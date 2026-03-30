Lithium SuperPack NG baterija (LSP NG)

Na bateriju LSP NG mogu se spojiti i najzahtjevnija trošila na plovilu poput bočnih potisnika i sidrenog vitla. To otvara nove perspektive primjene.

Lithium SuperPack NG baterije su litij-željezo-fosfat (LiFePO₄) baterije dostupne u različitim kapacitetima s nominalnim naponima od 12,8 V, 25,6 V i 51,2 V, slika 1. Dizajnirane su kao izravna zamjena za olovno-kiselinske baterije u pomorskim, mobilnim i industrijskim primjenama. Namijenjene su za dugotrajnu off-grid upotrebu te pružaju dovoljan kapacitet za napajanje kompletnog električnog sustava, uključujući uređaje s velikom potrošnjom. Njihov oblik i raspored priključaka omogućuju jednostavnu ugradnju u otočnim i mrežnim fotonaponskim sustavima u plovilima, vozilima i kopnenim primjenama.

O ovom tipu baterija već smo pisali dva puta u serijalu. Opisana je bila primjena Lithium SuperPack baterije (LSP baterije) u novogradnji brodice Šibenik 800 i rekonstrukcija jednog Bayliner-a. Razlika je što baterije koje sada opisujemo imaju u nazivu nastavak NG (nova generacija, new generation) i kao takve predstavljaju najnoviju tehnologiju i rješenje koje nudi proizvođač Victron energy. Razlika između LSP baterije i LSP NG baterije je u dopuštenoj struji pražnjenja i punjenja baterije. Prva generacija LSP baterija od 100 Ah bila je primjerice ograničena na 70 A najveću ustaljenu struju pražnjenja, dok LSP NG baterija 100 Ah može ustaljeno osigurati i 200 A pražnjenja, dok interne elektroničke sklopke u bateriji mogu prekinuti i struje do 800 A. Na bateriju LSP NG mogu se tako spojiti i najzahtjevnija trošila na plovilu poput bočnih potisnika i sidrenog vitla! To je ključna razlika zbog koje je vrijedno čitanje cijelog članka, jer ona otvara nove perspektive primjene litijevih baterija. Foto: Schrack

Karakteristični dijelovi baterije

Karakteristični dijelovi baterije prikazani su na slici 2.:

1. pozitivni priključak (M8)

2. negativni priključak (M8)

3. sigurnosni ventil (G3/4” BSPP navojni priključak)

4. tipka za uključivanje/isključivanje/resetiranje

5. statusni LED indikatori (Bluetooth, upozorenje, alarm, status ažuriranja firmware-a)

6. konektor za vanjski signal povratne informacije (EFS) za SuperPack NG (uključen)

7. nosači ručki (ručke nisu prikazane)

8. montažne točke za nosače Foto: Schrack

Značajke

Ugrađena zaštita

U bateriju je integriran sustav za upravljanje baterijom (BMS) koji osigurava zaštitu tako da protok energije uvijek ostaje unutar sigurnih radnih granica djelovanja baterije i sustava. Moguće je neovisno prekidanje punjenja i pražnjenja putem automatskog (samoresetirajućeg) prekidača u bateriji. Određeni zaštitni događaji automatski se poništavaju bez intervencije korisnika, tj. baterija omogućuje višestruke pokušaje automatskog oporavka sustava u slučaju kratkog spoja i preopterećenja.

Ustaljena strujna opteretivost, balansiranje ćelija, nadzor preko VictronConnect aplikacije

Baterija podržava ustaljenu struju pražnjenja do 2C i punjenja do 1C, čime se smanjuje potreba za predimenzioniranjem baterijskog sustava. Primijetite da je preporučena ustaljena struja pražnjenja zbog produžavanja životnog vijeka baterije ipak 0,5 C, a struja punjenja tek 0,3 C. Interno balansiranje ćelija omogućuje održavanje optimalne naponske ravnoteže ćelija pri kraju procesa punjenja. Integrirano je Bluetooth sučelje za nadzor i upravljanje baterijom u stvarnom vremenu koje bateriju spaja s besplatnom aplikacijom VictronConnect na pametnom telefonu.

