Ima se, može se: Otvara se 'vruće' gradilište, nova riva skuplja za 2,2 milijuna eura, ali nikome ne smeta

Obalni pojas u Baškoj na Krku čeka velika transformacija koja će trajati 19 mjeseci. Radovi su sve samo ne obični.

Općina Baška zaključila je natječaj za veliki projekt koji se dugo čekao. Radove na uređenju obalnog pojasa naselja Baška – Etapa 2A izvest će tvrtka GP Krk za 6.415.024,23 eura bez PDV-a. Riječ o iznosu daleko većem od planiranog.

Naime, početna vrijednost radova bila je procijenjena na 4.183.646,90 eura bez PDV-a, odnosno čak 2,2 milijuna manje. Razlog za ovaj potez vjerojatno leži u činjenici da je GP Krk bio jedini ponuditelj u okviru ove javne nabave.

Otvaranje gradilišta očekuje se uskoro, a realizacija bi trebala potrajati ukupno 19 mjeseca. Što znači da bi Baška mogla dobiti svoju novu rivu krajem 2027. godine. uređenje obalnog pojasa Baške | foto: Mikelić Vreš arhitekti

Općina povećala budžet

Pregledom i ocjenom ponude od strane stručnog povjerenstva za javnu nabavu, ocijenjeno je da je ponuda tvrtka GP Krk u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije o nabavi, te je prema objavljenim i primijenjenim kriterijima za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Bez obzira što 'debelo' premašuje početnu vrijednost.

- Ponuda je pravovremena te po obliku, sadržaju i cjelovitosti ispunjava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi. Cijena ponude prelazi planirana odnosno osigurana sredstva naručitelja za predmetnu nabavu iz kojeg razloga je naručitelj na dan 4. travnja 2026. godine osigurao dodatna sredstva koja nedostaju, stupanjem na snagu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Baška za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu kako bi mogao izvršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude ponuditelja GP Krk, stoji u obrazloženju Odluke o odabiru.

Uz dodatak kako ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja, odnosno da je ponuditelj ispunio sve uvjete natječaja.

- Ponuda je po kriterijima za odabir ponude ostvarila ukupno 100 bodova. Po kriteriju cijene s PDV-om – 80 bodova i po kriteriju Specifično iskustvo Stručnjaka 1 – nominiranog inženjera gradilišta, 5 projekata, 10 bodova i po kriteriju Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka, 60 mjeseci 10 bodova, navedeno je u službenom dokumentu. uređenje obalnog pojasa Baške | foto: Mikelić Vreš arhitekti

Duž povijesne jezgre

Obuhvat projekta, koji je izradio Arhitektonski ured MVA/ Mikelić Vreš, smješten je duž morske konture povijesne jezgre naselja Baška. Uključuje cijeli potez ulice Palada s pripadajućim prostorom, od Šetališta Emila Geistlicha na zapadu do lukobrana Vela riva na istoku, kao i obalni pojas od Vele plaže do gata Mala riva. Širina obuhvaćenog kopnenog dijela određena je namjenom javnog prostora – od obalne crte s jedne strane do regulacijskih linija izgrađenih struktura s druge, odnosno do Zvonimirove i Ribarske ulice.

Projektom je planirana revitalizacija obuhvata, odnosno zapadnog dijela Palade, od Male rive do Šetališta Emila Geistlicha. Dužina zahvata iznosi približno 445 metara, a ukupna površina, koja uključuje kopneni i morski dio, oko 23.956 četvornih metara. uređenje obalnog pojasa Baške | foto: Mikelić Vreš arhitekti

Obuhvat radova

Planirano je potpuno uređenje parternih površina kako bi se postigao jedinstven vizualni identitet prostora. Predviđa se djelomična korekcija obalnog ruba radi proširenja šetnice, izgradnja novih obalnih zidova, hodnih površina i sunčališta, povećanje površine žala te uklanjanje postojećih i gradnja novih mulića. Posebna pažnja posvetit će se pristupu moru: gradit će se rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, kao i posebna rampa namijenjena jedriličarskom klubu. Time će kupalište postati funkcionalnije, pristupačnije i vizualno privlačnije.

Uz građevinske zahvate, predviđena je i ugradnja čeličnih konstrukcija te elektroinstalaterski radovi. Uredit će se i nova oprema: automatski podizni stupići, promatračnica spasioca, svlačionice (uključujući i one za osobe s invaliditetom), tuševi, signalizacija, smjerokazi, oznake, detaljni opisi spomenika te nova rasvjeta. Poseban naglasak stavljen je na ambijentalnu rasvjetu – osvjetljavanje krošnji drveća, podne svjetiljke uz potoke te diskretna rasvjeta između kolno-pješačke površine i kaskadnih sunčališta. uređenje obalnog pojasa Baške | foto: Mikelić Vreš arhitekti

Dvije zone

Obalni prostor koncipiran je kroz dvije osnovne zone – istočnu (uz područje luke) i zapadnu (uz područje plaže). U istočnom dijelu predviđen je prostrani zeleni pojas uz ulicu Palada, koji naglašava siluetu Baške i vizualno odvaja luku od pješačke šetnice i postojeće izgrađene strukture. Zapadni dio obilježit će niz plaža povezanih kaskadnom drvenom palubom – linearnim sustavom s pristupnim rampama i dodatnom plažnom infrastrukturom.

Te dvije zone povezuje integralna pješačka površina ulice Palada, oblikovana nizom mikroambijenata i prostora različite namjene: trajektno pristanište, dvije tradicionalne praonice rublja Pri perili, Trg Pri moru, ambijent uz stare potoke (Pri potoki), plažu Mali žali, novo javno stubište te park Marjan s jedriličarskim klubom i pripadajućim sadržajima.

Zanimljiv detalj donosi i sama riva. Ondje će se smjestiti plutajuća pozornica, oblikovana poput kupole ili modernog iglua. Dok će u kamenim opločnjacima biti uklesana slova glagloljice, jednog od prepoznatljivih simbola Baške i Hrvatske.