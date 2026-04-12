Građevinski div radi na dva mega projekta bolnica u Zagrebu: Zajedno, cifra prelazi 400 milijuna eura

Kamgrad se pohvalio napretkom radova na novom objektu i podzemnoj garaži unutar kompleksa KBC-a Zagreb. Gradi se više od 60.000 kvadrata.

Unutar najvećeg bolničkog kompleksa u Hrvatskoj, KBC-a Zagreb, traje izgradnja novog dijela koji će doprinijeti zdravstvu općenito, povećanjem funkcionalnosti ovog Kliničkog bolničkog centra. Radi ga Kamgrad, a uključuje novu bolničku zgradu na sedam etaža i nadzemnu garažu s helidromom.

Nove klinike i drugi sadržaji

Nova bolnica, javljaju izvođači, tvrtka Kamgrad, gradi se na sedam etaža, a prostirat će se na ukupno 35.374 kvadrata. Uz medicinske sadržaje, u njoj će biti i niz pratećih, nemedicinskih prostora poput ljekarne i edukacijskih prostorija, ali i centralna kuhinja s restoranom.

U sklopu projekta gradi se i prateća nadzemna garaža s pet etaža i krovom na kojem će se nalaziti heliodrom. Ukupna bruto površina garaže iznosit će 31.489,2 četvorna metra, a osigurat će 1.045 parkirnih mjesta za potrebe bolnice, zaposlenika i posjetitelja, navode iz Kamgrada. Uz same objekte, projekt uključuje i izgradnju pristupne ceste, čime će se dodatno poboljšati prometna dostupnost kompleksa, dodaju.

Funkcionalnost obogaćena arhitekturom

Ističu kako će se, osim funkcionalnosti, novi objekti isticati i suvremenim arhitektonskim oblikovanjem koje će obogatiti vizuru ovog važnog KBC-a. Podsjetimo, ova, treća faza rekonstrukcije i izgradnje KBC-a Zagreb 'teška' 174 milijuna eura ugovorena je 14. studenog 2024. godine. Ujedno, to je završna faza obnove.

Radovi traju, dok se paralelno ugovara i opremanje novih bolničkih odjela. Uz navedeno, proširenje će donijeti oko 197 kreveta na više klinika i zavoda, a završetak cijelog projekta očekuje se do kraja 2027. godine. Napominjemo da će uz ovaj Kamgrad raditi na još jednom mega bolničkom projektu u Zagrebu, Nacionalnoj dječjoj bolnici u Blatu. Ta izgradnja, kako smo pisali, mogla bi krenuti do kraja ove godine.