On/Off tipka, LED indikacija statusa

Na bateriji je tipka za uključivanje/isključivanje baterije, kojom se prekida punjenje ili pražnjenje. Može se koristiti i za resetiranje određenih zaštitnih stanja. U isključenom stanju baterija prelazi u način rada „skladištenje“ s vlastitim pražnjenjem manjim od 3 % kapaciteta mjesečno. Dva integrirana LED indikatora prikazuju stanje Bluetooth spoja, upozorenja, alarmna stanja i status pri ažuriranju firmware-a.

Vanjski signal povratne informacije (engl. External Feedback Signal, EFS)

Elektronika u bateriji stvara izlazni signal povratne informacije iz baterije (engl. External Feedback Signal, EFS) razine napona baterije i struje do 250 mA. EFS može služiti kao signal za vanjsko isključenje komponenata sustava (engl. External Disconnection Signal, EDS) kao dodatna zaštita sustava. Također može se konfigurirati kao signal za punjenje, za aktivaciju punjača u sustavu, (engl. External Charging Signal, ECS) na temelju stanja pred alarma zbog preniskog stanja napunjenosti (SoC) baterije.

Održavanje za rad sigurne temperature baterije

Temperatura baterije održava se iznad minimalne granice za sigurno punjenje u hladnim uvjetima. Podsjetimo da se LFP baterije ne smiju puniti pri nižim temperaturama jer može doći do trajnog uništenja baterije. Interni sustav raspodjele topline u unutrašnjosti baterije omogućuje optimalno upravljanje temperaturom u kućištu cijele baterije.

Visoka učinkovitost i velika gustoća skladištenja energije

Radna učinkovitost je 93 %. Gustoća skladištenja energije je 128 Wh/kg što omogućuje veliki kapacitet uz malu masu i volumen baterije!

Montažni nosači, zaštita od prodora prašine i prodora vode

Uz bateriju pri isporuci uključeni su i nosači za sigurno i stabilno pričvršćivanje u sve tri osi. Kućište baterije ima stupanj zaštite IP65, što osigurava zaštitu od prašine i mlazova vode niskog tlaka iz svih smjerova.

Sigurnosni ventil (navoj 3/4”)

Baterija je opremljena sigurnosnim ventilom s unutarnjim navojem 3/4” za spajanje na sustav za odvod plinova. Potrebno je koristiti i odgovarajuću brtvu za cijevni spoj. Ventil je namijenjen isključivo za kontrolirano ispuštanje plinova u ekstremnim uvjetima i ne smije se koristiti za hlađenje ili spajanje s drugim rashladnim medijima.

Osnovno

Ažuriranje firmware-a baterije

Nova baterija je inicijalno napunjena do maksimalno 30 % SoC. Prije ažuriranja firmware-a bateriju je dobro potpuno napuniti. Firmware baterije može se ažurirati putem aplikacije VictronConnect. Provjerite uvijek verziju instalirane aplikacije VictronConnect kako biste uvijek imali pristup najnovijem firmware-u.

Prilikom prvog spajanja s baterijom aplikacija može ponuditi ažuriranje firmware-a baterije. Ako se pojavi obavijest, dopustite dovršetak ažuriranja. Novija verzija nije uvijek bolja – ažurirajte samo ako je potrebno. Ako sustav radi bez problema, izbjegavajte nepotrebna ažuriranja. Prije ažuriranja uvijek pročitajte zapis o promjenama kroz verzije, koji je dostupan na platformi Victron Professional. Ažuriranje provedite obavezno pri prvom puštanju u pogon. Kasnije ažuriranje firmware-a ne uzrokuje potpuno gašenje sustava. Tijekom ažuriranja izlaz za prekid punjenja (Charge disconnect) se otvara, čime se onemogućuje punjenje baterije za vrijeme ažuriranja. Ako ažuriranje ne uspije, izlaz za prekid potrošnje (Load disconnect) otvorit će se nakon 120 sekundi kao sigurnosna mjera, kako bi se omogućio sigurni i neprekidni ponovni pokušaj ažuriranja. Tijekom ažuriranja firmware-a, Bluetooth i Error LED indikatori trepere istovremeno, što označava da je postupak ažuriranja u tijeku.

