Ne trebate iskustvo: Za ove radove u kući nije potreban majstor, a dovoljan vam je samo jedan alat

Brtvilo i ljepilo u jednom, elastičan i otporan na temperaturu, a koristiti ga mogu i amateri. Zato se treba naći u kutriji s alatom svakog majstora.

Spoj između pločice i zida je malo otišao ili treba popraviti spoj kod lajsne i zida? Riječ je o poznatim situacijama koje se gotovo neizbježno dogode nakon nekoliko godina života u nekom prostoru. Dobra vijest je da za njihovo rješavanje nije potrebno zvati majstora, već vam u ovom slučaju trebaju samo pištolj za silikon i SikaFlex 11FC.

Ovaj proizvod kombinira svojstva ljepila i brtvila u jednoj tubi, što ga čini savršenim alatom za rješavanje manjih popravaka u i oko kuće. Koriste ga podjednako iskusni profesionalci i potpuni početnici. Isprobali smo SikaFlex na tri različite površine kako bismo vidjeli njegov učinak.

Priprema je pola posla

Prije nego što uopće otvorite proizvod, površinu na kojoj radite potrebno je dobro očistiti. Prašina, masnoća i ostaci starog materijala mogu narušiti kvalitetu spoja, pa je čišćenje neizostavni prvi korak. Za uredan rad preporučuje se i postavljanje samoljepljive trake oko mjesta - mali trik velikih majstora kako bi rubovi ostali čisti i precizni. Na taj način SikaFlex ostaje točno tamo gdje treba, a višak se lako ukloni zajedno s trakom.

Što se tiče alata, dovoljan je pištolj za silikon. Vrh tubice odreže se na željenu debljinu kako bi linija proizvoda pri istiskivanju bila tanka i kontrolirana. Priprema traje svega nekoliko minuta. Foto: bauštela.hr

Kako se koristi?

Postupak je isti bez obzira na to koji problem rješavate. SikaFlex jednostavno istisnete duž spoja ili pukotine, a zatim zagladite prstom kako bi površina izgledala uredno. Nakon nanošenja, proizvod se stvrdnjava upijanjem vlage iz zraka.

Ono što ga čini korisnim alatom je jednostavnost i široka primjena. Radi kao brtvilo i ljepilo u jednom, što znači da jednim proizvodom rješavate dvije stvari. Elastičan je, pa podnosi pomicanja uzrokovana promjenama temperature i vanjskim opterećenjima. Zbog toga ne puca i ne odvaja se s vremenom.

Može se nanositi na beton, kamen, keramiku, drvo, razne metale i staklo, čime jednim proizvodom pokrivate gotovo cijeli raspon materijala s kojim se susrećete. Jednako je učinkovit u kuhinji, kupaonici, hodniku, na balkonu ili vanjskom pragu, bez potrebe za različitim proizvodima za različite prostore.

Čišćenje kao korak koji se ne preskače

Nakon što ste obavili posao, preostaje vam još jedan korak: čišćenje alata. Redovito održavanje pištolja za silikon produžuje njegov vijek trajanja i osigurava da bude spreman za sljedeću upotrebu. Zanemariti to znači riskirati da se ostatak proizvoda stvrdne unutar pištolja i onemogući daljnju upotrebu.

Posebnost SikaFlexa je upravo u raznolikosti primjene: popravite prag, zalijepite pločice na balkonu ili popunite prostor između lajsne i zida.Jednostavno korištenje i primjenjivost na vanjskim i unutarnjim površinama čine ga proizvodom koji vrijedi imati pri ruci u svakom kućanstvu.

Rezultate nakon korištenja proizvoda na površinama možete pogledati u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Sika