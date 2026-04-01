Gradi se spoj Krka s autocestom, natječaj ide ove jeseni! Uključuje i rekonstrukciju A7 u smjeru Rijeke

Hrvatske ceste spremaju mega natječaj: Za 150 milijuna eura most, 2 tunela i 4 vijadukta
Nova prometnica zauvijek će promijeniti prometnu sliku Dalmacije. Imamo sve detalje izgradnje cijele trase.
12:55 4 d 01.04.2026
01. travanj 2026.
Rekonstrukcija državne ceste DC8 i dogradnja čvora Šmrika provest će se na spoju državne ceste DC8, državne ceste DC102 koja vodi prema otoku Krku.
Hrvatske ceste, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, pripremaju zahvat rekonstrukcije državne ceste DC8 u području čvora Šmrika, jednog od ključnih prometnih raskrižja koje povezuje autocestu A7 s pravcem prema Krčkom mostu.
U tijeku su završne pripreme dokumentacije, a u prvoj polovici ove godine planira se podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu. Sukladno Planu nabave, u trećem kvartalu 2026. godine predviđeno je pak pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 5 milijuna eura.
Projekt uključuje i preuređenje samog čvora Šmrika te prilagodbu okolnih dionica DC8, a njegov cilj je povećanje protočnosti prometa i sigurnosti na jednoj od najopterećenijih cestovnih točaka prema otoku Krku, osobito tijekom turističke sezone.
Rekonstrukcija državne ceste DC8 i dogradnja čvora Šmrika provodi se na području grada Kraljevice, naselja Šmrika, u Primorsko-goranskoj županiji. Obuhvat zahvata nalazi se na spoju triju ključnih prometnica: državne ceste DC8, državne ceste DC102 (koja vodi prema otoku Krku) te autoceste A7.
Iz Hrvatskih cesta kažu kako ukupna duljina zahvata na DC8 iznosi približno 900 metara, a projekt uključuje dogradnju postojećeg čvora Šmrika te izgradnju novog raskrižja unutar naselja Šmrika. U sklopu dogradnje čvora predviđena je i rekonstrukcija dijela autoceste A7 u smjeru Rijeke (u duljini od oko 180 metara) te dijela državne ceste DC102 prema otoku Krku (u duljini od 223 metra), koje se povezuju unutar samog čvora.
- Prometno najopterećeniji i dominantni smjerovi su oni na relaciji DC102 – A7, što je uzeto u obzir pri projektiranju samog čvora, kako u građevinskom tako i u prometnom smislu. Na DC8 planirana je izgradnja dvaju kružnih tokova promjera 25 metara, koji omogućuju učinkovito preusmjeravanje prometa prema A7 i DC102 putem ulazno-izlaznih rampi, kažu iz Hrvatskih cesta.
Dodatno, iz smjera Crikvenice predviđena je izgradnja obilaznice južnog kružnog toka, koja će omogućiti izravan spoj na autocestu A7 koristeći postojeću prometnicu. Tako će se značajno rasteretiti kružni tok i povećati protočnost prometa.
U samom naselju Šmrika planira se pak izgradnja novog raskrižja na DC8 s mogućnošću lijevog skretanja u oba smjera. U zoni čvora (A7 i DC102) predviđena je maksimalna dopuštena brzina od 60 km/h, dok je u zoni novog raskrižja unutar naselja ograničenje 50 km/h, sukladno sigurnosnim i urbanim uvjetima.
Projekt također uključuje rekonstrukciju postojećeg kružnog toka kako bi se omogućio nesmetan prolaz ispod vijadukta, uz zadržavanje postojećeg vijadukta Šmrika. Time se maksimalno koristi postojeća infrastruktura.
Iz Hrvatskih cesta napominju kako ovaj prometni čvor ima iznimno strateško značenje za otok Krk i cijeli Kvarner. DC102 predstavlja glavnu cestovnu vezu otoka Krka s kopnom, uključujući pristup Krčkom mostu, zračnoj luci Rijeka te brojnim turističkim destinacijama. Poboljšanjem protočnosti i sigurnosti na čvoru Šmrika smanjuju se prometne gužve, osobito tijekom turističke sezone kada je promet višestruko povećan.
- Predmetni projekt rekonstrukcije raskrižja DC8 i dogradnje čvora Šmrika trenutačno je u fazi izrade glavne projektne dokumentacije, pri čemu su glavni građevinski projekti dovršeni. Paralelno se provodi postupak pribavljanja dokaza pravnog interesa, a podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole planirano je u prvoj polovici svibnja, zaključuju iz Hrvatskih cesta.