Montaža baterije

Baterija se može postaviti uspravno ili na dužu bočnu stranu. Ne postavljajte bateriju naopako, s priključcima prema dolje! Baterija ima stupanj zaštite IP65, što osigurava zaštitu od prodora prašine i mlazova vode. Može se instalirati u vanjskim ili djelomično zaštićenim prostorima, ali ne smije biti izložena izravnom sunčevom zračenju, jakoj kiši ili drugim nepovoljnim vremenskim uvjetima. Vodite računa da su priključci neizolirani! Bateriju je potrebno sigurno učvrstiti kako bi se spriječilo pomicanje. U vozilima i plovilima koristite priložene montažne nosače kako biste smanjili rizik da baterija u slučaju nesreće ili valova postane opasna gibajuća masa. Osigurajte najmanje 10 mm razmaka sa svih strana za ventilaciju tijekom punjenja i pražnjenja.

DC ožičenje

Koristite baterijske kabele s presjekom koji odgovara maksimalnoj očekivanoj struji u sustavu, gruba procjena presjeka kratkih baterijskih kabela je 2 A/mm2. Ispravno dimenzionirani kabeli smanjuju pad napona i zagrijavanje. Za paralelni spoj više baterija duljine kabela trebaju biti jednake. Presjek vodiča za EFS signal mora biti najmanje 0,75 mm².

Osigurači

Baterije mogu isporučiti vrlo visoke struje, stoga svi električni spojevi s baterijom moraju biti zaštićeni osiguračima. Za glavni priključak baterije koristite osigurač tipa MRBF ili Class T s prekidnom moći od najmanje 10 kA. DC osigurač se ugrađuje što bliže pozitivnom priključku baterije. Ako ima više paralelno spojenih baterija, svaka se baterija mora opremiti osiguračem. I u tom slučaju sve osigurače postavite što bliže pozitivnom priključku baterije. Za EFS signalni vodič koristite brzi cjevasti (5×20 mm) osigurač 315 mA, za istosmjerni napon ≥ 32 V. Zategnite M8 vijke priključaka momentom od 4 Nm. Koristite sljedeći redoslijed: vijak 1, opružna podloška 2, podloška 3, kabelska stopica 4, priključak baterije 5, slika 3. Foto: Schrack

Ova baterija ima ugrađeni interni prekidač na negativnom priključku. U isključenom stanju (OFF) ili tijekom zaštitnog događaja, negativni priključak može biti elektronički isključen. Prvo spojite stoga pozitivni (+) kabel, a potom negativni (-) kabel. Prilikom odspajanja postupak izvedite obrnutim redoslijedom, no najprije isključite bateriju tipkalom na kućištu.

Paralelni spoj više baterija

Broj baterija koje se mogu spojiti paralelno ograničen je samo snagom sustava. Iako postoji ograničenje snage, što zapravo uz zadani napon znači ograničenje najveće struje sustava, ukupni kapacitet (energija) može se povećavati bez ograničenja. Pridržavajući se najveće dozvoljene struje moguće je spojiti neograničen broj baterija u paralelu.

Pri paralelnom spajanju dvije baterije spojite DC kabele dijagonalno kako biste osigurali jednolike putanje struje, a time i otpore, kroz svaku bateriju. Presjek zbirnog, glavnog kabela mora biti jednak presjeku kabela jedne baterijske grane pomnoženo s brojem paralelnih grana. Svaku bateriju osigurajte osiguračem na pozitivnoj strani. Glavni pozitivni kabel prema baterijskom bloku također mora biti osiguran osiguračem, slika 4. Foto: Schrack

Primjer osigurača

Dvije baterije spojene su paralelno, svaka s najvećom ustaljenom strujom od 100 A. Svaka baterija mora imati vlastiti osigurač malo iznad 100 A, npr. 125 A Class T osigurač (ili MRBF tip) s prekidnom moći 20 kA. Ovi osigurači štite kabele i bateriju u slučaju kvara u pojedinoj grani. Ukupna struja sustava jednaka je zbroju struja pojedinih baterija. U ovom slučaju najveća struja sustava = 200 A. Glavni pozitivni kabel i glavni osigurač moraju biti dimenzionirani za najmanje 200 A (npr. 250 A Class T ili MRBF osigurač s prekidnom moći 20 kA). Tako se osigurava da je svaki niz baterija pravilno zaštićen, dok glavni osigurač štiti DC instalaciju od prekomjerne struje.

