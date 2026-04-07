Bauštela u tunelu kroz Biokovo: Bit će zatvoren svakodnevno do kraja tjedna, treba dobro pratiti raspored

Radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja tunela koji bitno skraćuje put vozačima, a izvođač je tvrtka Županijske ceste Split.

U tijeku su radovi redovnog održavanja prometnica na području Splitsko-dalmatinske županije, a među njima i tunela Sveti Ilija koji je žila kucavica između zaleđa i makarske rivijere. Hrvatske ceste izvještavaju kako će se zbog radova, od 7 do 12. travnja 2026. godine, tunel zatvarati noću, točnije od 20 do 5 sati.

Radove izvodi tvrtka Županijske ceste Split, društvo za održavanje i zaštita javnih cesta (državnih, županijskih i lokalnih) na području Splitsko-dalmatinske županije. Za održavanje mreže državnih cesta (ukupne duljine 798,8 km) tvrtka trenutno ima sklopljen ugovor s Hrvatskim cestama, a za održavanje mreže županijskih (ukupne duljine 802,1 km) te lokalnih cesta (ukupne duljine 865,3 km) s Županijskom upravom za ceste Split.

Ističe se kako su navedeni poslovi su dobiveni i ugovoreni temeljem provedenih javnih nadmetanja koja se provode u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Obilazni pravci

Za vrijeme obustave prometa vozačima će biti osigurani obilazni pravci, ovisno o vrsti vozila i smjeru kretanja. Korisnici autoceste A1 koji putuju iz čvora Šestanovac prema Baškoj Vodi bit će preusmjereni na državne ceste DC39 i DC8, preko dionice Šestanovac – Dubci – Baška Voda. Vozači koji dolaze iz smjera čvora Vrgorac prema Baškoj Vodi koristit će pravac DC512 i DC8, preko Makarske.

Za korisnike državnih cesta predviđene su zasebne rute. Osobna vozila i teretna vozila ukupne mase do 5 tona prometovat će obilazno preko cesta DC62, DC39 i DC8 na relaciji Zagvozd – Šestanovac – Dubci – Baška Voda. Teža vozila bit će preusmjerena na dužu rutu koja uključuje ceste DC76, DC60, DC39 i DC8, preko dionica Zagvozd – Grubine – Cista Provo – Dubci – Baška Voda.

Vozačima se savjetuje da na vrijeme planiraju putovanje i prate prometnu signalizaciju tijekom trajanja radova.

Redovno održavanje tunela

Radovi u sklopu redovnog održavanja tunela obično obuhvaća čišćenje, manje popravke i održavanje svih tehničkih sustava kako bi tunel bio siguran i funkcionalan za promet. Prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama Hrvatskih cesta knjiga X – tuneli, čišćenje tunela odnosi se na zidove, kolnik, sustav odvodnje i ostale površina.

Manji građevinski popravci obuhvaćaju sanaciju manjih oštećenja obloge, kolnika ili konstrukcije. Održavanje sustava i opreme podrazumijeva pak rasvjetu, ventilaciju, signalizaciju, sigurnosne sustave i instalacije. Dok kontrola i popravak odvodnje i hidroizolacije obuhvaća sprječavanje prodora vode i oštećenja.

Treba reći da pod redovno održavanje spada i uklanjanje opasnosti poput odrona, leda ili drugih materijala koji mogu ugroziti promet. Kao i provođenje redovitih mjerenja, ispitivanje i atestiranje opreme.

Ključ za povezanost juga

Tunel Sveti Ilija cestovni je tunel kroz Bikovo koji povezuje obalni i kontinentalni dio Splitsko-dalmatinske županije. Tunel je dugačak 4.248 metara, ima kolnik širine od 7,7 metara i servisnu cijev sa zapadne strane dugu 4.255,62 metara. Tunel se nalazi na trasi državne ceste D76. Pozicioniran je tako da povezuje naselja Bast u općini Baška Voda s južne strane i Rastovac u općini Zagvozd sa sjeverne strane.

Nazvan je po biokovskom vrhu podno kojeg se nalazi. Radi se o četvrtom po duljini tunelu u Hrvatskoj, uz napomenu da je prema visini stijena od tunelske cijevi do vrha planine, prvi europski cestovni tunel u krškom masivu. Gradnja tunela počela je 2008. godine s sjeverne strane, probijen je u siječnju 2010. godine, a svečano otvoren 8. srpnja 2013. godine. U probijanju su sudjelovale tvrtke Hidroelektra niskogradnja iz Zagreba, koja je probijala tunel sa sjeverne strane te Konstruktor iz Splita, koji je probijao tunel s južne strane.