niskonaponske blokove, uz odvojene ulaze radi sigurnosti i lakšeg održavanja.

Lokacija će biti pripremljena tako da je omogućen nesmetan pristup transportnim vozilima i autodizalicama, bilo za montažu gotovih elemenata ili sklapanje objekta na licu mjesta. Posebna pažnja posvećena je sustavima uzemljenja, pri čemu će svi armiranobetonski elementi i metalni dijelovi biti međusobno povezani i spojeni na vanjsko uzemljenje objekta.