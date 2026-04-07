Nekad sirotište, danas psihijatrijska bolnica: Više od tri godine nakon potpisivanja ugovora novost u obnovi

Radovi na dječjoj psihijatrijskoj bolnici odavno su 'startali'. Dvije godine kasnije, mijenja se dokumentacija pa se postavljaju i novi rokovi.

Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj početkom studenog 2025. godine, spominjalo se kako je dvofazna izvedba Nacionalne dječje bolnice u Blatu predviđena uz potpunu rekonstrukciju dvije važne ustanove, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež te Specijalne bolnice za zaštitu djece sa neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Uz te dvije, prilikom provedbe dvije faze rekonstruirat će se još jedna ustanova, pri čemu je obnova psihijatrijske bolnice ugovorena je prije malo više od tri godine. Posao se sada nastavlja 'prilagodbom' dokumentacije.

Poveznica s projektom u Blatu

Na 119. sjednici Vlade u listopadu 2025. godine ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da će se realizacijom nove, Nacionalne dječje bolnice u Blatu, postojeće zagrebačke dječje bolnice i odjeli rekonstruirati u tu novu bolnicu. Sukladno Studiji izvodljivosti, realizacija nove bolnice moguća je u dvije faze.

K tome se u cjelovitom opsegu rekonstruiraju čak tri ustanove, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež i Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. U djelomičnom opsegu rekonstrukcija u tom razdoblju zahvaća i KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur. Uz to znamo i da je Grad Zagreb u siječnju 2023. godine, dakle prije nešto više od tri godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine.

Za obnovu dječje psihijatrijske bolnice u Ulici Ivana Kukuljevića izdvojeno je 28,5 milijuna kuna, odnosno 3,8 milijuna eura. Novost u procesu je da Grad sada traži novelaciju projektne dokumentacije. Specijalna bolnica Goljak i Psihijatrijska bolnica Kukuljevićeva | foto: GoogleKarte, snimka zaslona

Posao od oko 50.000 eura

Grad Zagreb traži projektante koji će za okvirno 50.000 eura, u razdoblju od dva mjeseca novelirati projektnu dokumentaciju cjelovite obnove Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. Postupak je pokrenut 7. travnja ove godine, a rok za dostavu ponuda je do 29. travnja.

- Projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24, 151/25), Zakonom o prostornom uređenju (NN 155/25), Zakonom o gradnji (NN 155/25), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i karlovačke županije (NN 21//23), Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 7/22), Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), te svoj ostaloj zakonskoj regulativi i svim pozitivnim propisima i pravilima struke važećim u trenutku izrade projektne dokumentacije, navedeno je u informacijama o nabavi.

Podsjećamo da novelacija projektne dokumentacije znači ažuriranje, izmjenu i dopunu postojeće tehničke dokumentacije. Provodi se kako bi bila usklađena s novim propisima, normama ili izmjenjenim uvjetima na terenu. Projekt se prilagođava kako bi se osigurala pravna usklađenost, a do postupka najčešće dolazi zbog proteka vremena između proteka vremena između izrade projekta i same gradnje.

Nekad sirotište, danas bolnica

Inače, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zdravstvena je ustanova za liječenje oboljele djece i mladeži do 18 godina. Jedina je takva ustanova u Republici Hrvatskoj i u vlasništvu je Grada Zagreba. Nalazi se u Ulici Ivana Kukuljevića, na broju 11 te je u neposrednoj blizini Britanskoga trga. Zgrada bolnice sagrađena je prije 115 godina.

Podignuta je 1911. prema projektu Dionisa Sunka. Izvorno, objekt je bio kasnosecesijska dvokatnica karakteristična po velikom trokutnom zabatu iznad uličnog pročelja. Izvorno, ovo je bila zgrada sirotišta za djecu s danas je u njoj Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež. Nakon izgradnje, adaptirana je te je dobila dodatnu etažu na bolničkom odjelu.