Niski start za gradnju ključne prometnice u Splitu: STRABAG dao najpovoljniju ponudu

Grad Split jedan je od hrvatskih gradova s najizraženijim prometnim zagušenjima, osobito tijekom ljetne turističke sezone. Dobre vijesti stižu za stanovnike istočnog dijela grada - uskoro započinje realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata, najavljenog još 2020. godine.

Riječ je o izgradnji novog dijela državne ceste DC433 - Zagorski put, koji će se povezati s postojećom prometnom mrežom. Nakon što su Hrvatske ceste (HC) prošle godine raspisale natječaj vrijedan 6,7 milijuna eura, u sustavu javne nabave objavljen je i zapisnik o pristiglim ponudama.

Najpovoljniju ponudu dao je austrijski STRABAG, koji ima najveće izglede za posao. Vrijednost projekta procijenjena je na 6,7 milijuna eura, dok STRABAG nudi 5.567.819,97 eura bez PDV-a, odnosno 6.959.774,96 eura s PDV-om, što je ujedno i najniža ponuda.

Ostale pristigle ponude bile su više - tvrtka Kavelj ponudila je 6.995.000 eura bez PDV-a (8.743.750 eura s PDV-om), zajednica ponuditelja predvođena Patruljem gotovo 8 milijuna eura bez PDV-a, dok je najvišu cijenu ponudio Cestar d.d. s 8.680.889,08 eura bez PDV-a, odnosno više od 10,8 milijuna eura s PDV-om.

Četiri trake na 600 metara

Ova prometnica, koja prolazi kroz područje Neslanovca i Dujmovače, ima ključnu ulogu u prometnom rasterećenju istočnog dijela Splita. Projekt Zagorskog puta razvija se godinama, a nakon pet godina pripreme, u veljači 2025. službeno je predana dokumentacija za ishođenje potrebnih dozvola.

Novi prometni pravac trebao bi znatno smanjiti opterećenje Ulice Domovinskog rata i čvora Smokovik. Ipak, dio prometnih stručnjaka upozorava da bi nova cesta mogla povećati prometno opterećenje u Solinskoj ulici, na području Dujmovače te na čvorištu Širina, koje već godinama predstavlja jednu od problematičnih točaka splitskog prometa.

Riječ je o dijelu Zagorskog puta koji trenutačno ima samo jednu prometnu traku, u dužini od oko 600 metara. Upravo ta kratka, ali vrlo važna dionica, koja već godinama stvara prometne gužve, uskoro će biti potpuno rekonstruirana.

Prema projektu koji je izradio TraffiCon, Ulica Zagorski put planirana je Generalnim urbanističkim planom kao četverotračna gradska prometnica, što će se sada i realizirati. Trasa će se nastavljati na postojeće čvorište s Ulicom Domovinskog rata, izvedeno u razini s četiri vozne trake širine 3,25 metra i obostranim nogostupima širine tri metra. Prometnica će zadržati četverotračni profil sve do spoja s već izgrađenim dijelom Zagorskog puta, u blizini postojeće benzinske postaje. projekt Zagorskog puta | Foto: EOJN

Tri nova raskrižja

Na novoj dionici predviđena su tri raskrižja u razini - sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. U zoni raskrižja sa Sarajevskom ulicom projektiran je dodatni trak za desno skretanje širine 3,25 metra te izdignuti otok u sredini raskrižja.

Kod raskrižja s Hercegovačkom i Mostarskom ulicom predviđene su dodatne trake za lijevo skretanje iste širine, a prometni smjerovi bit će razdvojeni razdjelnim otokom širine 1,5 metara, koji se proteže do spoja s postojećim kolnikom prve faze projekta. U okviru projekta planirana su i dva autobusna stajališta u zoni raskrižja s Hercegovačkom ulicom, po jedno u svakom smjeru, kao i pješačko-biciklistički prijelazi na svim raskrižjima.

Predviđene su pješačke i biciklističke staze u oba smjera, ukupne širine tri metra, koje su, gdje god je to prostorno moguće, odvojene od kolnika zaštitnim pojasom zelenila širine dva metra. Staze će biti omeđene betonskim parkovnim rubnjacima, a na mjestima s većim nasipima i usjecima bit će izgrađeni potporni zidovi s pješačkom ogradom na njihovom vrhu. projekt Zagorskog puta | Foto: EOJN

Građevinsko-prometne karakteristike

Trasa nove prometnice projektirana je za računsku brzinu od 60 kilometara na sat, prema kojoj su definirani svi vodoravni i okomiti elementi osi ceste. U horizontalnom smislu trasa se sastoji od pravca i jednog kružnog luka, čime se postiže optimalan tok prometa i sigurno odvijanje vožnje. Kolnik će imati četiri vozne trake širine po 3,25 metra, uz dodatne trake za lijevo i desno skretanje iste širine, čime se osigurava protočnost prometa na raskrižjima.

S obje strane prometnice planiran je zaštitni zeleni pojas širine dva metra, uz koji se nalaze pješačko-biciklističke staze ukupne širine tri metra. Uz kolnik su predviđene bankine širine pola metra, dok će se kolnička konstrukcija izvesti kao fleksibilna, namijenjena teškom prometu, s projektnim razdobljem trajnosti od 20 godina.

Nova komunalna infrastruktura

Projekt predviđa i izgradnju nove komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje prometnice, uključujući sustav odvodnje, javnu rasvjetu i kabelsku kanalizaciju za semafore. Postojeće instalacije, poput električne mreže, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, bit će zadržane ili izmještene prema uputama nadležnih poduzeća.

Tijekom rekonstrukcije dio cjevovoda koji prolazi ispod kolnika, u duljini od približno 40 metara, bit će zamijenjen novim duktilnim cjevovodom istog promjera, položenim unutar čelične zaštitne cijevi. Zaštitna cijev postavit će se pod stalnim nagibom kako bi se osigurao pravocrtan prolaz bez vertikalnih i horizontalnih lomova. S desne strane prometnice planira se visoki potporni zid, budući da će nova prometnica biti povišena za oko 4,5 metra u odnosu na postojeći teren.