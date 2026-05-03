Sanacija krovišta uz autocestu: Ovako će se postaviti novi trapezni čelični lim i parna brana

Riječ je o zahtjevnom poslu koji obuhvaća sanaciju solane i upravne zgrade u kompleksu Centra za održavanje i kontrolu prometa.

Uz autocestu se ne nalaze samo odmorišta i benzinske crpke, već i drugi vrlo važni objekti i kompleksi. Među njima je i Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP), koji se nalazi na području općine Čavle, u neposrednoj blizini Rijeke. Smješten je uz autocestu A6 Rijeka - Zagreb, na Grobničkom polju, području koje obuhvaća trasu od Orehovice do naplatnih kućica.

Riječ je o kompleksu u sklopu kojeg se nalaze upravna zgrada i solana, odnosno velika hala za skladištenje soli. Njihova krovišta nisu u dobrom stanju, zbog čega je potrebna sanacija u vrijednosti od 100.000 eura.

U kakvom su stanju krovišta?

Detaljnim pregledom upravne zgrade utvrđeni su brojni nedostaci na krovnoj konstrukciji. Na gornjoj plohi krovnog pokrova vidljiva je deformiranost lima, kao i dotrajalost pričvrsnih vijaka, što upućuje na dugotrajno izlaganje vremenskim utjecajima. Spojevi su mjestimice labavi, a bočni opšavi deformirani i nedovoljno učvršćeni. Dodatni problem predstavlja ventilacija kuhinje i sanitarnog čvora, gdje su opšavi oštećeni ili u potpunosti izostaju, a postojeće brtvljenje trajnoelastičnim kitom je dotrajalo.

Utopljeni oluci i pripadajući limeni elementi pokazuju znakove korozije i trošenja, dok su oborinske vertikale od pocinčanog lima značajno oštećene. S druge strane, lijevano-željezne vertikale još su uvijek u relativno dobrom stanju. Slična, ali u nekim segmentima i lošija situacija zabilježena je na krovu solane. Tamo je krovni pokrov korodiran, spojevi su oslabljeni, a većina svjetlosnih kupola ima oštećenja i proboje. Nosači kupola s donje strane također pokazuju znakove korozije, dok su opšavi i oluci u velikoj mjeri dotrajali. Dio vertikala je potpuno uništen, a dio mehanički oštećen.

Kako će se provesti sanacija upravne zgrade?

Sanacija krovišta upravne zgrade započet će postavljanjem zaštitno-radne skele visine oko 7,5 metara uz rubove svih krovnih površina. Skela mora omogućiti siguran pristup i nesmetano funkcioniranje zgrade tijekom radova. Nakon toga slijedi demontaža postojećih elemenata - uklanjanje opšava, oluka, dotrajalog trapeznog lima tipa T40/200, ventilacijskih elemenata te oborinskih vertikala.

Poseban korak uključuje pažljivo uklanjanje sloja mineralne vune debljine 12 centimetara i PE parne brane kako bi se omogućio pregled donjeg nosivog lima. Taj pregled provodi nadzorni inženjer zajedno s izvođačem i investitorom, kako bi se procijenilo treba li dodatna sanacija nosive konstrukcije. Nakon toga uklanjaju se svi dotrajali slojevi, uključujući izolaciju i podkonstrukciju ako je oštećena.

U fazi obnove ugrađuje se novi trapezno profilirani čelični lim minimalne debljine 0,8 milimetara, zaštićen od korozije. Postavlja se nova PE parna brana ojačana mrežom te sloj mineralne vune odgovarajuće gustoće. Također se ugrađuju novi čelični Z nosači koji osiguravaju stabilnost konstrukcije. Svi opšavi - uključujući sljeme, vijenac, zabatne zidove i ventilacijske elemente, izrađuju se od novog pocinčanog lima uz kvalitetno brtvljenje.

Sanacija solane i dodatni zahvati

Sanacija krova solane tehnički je zahtjevnija zbog većih oštećenja i specifičnih elemenata poput svjetlosnih kupola. Prvo će se postaviti zaštitne i pokretne radne skele visine do 10 metara kako bi se omogućio pristup svim dijelovima krova. Slijedi demontaža postojećeg pokrova, opšava, oluka i dotrajalih vertikala, kao i uklanjanje uzemljenja koje će se kasnije ponovno montirati.

Posebna pažnja posvetit će se svjetlosnim kupolama, oštećene kupole će se ukloniti, a njihovi nosači sanirati ili zamijeniti. Kao i kod upravne zgrade, uklonit će se postojeći slojevi izolacije i provjeriti stanje nosive konstrukcije. Novi krov izvest će se ugradnjom trapeznog lima tipa T60/150, uz novu toplinsku izolaciju i parnu branu.

U sklopu radova obnovit će se i sustav odvodnje, ugradit će se nove oborinske vertikale od pocinčanog lima, koje će se spojiti na postojeće lijevano-željezne cijevi gdje je to moguće. Oštećeni dijelovi postojećih vertikala bit će zamijenjeni, a svi spojevi dodatno zaštićeni od prodora vode.

Završni radovi

Po završetku glavnih građevinskih radova slijedi montaža ventilacijskih elemenata, ponovno spajanje uzemljenja i provjera ispravnosti instalacija. Svi novi spojevi dodatno će se zaštititi trajnoelastičnim i UV-otpornim materijalima kako bi se osigurala dugotrajnost sustava.

Na kraju će se ukloniti skela i zbrinuti sav građevinski otpad, čime će objekti biti vraćeni u potpuno funkcionalno stanje. Ova sanacija ne predstavlja samo estetsko poboljšanje, već značajno povećava sigurnost, energetsku učinkovitost i dugotrajnost ključnog infrastrukturnog objekta uz autocestu A6.