Galerija: Četiri bagera i noćna smjena, ovako je izgledalo rušenje kvarnerskog nadvožnjaka

Galerija gradilišta: Izgradnja mega cestovnog projekta u Hrvatskoj, na čvoru autocesta podiže se vijadukt
Radovi vrijedni 17,7 milijuna eura trebali bi biti završeni početkom 2027. godine.
15:54 17 d 14.05.2026
31. svibanj 2026.
Kod Matulja je početkom svibnja uklonjen nadvožnjak Jankovićeva cesta, a u akciji je sudjelovala teška mehanizacija.
Na području Matulja već više od godinu dana traju intenzivni radovi na izgradnji novog čvora kojim će se povezati autoceste A7 i A8, odnosno Istarski ipsilon s ostatkom hrvatske autocestovne mreže. Prva faza pregradnje završena je 2023. godine, dok je izvođač radova, GP Krk, krajem travnja prošle godine započeo drugu fazu projekta vrijednu 17,7 milijuna eura.
Dok traju intenzivni radovi na postavljanju raspona vijadukta Živica Sjever, GP Krk se na svojem LinkedIn profilu pohvalio radovima uklanjanja cestovnog nadvožnjaka Jankovićeva cesta. Riječ je o poslu koji su obavili početkom svibnja.
- Tijekom subote, 09.05.2026., izvodili smo radove na uklanjanju cestovnog nadvožnjaka Jankovićeva cesta. Zbog izvođenja radova teškom građevinskom mehanizacijom, dionica ceste od čvora Matulji do čvora Veprinac bila je privremeno zatvorena za sav promet. U radovima su sudjelovala četiri velika bagera, opremljena pneumatskim čekićima. Rušenje konstrukcije mosta trajalo je do ranih jutarnjih sati, nakon čega je uslijedilo čišćenje gradilišta kombinirkama i cestovnim četkama, napisali su.
Valja spomenuti da cijeli projekt obuhvaća dogradnju i rekonstrukciju postojećeg raskrižja na autocesti A8, izgradnju sjevernog vijadukta i novog kolnika, rekonstrukciju Jankovićeve ceste te prilagodbu postojećih rampi čvorišta radi ostvarivanja punog četverotračnog profila prometnice. Uz to, izvode se radovi na oborinskoj odvodnji, javnoj rasvjeti i komunalnoj infrastrukturi.
Dogradnja čvora Matulji ključna je za povezivanje Istarskog ipsilona u punom profilu s mrežom autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta. Time će se autocesta A8 povezati s ostatkom hrvatske autocestovne mreže.
Slikovito rečeno, upravo će se na ovom mjestu spojiti A8 i A7, čime bi se trebao značajno rasteretiti prometni prsten oko Rijeke. Očekuje se smanjenje prometnih gužvi, posebno tijekom ljetnih mjeseci, kada su opterećenja na prometnicama najveća.
Završetak radova predviđen je početkom 2027. godine, kada bi i Istarski ipsilon trebao biti dovršen sve do čvora Matulji. Projekt paralelno provodi Bina-Istra, a Istarski ipsilon smatra se jednim od najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj.
Podsjetimo, prije dvije i pol godine izgrađen je i čvor Trinajstići na autocesti A7, između čvorova Učka i Jurdani, nedaleko od tunela Jušići. Njegovim puštanjem u promet stanovnicima Matulja i Kastva omogućena je brža i kvalitetnija povezanost s centrom Rijeke i riječkom zaobilaznicom.
Također, lani je u svibnju dovršena i dogradnja čvora Orehovica na autocesti A6. Projekt je uključivao izgradnju novog nadvožnjaka Orehovica s pripadajućim rampama i prometnim krakovima, čime je omogućeno povezivanje iz smjera Rijeke i Trsata prema autocesti A6 u smjeru Zagreba. Ukupna vrijednost tih radova iznosila je 7,2 milijuna eura, a završeni su dva mjeseca prije predviđenog roka.