Važno ograničenje

Ukupna struja sustava iz paralelno spojenih baterija nikada ne smije premašiti maksimalnu prekidnu struju koju jedna baterija LSP NG može sigurno prekinuti (800 A). Zbog toga glavni osigurač baterijskog sustava ne smije biti veći od 800 A. Ovo osigurava da u slučaju preopterećenja ne dođe do situacije u kojoj bi interni elektronički prekidač baterije morao prekinuti struju veću od svoje projektirane granice.

Još jednom: Kapacitet (autonomija) može se povećavati dodavanjem baterija paralelno. Povećanje snage (struje!) može se realizirati tek spajanjem više neovisnih i redundantno zaštićenih baterijskih sustava. Za takve sustave, sustave sa istosmjernom strujom većom od 800 A preporučujemo da se dodatno savjetujete jer rješenja nisu trivijalna.

Funkcije i ožičenje EFS signala

Lithium SuperPack NG baterija ima M12 jednopolni konektor na gornjoj strani koji omogućuje External Feedback Signal (EFS). Taj signal može imati dvije funkcije:

External Charging Signal (ECS)

External Disconnection Signal (EDS)

Iako obje funkcije koriste isti fizički EFS izlaz, njihovo ponašanje i namjena su različiti. Tijekom normalnog rada EFS izlaz je „plutajući“ (0 V). Ako je signal aktivan, izlaz ima napon jednak naponu baterije u odnosu na negativni pol baterije i može se opteretiti do do 250 mA. EFS izlaz se ne smije izravno spajati na induktivna, kapacitivna ili niskoomska trošila. Kod induktivnih trošila (npr. releji ili zujalice bez ugrađene zaštite) obavezno koristite zaštitnu povratnu diodu paralelno s trošilom (katoda na +Vbatt, anoda na – pol baterije). To je zato da se po isključenju induktivnog trošila energija iz induktivnog trošila može „potrošiti“ u povratnoj diodi, bez stvaranja prenapona na EFS izlazu. Kao referencu uvijek koristite negativni pol baterije. Ako je spojeno više uređaja, ukupna struja ne smije prijeći dopuštenih 250 mA.

External Charging Signal (ECS) – zahtjev za punjenjem

ECS funkcionalnost se može omogućiti putem aplikacije VictronConnect. Kada je funkcija omogućena i signal aktivan, ECS signal daje stalni pozitivni napon (+Vbatt), slika 5. Aktivira se ako stanje napunjenosti (SoC) padne ispod definirane razine i ostaje aktivan dok je SoC ispod razine ili dok se detektira punjenje. Isključuje se kada je SoC iznad definirane razine i ako nema detektiranog punjenja. Zbog stabilnog ON/OFF signala, ECS se može koristiti za napajanje zavojnice releja, upravljanje vizualnim ili zvučnim alarmom, upravljanje uređajima s daljinskim ON/OFF ulazom npr. solarni punjač ili Orion XS. Foto: Schrack

U sustavima s više Lithium SuperPack NG baterija spojenih paralelno, EFS izlazi svih baterija mogu se spojiti paralelno, slika 6. lijevo. Ako bilo koja baterija aktivira svoj EFS signal, dolazi do aktivacije zajedničkog izlaza, što omogućuje povezanim uređajima ili alarmima da reagiraju na zaštitni događaj iz bilo koje baterije u sustavu. U sustavima s više Lithium SuperPack NG baterija spojenih paralelno, svaka baterija može koristiti svoj ECS izlaz i za upravljanje vlastitim relejem, slika 6. desno. Relejni kontakti spajaju se u seriju ili u paralelu (ovisno o željenoj funkciji), stvarajući jedinstveni upravljački signal prema vanjskom uređaju. Ako bilo koja baterija aktivira svoj ECS signal, njen relej se aktivira i prekida se ili uključuje kontrolni krug, osiguravajući da sustav odmah reagira na zaštitni ili upozoravajući događaj iz bilo koje baterije. Foto: Schrack

