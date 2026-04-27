Vlakom do broda i aviona: Najveći zadarski željeznički projekt sad je u rukama HŽ-a

Izrada studije za 'povlačenje' pruge iz centra Zadra sve do luke Gaženica bila je pothvat Zadarske županije. Sada ju preuzima HŽ Infrastruktura.

Prije nešto manje od dvije godine, u Zadru je predstavljena velika ideja za razvoj grada. Novi kvart, Zadar 2, postao bi urbano središte, a gradio bi se na mjestu starog željezničkog kolodvora poslije njegovog izmještanja u luku Gaženica.

Nova perspektiva razvoja grada pojavila se s najavom pruge između Zadra i Knina, kojom se putnici ne voze od 2014. godine. Dok se o izgradnji novog mega kvarta može samo sanjati, premještanje pruge, izgleda, polako postaje stvarnost.

'Povlačenje' pruge u luku i dalje bi se trebalo dogoditi, no Zadarska županija sada je odustala od provođenja Studije. Taj posao prelazi pod 'odgovornost' HŽ Infrastrukture.

Izmještanje kolodvora i nove tračnice

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 13. svibnja ove godine objavio je Izvješće o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš za izgradnju zaobilaznice Bibinja. Plan je uključivao i izgradnju teretnog kolodvora Gaženica na željezničkoj pruzi M606 od Knina do Zadra, duljine 7,8 kilometara. Javna rasprava za studiju provedena je 'pod kapom' Zadarske županije.

Sukladno objavi, javna rasprava Studije održana je u trajanju od 30 dana, do 2. svibnja 2025. godine, u službenim prostorijama Općine Bibinje. Prije provedenog javnog savjetovanja, na stranicama županije u veljači je objavljeno da se pokreće veliko ulaganje u željezničku infrastrukturu s ciljem jačanja prometa, sigurnosti i gospodarstva.

Vlakom do aviona

Osim što je prema objavi županije, projekt dobio 'zeleno svjetlo' po pitanju utjecaja na okoliš te je pokrenuto ishođenje dozvola i natječaj za gradnju, najavljena je priprema studije za povezivanje Zračne luke Zadar s gradskom željeznicom. Studija bi obuhvatila planiranje novih koridora.

Planira se promjenu da bi se modernizirao promet i ojačao se turistički i gospodarski razvoj regije. No, Zadarska županija na kraju je odustala od provedbe studije, javlja 057info.

Kako piše lokalni portal, odluka je donesena da se ne bi 'gubilo vrijeme' u provedbi natječaja. Kako je naveo župan Josip Bilaver, s HŽ Infrastrukturom stoga se dogovorilo da će se taj dio 'ubaciti' u postojeću studiju HŽ-a.

Deseci milijuna za staru dionicu

Inače, znamo da je HŽ u srpnju 2024. ugovorio izvedbu radova na obnovi dionice između Knina i Zadra. Obnova dionice bila je procijenjena na vrijednost od 90 milijuna eura, no sporazum o građevinskim radovima na pruzi sklopljen je s tvrtkom Swietelsky, u vrijednosti od 70 milijuna eura.

Potpisan je ugovor od 69,77 milijuna eura, u trajanju od 48 mjeseci, odnosno do 2028. godine. Kako znamo, ovaj posao uključuje i fazu izgradnje Bibinjske obilaznice, te željezničkog povezivanja luke Gaženica sa zadarskim kolodvorom, povezivanja s Poduzetničkom zonom Crno, zračnom lukom Zadar, a uključena je i dogradnja željeznice do središta grada.

Inače, 2. svibnja 2026. godine u prostorijama Općine Bibinje održano je javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš željezničke zaobilaznice Bibinja te teretnog kolodvora Gaženica. Istaknuto je da uz izgradnja nove trase, zajedno s tunelom od čak 3 kilometra, neće imati negativan utjecaj na okoliš. Župan Bilaver istaknuo je da će stara pruga nakon izgradnje obilaznice biti uklonjena. Zadar 2 | foto: screen shot HRT

Na mjestu kolodvora, zgrade

A kako smo spomenuli na početku, obnova željezničke pruge Zadar-Knin otvara prostor za veliku urbanističku promjenu u Zadru. Kako je najavljeno iz Grada u ožujku 2024., izmještanjem kolodvora u Gaženicu, vrijedna lokacija u centru grada oslobodila bi se za razvoj nove četvrti, već prozvane 'Zadar 2'.

Projekt arhitekta Pere Marušića predviđa izgradnju škole, vrtića, vjerskog objekta i šetnice, uz povezivanje starog grada s lukom Gaženica. U planu je i obnova lučice Bregdetti s oko 300 vezova.

Vrijednost projekta prije dvije godine procijenjen je 20 do 30 milijuna eura, uz financiranje iz EU fondova i javnih proračuna. Taj novi kvart zamišljen je kao drugi centar grada.