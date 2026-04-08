Vjesnik sada 'drži' 800 podupirača, a građane i njihove aute od komada štite brodski kontejneri

Vjesnik je danas lakši nego ikada, a konstrukciju dodatno 'drže' čelični podupori postavljeni do 15. etaže. No, podvožnjak još nije pušten u promet.

Krajem ožujka obišli smo raskrižje pored Vjesnikovog nebodera. Bilo je to odmah nakon uklanjanja prepoznatljivog znaka s krova, kad na pročelju više nije bilo aluminijskih ploča ni stolarije.

Danas smo se vratili na prometno raskrižje, i iako nam se na prvi pogled činilo da situacija nije drugačija u odnosu na ranije, iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poručuju da ima promjena. Brodski kontejneri koji 'štite' podvožnjak na Slavonskoj od eventualnog pada materijala s Vjesnikovog nebodera i nisu novost, no u međuvremenu je neboder dodatno ojačan čeličnim poduporima do 15. etaže. S druge strane, na samom vrhu i dalje je azbest, a taj problem rješava izvođač uklanjanja, tvrtka Eurco.

Aneks nije završen do kraja

Na naš upit, iz Ministarstva navode da se radovi izvode po planu do 15. etaže na kojoj se nalazi azbest. Ministar Bačić uklanjanje tog materijala najavljuje već ovaj tjedan i to bez dodatnih troškova u izvođenju, a znamo da je uklanjanje i zbrinjavanje rizičnog materijala ugovorna obveza izvođača koji je za taj posao angažirao ovlaštenu tvrtku.

Dok 15 etažu s raskrižja nismo mogli vidjeti, na terenu smo se uvjerili da su kao i krajem ožujka na uz zapadni aneks i dalje bageri. Iz Ministarstva pojašnjavaju u kojoj je fazi taj dio posla.

- Zapadni aneks je uklonjen do zadnjeg polja koje će se uklanjati neposredno prije uklanjanja samog nebodera. Istočni aneks također je uklonjen i u ovom trenutku vrši se usitnjavanje materijala nastalog uklanjanjem. Najkritičniji te najoštećeniji stupovi na petoj i sedmoj etaži su konstruktivno ojačani čeličnim konstrukcijama, navode.

Analiza materijala na zahtjev

Inače, s fasade nebodera od ranije su uklonjena stakla kao i narančaste aluminijske ploče - još jedan prepoznatljiv element nebodera prije nego ga je zahvatio požar. Sa sjeverne strane, neboder je u potpunosti ogoljen. Otkrivamo koja količina materijala je uklonjena.

- Očišćena je unutrašnjost nebodera količine više od 700 tona od opožarenog i neopožarenog materijala na svim etažama, osim 16. etaže, na kojoj je potvrđeno prisustvo azbesta. Uklonjen je i natpis s nebodera, podsjećaju iz ministarstva, napominjući da je konstrukcija detaljno ispitana pri čemu je provedena analiza betona i armature - na zahtjev projektanta koji priprema projektno rješenje uklanjanja 'Vjesnika'. Kran u zraku 'drži' kontejner | foto: bauštela.hr

Neboder 'drži' 800 podupirača

U neboderu smo uočili i podupirače koje su spomenuli iz Ministarstva. Kako kažu, postavlja ih se preko 800, od podruma do 15. etaže, a dosad ih je postavljeno oko 90 posto, a radi se o elementima koji preuzimaju vertikalno opterećenje, odnosno rasterećuju visoku konstrukciju. Uz to se radi demontaža cjelokupne strojarske opreme i iz podruma odlazi stara kotlovnica.

- Podsjećamo kako se projekt izvodi u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. U trećoj fazi projektne dokumentacije između ostaloga obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj. U tijeku je revizija projekta kao i provođenje daljnjih aktivnosti u koordinaciji s projektantom, izvođačem i revidentom, napominju iz ministarstva.

Podsjetimo da je, dok se za Vjesnik u studenom govorilo da bi malo jači vjetar mogao prouzročiti samourušavanje nebodera, u obilasku nakon oluje u Zagrebu, ministar Bačić istaknuo da je nakon uklanjanja stakla i ostatka fasade neboder imao 'manji otpor prema vjetru'. Nakon postavljanja podupora, opasnost od urušavanja, ako postoji, vjerojatno je još nešto manja.