External Disconnection Signal (EDS) - zahtjev za isključenjem

EDS funkcionalnost je uvijek omogućena i pruža dodatni sloj zaštite sustava. Ako se detektira protok struje u stanju prepunjenosti baterije ili u stanju preispražnjenosti baterije, EFS generira izmjenični kvadratni signal. Drugim rječima, EFS signal ima oblik izmjeničnog signala ako je baterija izvan svog uobičajenog i dozvoljenog područja rada. Interni sustav baterije omogućuje detekciju takvih nepravilnosti i stoga pravovremenu reakciju postavljanjem EDS signala. No EDS je dijagnostički signal i nije namijenjen izravnom upravljanju relejima, indikatorima ili zujalicama. Za korištenje EDS-a potrebno je dodatno vanjsko elektroničko sklopovlje koje će prepoznati takav signal i pretvoriti ga u stabilan upravljački ili alarmni signal! Foto: Schrack

Postavke i status baterije

Postavke baterije zadaju se VictronConnect aplikacijom, slika 8., lijevi zaslon. Moguće je izabrati između dva načina grijanja baterije:

Charger mode – grijač se napaja iz punjača i automatski se uključuje kada temperatura ćelija padne ispod 0 °C tijekom punjenja (zadana postavka).

Auto mode – baterija sama napaja grijač kako bi održala temperaturu iznad 0 °C. Ovaj način ograničen je unutarnjom raspoloživom energijom; ako SoC padne ispod minimalne razine, grijanje se isključuje i punjenje više nije moguće.

U postavkama baterije može se omogućiti funkciju zahtjeva za punjenjem, External Charging Signal (ECS).

Lithium SuperPack NG ima sljedeće postavke baterija koje se mogu mijenjati:

Charged voltage : napon iznad kojeg nadzornik baterije računski sinkronizira i resetira SoC na 100 %, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti tail current i charged detection time.

: napon iznad kojeg nadzornik baterije računski sinkronizira i resetira SoC na 100 %, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti tail current i charged detection time. Tail current : struja ispod koje nadzornik sinkronizira i resetira SoC na 100 %, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti napona punjenja i vremena detekcije punjenja. Zadano: 4 %, može se podesiti po potrebi.

: struja ispod koje nadzornik sinkronizira i resetira SoC na 100 %, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti napona punjenja i vremena detekcije punjenja. Zadano: 4 %, može se podesiti po potrebi. Charged detection time : Trajanje tijekom kojeg moraju biti zadovoljeni uvjeti napona punjenja i tail current za sinkronizaciju SoC na 100%. Zadano: 3 minute, može se prilagoditi.

: Trajanje tijekom kojeg moraju biti zadovoljeni uvjeti napona punjenja i tail current za sinkronizaciju SoC na 100%. Zadano: 3 minute, može se prilagoditi. Low SoC warning level : Razina pri kojoj se izdaje upozorenje prije nego što je dostignut minimalna razina pražnjenja. Upozorenje se prikazuje u aplikaciji VictronConnect, a crveni LED indikator na kućištu baterije počinje treptati ako je upozorenje aktivno.

