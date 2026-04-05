Veliko gradilište u Zagori: Kreće milijunska rekonstrukcija pruge, a uskoro će se graditi skupa obilaznica

Projekt predviđa produljenje ključnih kolosijeka kako bi se omogućio prihvat vlakova duljine do 500 metara, što je važan korak u modernizaciji pruge.

Veliki radovi očekuju gradić Drniš u Dalmatinskoj zagori, smješten među trima planinama. Nakon što je već potpisan ugovor za izgradnju obilaznice vrijedne 40 milijuna eura, grad ulazi u novu fazu razvoja, a slijedi i potpuna rekonstrukcija kolodvorske infrastrukture vrijedna sedam milijuna eura. HŽ Infrastruktura napokon je odabrala izvođača radova, a riječ je o poznatoj tvrtki Texo Molior iz Cavtata. Projekt obuhvaća modernizaciju kolodvora Drniš na željezničkoj pruzi M604 Oštarije-Knin-Split, s ciljem podizanja kvalitete usluge i pripreme za buduću elektrifikaciju pruge.

Za potrebe realizacije projekta već je ranije ishođena lokacijska dozvola, a nakon toga izrađen je i glavni projekt koji detaljno definira sve faze radova. Time se stvaraju preduvjeti za početak jedne od važnijih infrastrukturnih investicija na ovom području, koja će značajno utjecati na prometnu povezanost i razvoj grada. Projekt ne obuhvaća samo obnovu postojećih elemenata, već i njihovu prilagodbu suvremenim standardima željezničkog prometa.

Rekonstrukcija kolosijeka i kolodvorskog prostora

Kolodvor Drniš trenutno raspolaže s osam kolosijeka, no postojeće stanje obilježavaju nedovoljne duljine i neujednačeni razmaci između njih. Projektom je predviđeno produljenje ključnih kolosijeka kako bi mogli prihvatiti vlakove duljine do 500 metara, što je nužno za modernizaciju pruge. Zbog konfiguracije terena, produženje će se izvoditi u smjeru Knina, uz istovremenu rekonstrukciju kolosiječne geometrije.

Planirana je ugradnja ukupno 13 novih skretnica, čime će se unaprijediti fleksibilnost i sigurnost željezničkog prometa. Također će se rekonstruirati postojeći lukovi pruge kako bi se povećale brzine kretanja vlakova, koje će u budućnosti iznositi do 90 km/h za klasične vlakove, odnosno do 100 km/h za nagibne garniture. Time se osigurava brži i učinkovitiji promet na ovoj važnoj dionici.

Uz radove na kolosijecima, značajne promjene očekuju i kolodvorski prostor. Predviđena je izgradnja novog bočnog perona duljine 120 metara, koji će biti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Uredit će se i pješački prilazi te prijelazi preko kolosijeka, čime će se poboljšati sigurnost putnika. Postojeće površine između kolosijeka dijelom će se ukloniti, a dijelom rekonstruirati u skladu s novim standardima.

Dodatno, projekt uključuje izgradnju svodnih cesta koje će zamijeniti postojeće cestovne prijelaze, čime se smanjuje rizik od nesreća i povećava protočnost prometa. Ovakva rješenja predstavljaju važan korak prema modernom i sigurnom prometnom sustavu. Željeznička pruga, ilustracija | Foto: HŽ infrastruktura

Moderni sustavi i tehnička unapređenja

Rekonstrukcija kolodvora obuhvaća i niz tehničkih unapređenja koja će omogućiti dugoročnu funkcionalnost i sigurnost sustava. Posebna pažnja posvećena je odvodnji, budući da postojeći sustav nije zadovoljavao suvremene standarde. Projektom je predviđena ugradnja novog drenažnog sustava s više od 1300 metara cijevi te nizom revizionih okana za održavanje. Time će se spriječiti zadržavanje vode i oštećenja infrastrukture.

Postojeći propust bit će u potpunosti uklonjen i zamijenjen novom armiranobetonskom konstrukcijom, koja je projektirana za veća opterećenja i bolju protočnost vode. Uz to, planirano je uređenje odvodnih kanala i zaštita nasipa, čime se dodatno osigurava stabilnost cijelog sustava.

U sklopu modernizacije predviđena je i rekonstrukcija telekomunikacijskih i elektroenergetskih sustava. Ugradit će se nova kabelska kanalizacija, digitalni komunikacijski uređaji te suvremeni sustavi za informiranje putnika, uključujući informacijske ploče, razglas i satove. Također će se modernizirati rasvjeta kolodvora, čime će se poboljšati vidljivost i sigurnost u svim uvjetima.