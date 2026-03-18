Veliki posao u Vlaškoj: Traži se izvođač rekonstrukcije 4.000 kvadrata za 2,7 milijuna eura

Gradilište bi trebalo biti otvoreno već u lipnju, a kada točno sve ovisi o zaključenu natječaja za izvođača radova koji je u tijeku.

Grad Zagreb objavo je javni poziv za izvođača radova na cjelovitom uređenju Stare Vlaške ulice. Projekt se treba realizirati prema rješenju odabranom na prethodno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju iza kojega stoji Studio Atmosfera. Ističe se kako projekt uspješno spajajući estetske vrijednosti i funkcionalnost uz poštivanje povijesnog konteksta prostora.

Početna vrijednost radova procijenjena je na 2,7 milijuna eura, a rok za prijavu je 2. travanj 2026. godine. Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.036 kvadrata. Glavni radovi planirani su od lipnja, a rok izvođenja iznosi tri mjeseca.

Tri zone

Stara Vlaška se prema prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografskom prikazu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, nalazi u zoni 'Površina infrastrukturnih sustava – IS'. Tu se razlikuju tri zone obuhvata.

Tako je planirano da se javni prostor nakon što sve bude gotovo koristi kao šetalište, trg i park. Cilj je da primarna funkcija prostora bude socijalizacija, druženje, susreti, igra, kulturna i rekreativna namjena, odmor.

Kamene ploče

Asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje. Planira se jednoobrazno, bez nivelacija, popločenje prirodnim kamenom cijelog obuhvata u prostoru.

Također, projektno rješenje obuhvaća otvaranje i čuvanje pravaca prema značajnim vizurama prema Zagrebačkoj katedrali, prema neoklasicističkoj Erlichovoj zgradi, te prema skulpturi Šenoe, fasadama i crkvi sv. Martina. Svako će se zadržati skulpture Šenoi i povišeni plato koji će također biti obnovljen.

Predlaže se i logično proširenje pješačkih parternih površina prema Ribnjaku i povezivanju s pješakom u Draškovićevoj. U središnjoj zoni obuhvata planira se zelenilo s javnim urbanim mobilijarom.

Također planiraju se ograničene zone za terase kafića, restorana i drugih ugostiteljskih sadržaja. Tu je i dodatno naglašavanje drugog lica javnog prostora, 'onog lišenog kupovnih obligacija i namijenjenom dnevnom boravku građana', predimenzioniranim klupama ispred zakulisnog zelenila. Stara Vlaška | foto: Grad Zagreb

Priključenje na prometnu površinu

Pristup na pješačku površinu trebao bi biti osiguran s Palmotićeve ulice na jugozapadnom dijelu, odnosno Branjugove ulice na sjeverozapadnom za interventna vozila i vozila dostave, te iz Draškovićeve ulice na istoku. Dok je kontrola ulaza za vozila opskrbe i ulaza u privatne / stambene jedinice predviđena je podiznim pilomatima na poziciji neposredno prije pješačkog prelaza iz Branjugove, te na jugoistočnom dijelu iz Draškovićeve ulice.

Biciklistička parkirališta trebaju biti osigurana na Vlaškoj sa strane Draškovićeve i kod zida na otoku ispred ulaza u Kaptol, dok će se pješaci neometano kretati u sigurnoj, kamenom popločanoj zoni Vlaške ulice. Odvajanje kolnog od pješačkog prometa bit će naglašeno i zaštitnim stupićima međusobne udaljenosti do 2 metra prema Branjugovoj i Draškovićevoj ulici. Pješački prijelaz trebao bi imati i semaforom za neometan prijelaz pješaka.

Krajobrazno uređenje

Krajobrazno rješenje je proizašlo iz prostornih datosti, prvenstveno iz analize upotrebe biljnog materijala koji je tipičan za stare zagrebačke vrtove, ali i za prirodne sastojine zagrebačkih šuma. U skladu s time, biljni materijal je planiran kao element koji nadopunja atmosferu starih dijelova Zagreba.

Nasuprot arhitektonskim volumenima na rubovima zahvata, zeleni volumeni ublažavaju rubove uvodeći mekše strukturne linije. Stoga organske linije brdašaca, ali i slobodne kombinacije biljaka koje simuliraju prirodne mješavine djeluju na manje strogu prostornu dinamiku koja stvara opuštenu atmosferu.