: Razina pri kojoj se izdaje upozorenje prije nego što je dostignut minimalna razina pražnjenja. Upozorenje se prikazuje u aplikaciji VictronConnect, a crveni LED indikator na kućištu baterije počinje treptati ako je upozorenje aktivno. Discharge floor (razina najdubljeg dozvoljenog pražnjenja): definira minimalno stanje napunjenosti (SoC) do kojeg baterija smije biti pražnjena, osiguravajući time dovoljno energije za samopražnjenje i nakon deaktivacije Allowed to Discharge (ATD) signala. Ograničenjem dubine pražnjenja produžuje se vijek trajanja baterije i održava se potreban rezervni kapacitet (npr. za napajanje backup sustava dok se ne nastavi punjenje). Ako se dostigne discharge floor razina, aktivira se alarm niskog SoC u VictronConnect aplikaciji. Crveni LED ostaje trajno upaljen. Funkcija Allowed to Discharge (ATD) se deaktivira, sprječavajući daljnje pražnjenje dok SoC ne poraste iznad zadanog praga. Postavljanje discharge floor razine na nulu nije preporučeno. Discharge floor razina sprječava potpuno pražnjenje i treba biti postavljena tako da ostane dovoljno energije za samopražnjenje dok je punjenje nedostupno! Discharge floor također određuje vrijednost Time remaining u aplikaciji VictronConnect, koja se izračunava na temelju trenutačnog SoC i opterećenja kao vrijeme za koje će se uz trenutačno opterećenje i stanje napunjenosti baterije dosegnuti Discharge floor razina.

Stranica Status prikazuje informacije o bateriji u stvarnom vremenu, slika 8. srednji i desni zaslon.

State of Charge (SoC): Prikazuje razinu napunjenosti baterije u postocima.

Mode: Prikazuje status baterije (Uključeno / Isključeno). Dodirom se omogućuje isključivanje baterije, a čime se deaktivira i punjenje i pražnjenje baterije. Iako je baterija isključena tipkom, Bluetooth ostaje aktivan i dalje.

Allowed to charge: Prikazuje dopuštenje za punjenje. Punjenje neće biti dozvoljeno ako je: temperatura baterije ispod 5 °C, temperatura baterije previsoka, jedna ili više ćelija je već dostigla maksimalni dozvoljeni napon ćelije.

Allowed to discharge: Prikazuje dopuštenje za pražnjenje. Pražnjenje nije dozvoljeno ako je: dostignut konfigurirani Discharge floor, jedna ili više ćelija je dostigla minimalni dozvoljeni napon.

External signal: Prikazuje status signala External Feedback Signal (EFS).

Battery heating: Prikazuje je li interni grijač baterije trenutno aktivan (On) ili neaktivan (Off).

Voltage: Napon baterije kako ga mjeri baterija.

Current: Struja koja prolazi kroz bateriju, prema mjerenju u bateriji.

Power: Snaga baterije prema mjerenju napona i struje baterije.

Consumed Ah: Broj ampersati predanih iz baterije od posljednjeg punjenja s razinom 100 %.

Time remaining: Procijenjeno preostalo vrijeme do dostizanja Discharge floor razine, izračunato na temelju trenutačne potrošnje i stanja napunjenosti baterije. Foto: Schrack

Stranica baterije, povijesti baterije i stranica izravnog nadzora

Balancer status: Prikazuje trenutni status balansiranja ćelija. Moguća stanja su: Unknown (Nepoznato): Trenutni status nije dostupan. U svim slučajevima započnite novi ciklus punjenja. Mogući razlozi su: baterija nije bila potpuno napunjena duže od 30 dana, baterija je nedavno dodana u sustav, stanje napunjenosti (SoC) je nepoznato. Balanced: Sve ćelije su izbalansirane. Imbalanced: Detektirana je neuravnoteženost ćelija. Izvedite puni ciklus punjenja kako biste ponovno izbalansirali ćelije. Balancing: Baterija se puni i balansiranje ćelija je u tijeku.

Min cell voltage: Najniži detektirani napon ćelije.

Najniži detektirani napon ćelije. Max cell voltage : Najveći detektirani napon ćelije.

Min cell temperature: Najniža detektirana temperatura ćelije.

Najniža detektirana temperatura ćelije. Max cell temperature: Najveća detektirana temperatura ćelije.

