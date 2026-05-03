Gradilište Galerija: Fasada u staklu, ‘sestra blizanka’ najpoznatijih svjetlećih zgrada u Zagrebu uskoro gotova

Luka Bumbak
03. svibanj 2026.

Galerija: Fasada u staklu, 'sestra blizanka' najpoznatijih svjetlećih zgrada u Zagrebu uskoro gotova

Matrix D | Foto: baustela.hr, Interkonzalting

Teško je proći Slavonskom avenijom, a ne uočiti možda i najljepše svjetleće zgrade u Zagrebu, koje plijene pažnju svojim dizajnom i veličinom. Uz tri postojeće poslovne zgrade gotovo je dovršen i četvrti Matrix, odnosno Matrix D. Riječ je o zgradama koje su dio projekta Office Park Matrix, koji je 2017. pokrenula poljska investicijska grupa GTC, a izvorno je predviđao izgradnju samo dviju zgrada.

U svakom slučaju, nakon dovršetka 'četvrtog' Matrixa prostor uz aveniju s četiri velike parcele bit će napokon popunjen. Glavni izvođač nove zgrade je poznata kompanija Kamgrad, koja je već gradila i zgradu C. Na gradilištu je vidljiv značajan napredak - staklena fasada gotovo je dovršena, prisutan je velik broj radnika i strojeva, a gabariti zgrade jasno su definirani.

Zanimljiv svjetleći dizajn

Prve dvije zgrade, Matrix A i B, razlikuju se od zgrada C i D, koje su prema dostupnim renderima identične, pa tako kompleks dobiva dva para 'blizanaca'. Zanimljivo je, međutim, da će i te identične zgrade imati različitu svjetlosnu estetiku, čime se dodatno pojačava vizualni dojam cijelog kompleksa.

Zgrade A i B izgrađene su između 2017. i 2020. godine prema projektu arhitektonskog ureda Gobli GmbH iz Graza i zagrebačke tvrtke Troing. Prepoznatljiva pročelja od stakla i aluminijskih profila izvela je tvrtka KFK. Svaka zgrada smještena je na parceli od približno 6.000 četvornih metara, s ukupnom bruto površinom većom od 20.000 četvornih metara, dvije podzemne i sedam nadzemnih etaža te 272 parkirna mjesta - 241 u podzemnoj garaži i 31 na otvorenom.

Posebna prednost Matrix zgrada je njihova modularna konstrukcija, koja omogućuje korisnicima fleksibilno oblikovanje uredskih prostora, odnosno njihovo širenje ili smanjivanje prema potrebama. Dizajn rasvjete pročelja za zgrade A i B osmislio je poznati pulski studio Skira, na čelu s Deanom Skirom i Goranom Herakom. Projekt je nagrađen prestižnom nagradom Illumination Award of Distinction za iznimna postignuća u dizajnu vanjske rasvjete.

S druge strane, zgrada C prostire se na oko 10.500 četvornih metara bruto zakupljive površine te uključuje visokokvalitetne poslovne prostore, maloprodajne sadržaje, spremišta za bicikle te podzemni i nadzemni parking za ukupno 250 vozila, uključujući i punionice za električne automobile. Prema podacima projektantske tvrtke Interkonzalting, zgrada D bit će zrcalna verzija zgrade C. Projektirana je kao višekatnica s dvije podzemne etaže, prizemljem i šest katova, a njezin tlocrt u obliku slova H omogućuje obilje prirodne svjetlosti i fleksibilan raspored interijera. Dimenzije nadzemnog dijela iznose 42,90 x 47,10 metara.

Najviši standard gradnje

Podsjetimo, izvorna ideja bila je izgraditi samo dvije zgrade koje bi zadovoljile potrebe nove generacije tvrtki, poduzetnika, zaposlenika i klijenata. Kompleks je zamišljen kao dinamično, poticajno i ugodno poslovno okruženje, osmišljeno da prati promjenjive zahtjeve suvremenog tržišta.

Isto tako, sve su zgrade dizajnirane u skladu s LEED Gold standardom, dok je njihova energetska učinkovitost ocijenjena A+ razredom. LEED je vodeći međunarodni standard za vrednovanje održive gradnje, osmišljen kako bi procijenio ukupni utjecaj zgrade na okoliš i potaknuo razvoj odgovornog dizajna.

