Jedna odluka može vam prepoloviti račune za grijanje i hlađenje: Trik je u kombinaciji pravih materijala

Stare zgrade troše i do 3 puta više energije od novih, a dobra izolacija fasade može prepoloviti račune i za grijanje zimi i za klimu ljeti.

Računi za grijanje rastu, a doma je i dalje hladno. Ljeti, unatoč klimatizaciji, kuća se ne može rashladiti. Uzrok često leži upravo u fasadi ili preciznije, u njezinoj neadekvatnoj toplinskoj izolaciji. Rješenje postoji, ali put do njega zahtijeva prave informacije i prave materijale.

Razgovarali smo s Josipom Tomljenovićem, stručnjakom iz tvrtke Sika koji je objasnio zašto je toplinska izolacija fasade jedan od najisplatljivijih zahvata koje vlasnici kuća i stanova mogu napraviti. Inače, Sika nudi SikaWall, cjeloviti fasadni sustav koji pokriva sve što je potrebno za kvalitetnu toplinsku izolaciju – od ljepila i izolacijskih ploča do završnog dekorativnog maltera.

Zašto toplinska izolacija toliko utječe na račune?

Fasada nije samo estetski element zgrade. Ona je prvi i najvažniji zaštitni sloj koji regulira koliko topline ostaje unutra zimi, a koliko prodire izvana ljeti. Bez adekvatne izolacije, energija doslovno 'curi' kroz zidove. Prema riječima stručnjaka iz Sike, pravilnom toplinskom izolacijom moguće je smanjiti račune za grijanje i više od 50 posto.

- Toplinska izolacija može smanjiti račune za grijanje čak i preko 50 posto, ali isto tako i račune za hlađenje doma ljeti, ako se koristi klimatizacija, pojašnjava Tomljenović.

Uz to, dobro izolirana kuća stvara ugodniju mikroklimu: temperatura je stabilnija, nema vlage i kondenzacije na unutarnjim zidovima, a time se smanjuje i rizik od pojave plijesni. Poboljšanjem toplinske izolacije moguće je postići uštedu energije i do 40 posto smanjenjem potrošnje potrebne za grijanje i hlađenje, što istovremeno znači i manja emisija ugljikovog dioksida. SikaWall fasadni sustav | Foto: Sika

Najčešće pogreške pri postavljanju izolacije

Kada govorimo o toplinskoj izolaciji fasade, tržištem dominiraju dva materijala: EPS (ekspandirani polistiren, poznatiji kao fasadni stiropor) i mineralna vuna.Tomljenović objašnjava kako je osnovna razlika između njih ponajviše u protupožarnosti: mineralna vuna je negoriva.

Vlasnici kuća često misle da je dovoljno kupiti izolacijski materijal, no Tomljenović upozorava da je to jedan od najčešćih i najskupljih zabluda. Tvrdi kako za kvalitetnu izolaciju potrebno je odabrati adekvatan cjeloviti sustav koji uključuje i ostale proizvode, a ne samo izolaciju.Također je važno imati provjerenog izvođača fasadnog sustava.

Mnogi vlasnici nekretnina gledaju na obnovu fasade isključivo kao trošak. Tomljenović ističe kako ugradnjom adekvatnog fasadnog sustava nekretnina dobiva i energetski certifikat, kojim se podiže razred energetske učinkovitosti i sama vrijednost nekretnine.

Ulaganje u kvalitetnu fasadu nije samo trošak, već investicija koja se vraća. No pogreška pri odabiru materijala nije jedina zamka, jednako je važno znati koji sustav odabrati ovisno o specifičnostima vašeg doma i lokacije.

Kako odabrati pravi sustav za svoj dom?

Tomljenović ističe kako odabir fasadnog sustava ovisi o nizu faktora, a lokacija objekta i prirodno okruženje igraju ključnu ulogu.

- S estetske strane, na odabir završnog sloja treba pripaziti na lokaciju objekta i prirodno okruženje. Primjerice, ako je u okolici puno zelenila ili je mikroklimatsko područje s puno magle, potrebno je odabrati sustav koji je dodatno otporan na razvoj plijesni i gljivica. Ako je objekt na području gdje su jaki vjetrovi ili povremena tuča, potrebno je odabrati sustav koji je fizički čvršći i otporniji na udare - taj je sustav dodatno armiran i učvršćen, objašnjava.

Prednost korištenja potpunih fasadnih sustava poput SikaWall sustava je prvenstveno sustav koji je certificiran i ispitan prema ETA certifikatu (European Technical Assessment) gdje su ispitane sve komponente sustava u cjelini. Miksanjem različitih proizvoda mjenjate karakteristike sustava i on više nema vrijednosti koje ga karakteriziraju, naprimjer poput paropropustnosti ili vodoupojnosti. Izvedba SikaWall fasadnog sustava | Foto: Sika

Što konkretno nudi SikaWall sustav?

SikaWall fasadni sustav obuhvaća grupu proizvoda namijenjenih zaštiti i dekoraciji mineralnih površina, bilo da je riječ o fasadnom stiroporu ili mineralnoj vuni. Sustav je razvijen vodeći računa o svim kvalitetnim karakteristikama komponenti, čineći rješenja pouzdanim, dugoročnim i energetski učinkovitim.

Sustav nudi kompletno rješenje: od lijepila za izolacijske ploče, armaturnih mrežica i temeljnih maltera do dekorativnih završnih maltera u širokoj paleti nijansi. Nijanse su formulirane s neorganskim kolorantima što osigurava dugotajnu postojanost boje, a određeni završni slojevi sadrže posebne dodatke koji usporavaju razvoj mikoorganizama poput plijesni, algi i gljivica.

- Ispravnim odabirom sustava, pogotovo završnog sloja, postiže se višegodišnja estetska funkcionalnost, a dodatnim bojanjem fasade prilikom ugradnje produžuje se vijek i postojanost izgleda završnog sloja, ističe Tomljenović.

Stručna podrška od prve konzultacije do završetka radova

Jedna od prednosti suradnje sa Sikom je i tehnička podrška koja prati cijeli projekt.

- Tehnička podrška uključuje više aspekata, počevši od preporuke sustava, savjetovanja izvedbe detalja, pa do preporuke izvođača, govori stručnjak Tomljenović.

Pogotovo je značajno vlasnicima koji se prvi put susreću s obnovom fasade i ne znaju odakle početi. Umjesto da samostalno pokušavaju složiti mozaik od različitih materijala i izvođača, mogu računati na stručno vodstvo koje smanjuje rizik od pogrešnih odluka.

Kvalitetna obnova fasade nije samo pitanje estetike. To je sveobuhvatno ulaganje koje donosi niže račune za energiju, ugodniji boravak u prostoru, zaštitu konstrukcije zgrade od vremenskih utjecaja i dugoročno smanjenje troškova održavanja. Uz sve to, podiže i tržišnu vrijednost nekretnine.

Ako razmišljate o obnovi fasade, pravi je trenutak za prikupljanje svih korisnih informacija, dok još imate vremena prije radne sezone. A dobar plan počinje izborom pravih materijala i provjerenog sustava.

Nedavno smo isprobali i Sika proizvod koji kombinira svojstva ljepila i brtvila u jednoj tubi, što ga čini savršenim alatom za rješavanje manjih popravaka u i oko kuće. Koriste ga podjednako iskusni profesionalci i potpuni početnici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Sika