Donji dio stranice prikazuje detalje baterije. Prikazane informacije uključuju: serijski broj baterije, nominalni kapacitet, verziju firmware-a, temperaturu baterije, napon i struju baterije i pojedinačne napone svake ćelije. Foto: Schrack

Stranica History prikazuje dugoročne statistike baterije od trenutka instalacije ili posljednjeg resetiranja povijesti, slika 9. sredina. Podatke povijesti moguće je resetirati pomoću gumba Reset history na dnu stranice. Povijest se ne bi trebala resetirati jer su ti podaci ključni za dijagnosticiranje potencijalnih uzroka problema s baterijom. Stranica prikazuje:

Deepest discharge: Najveću dubinu pražnjenja baterije.

Cumulative AH drawn: Ukupno predani amper-sati od posljednjeg resetiranja.

Discharged energy: Ukupna energija isporučena iz baterije.

Charged energy: Ukupna energija unesena u bateriju.

Synchronisations: Broj sinkronizacija SoC vrijednosti.

Broj sinkronizacija SoC vrijednosti. Cycles : Broj punih ciklusa punjenja/pražnjenja.

Cycles : Broj punih ciklusa punjenja/pražnjenja.

Last full charge: Vrijeme posljednjeg punog punjenja.

Minimum battery voltage: Najniži zabilježeni napon baterije.

Najniži zabilježeni napon baterije. Min cell voltage: Najniži zabilježeni napon ćelije.

Min cell voltage: Najniži zabilježeni napon ćelije.

Najniži zabilježeni napon ćelije. Max cell temperature: Najveća zabilježena temperatura ćelije.

Min cell temperature: Najniža zabilježena temperatura ćelije.

Najveća zabilježena temperatura ćelije. Last error: Informacija o posljednjoj grešci detektiranoj u sustavu.

Stranica izravnog nadzora baterije u aplikaciji VictronConnect može prikazivati ključne osnovne podatke o bateriji izravno na stranici Device List, a bez potrebe za spajanje s uređajem, slika 9. desno. Ovo uključuje vizualna obavještenja za upozorenja, alarme i greške, što omogućuje brzu dijagnostiku već i na prvi pogled.

Spoj baterije Lithium SuperPack NG u instalaciju

Kako nema informacijskog spoja instalacije sa sklopovima unutar LSP baterije, tako se LSP bateriju može daljinski u instalaciji nadzirati na isti način kao i olovnu; samo preko napona i struje priključaka, tj. preko veličina koje se iz napona, struje i vremena mogu izračunati. Slika 10. prikazuje karakterističan spoj dvije LSP baterije uz nadzor struje i napona baterije u vanjskom nadzorniku. Mjerene veličine na mjernom otporniku, ali i računom dobivene veličine, mogu se pročitati na lokalnom zaslonu (slika 10. lijevo, BMV712 Smart nadzornik) ili ih se može proslijediti prema nadzornom računalu (slika 10. desno gdje Smart shunt nadzornik prosljeđuje VE.Direct sabirnicom informacije Cerbo Gx računalu). Oba ova nadzornika računaju i pokazuju stanje napunjenosti baterije. Ako se stanje napunjenosti poveže s relejnim izlazom, bilo u samom nadzorniku ili u nadzornom računalu, moguće je dobiti signal da je baterija blizu ispražnjenog stanja i sukladnom tom signalu isključivati trošila prije samoisključenja baterije. Parametriranje i konfiguriranje mjernog člana u oba slučaja provodi se preko VictronConnect aplikacije.

Oni koji prate naš serijal znat će da se može primijeniti i Lynx power in class T modul što može dodatno pridonijeti kompaktnosti sustava. Ali o tome nekom drugom prilikom! Foto: Schrack

Zaključak

U ovom nastavku predstavljena je Lithium SuperPack NG (LSP NG ) baterija nove generacije kao kompaktna izvedba LFP baterija, nadzornika rada baterije i sklopke za isključenje punjača i trošila u zajedničkom kućištu. LSP NG Baterije su baterije nove generacije s kojima se može napajati i snažna trošila poput sidrenog vitla i bočnog potisnika jer ima u sebi sklopke koja izdržavaju i do 800 A kratkotrajno, a do 2 C trajno.

LSP NG baterije otvaraju tako uistinu potpuno nove perspektive u jednostavnosti primjene litijevih baterija!

Tekst je nastao u Schrack Technik d.o.o., a moguća pitanja naslovite na [email protected]