Izabrani izvođači, a još se ne gradi: Evo kad se otvara prvo od dva gradilišta nove bolnice u Blatu

Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odabrani su izvođači i projektanti za novu bolnicu u Blatu. I otvaranje gradilišta sve je bliže.

Nakon što je u listopadu 2024. godine nakon puno godina konačno riješena imovinsko-pravna zavrzlama koja je sprječavala izgradnju nove bolnice u Blatu, odabrani su i izvođači. U listopadu 2025. godine, sklopljen je ugovor za izvedbu nove bolnice između naručitelja, Ministarstva zdravstva te odrabrane zajednice ponuditelja.

Prema ugovoru, Nacionalnu dječju bolnicu za 237,5 milijuna eura, na zapadu Zagreba projektirat će i graditi konzorcij ZDL Arhitekata, Kamgrada, Ing-grada te Radnika. Projektiranje je krenulo, a od Ministarstva zdravstva sada smo dobili informaciju i kad se može očekivati polaganje kamena temeljca.

Prvi radovi krajem godine

U listopadu 2025. godine, potpisan je ugovor za izgradnju nove mega bolnice u Blatu, težak 237,5 milijuna eura. Bolnica je bila u planu godinama prije izvedbe, no tek na jesen 2024. riješeni su imovinsko-pravni odnosi, kada je zemljište u cijelosti pripalo državi.

Prilikom potpisivanja ugovora koji se odnosi na projektiranje i izgradnju Faze 1 ove bolnice, za koju je iz Ministarstva navedeno da uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade ukupne površine 53.040 četvorna metra. Objedinila bi djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i djelje onkologije Klinike za dječje bolnice Zagreb. Izvođenje i završetak radova predviđen je do kraja 2029. godine, a doznajemo da bi gradnja mogla početi u ovoj godini.

- Projektiranje nove bolnice napreduje prema planu. Glavni projekt je u fazi aktivne razrade, a prvi radovi na terenu očekuju se krajem ove godine, kratko su nam odgovorili na upit iz ministarstva.

Pročelje jednog od planiranih stacionara sa sjeverne strane

Jedna od najvećih građevina

S druge strane, nešto opširnije bilo je pojašnjenje planiranih radova na postojećem kompleksu. Podsjetimo, nepregledni zapušteni, zarašteni, a i vrlo vjerojatno opasni kvadrati tog objekta nisu uključeni u Fazu 1 projekta Nacionalne dječje bolnice. No, da i za taj dio postoje planovi pokazuje nabava nove analize konstrukcije nastavno na postojeću dokumentaciju izrađenu 2018. godine. Elaborat ispitivanja tada je izradila Radionica Statike.

Kako je navedeno u dokumentu, bolnica u jugozapadnom dijelu Zagreba građena je između 1982. i 1992. godine, ali radovi nikad nisu privedeni kraju. Unatoč tome, prema kasnijim analizama bruto razvijena površina kompleksa doseže oko 259.000 kvadrata, što kompleks čini jednom od najvećih građevina visokogradnje u Hrvatskoj. Iz ministarstva potvrđuju da će se o budućnosti postojećeg kompleksa odlučiti po zaprimanju studije koju Ministarstvo tek treba naručiti temeljem postupka nabave o kojemu smo pisali.

- Neovisno o postojećem kompleksu Sveučilišne bolnice, planiraju se i pripremne aktivnosti za Fazu II. Prema Studiji izvodljivosti iz 2021. godine, u toj je fazi predviđeno preseljenje Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Sestre milosrdnice i KB-a Merkur te Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim poremećajima (Goljak) i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež (Kukuljevićeva), navode.

Napominje da će zbog značajnog vremenskog odmaka od izrade stare Studije na pripremi Faze II započeti revidiranjem Studije. Na taj način utvrdit će se stvarne potrebe u ovom trenutku, kako kažu.