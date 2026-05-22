Veliki plan za Žabicu: Napreduje projekt spojne ceste prema državnoj cesti, imat će 2 vijadukta

Budući da trasa prolazi kroz lučko područje i kontaktnu zonu željezničke infrastrukture, u projekt su uključeni Lučka uprava Rijeka i HŽ.

Dok se u Rijeci užurbano gradi novi autobusni kolodvor Žabica, uz njega se priprema još jedan veliki infrastrukturni projekt. Riječ je o izgradnji spojne ceste koja će povezati Trg Žabica s prostorom Metropolisa, državnom cestom DC403 i spomenutim autobusnim kolodvorom. Projekt je od posebnog značaja jer predstavlja početak šire transformacije središta grada, u sklopu koje bi se uredio i sam Trg Žabica kao moderna javna gradska cjelina.

Valja podsjetiti kako je puštanjem u promet državne ceste DC403 u listopadu 2023. godine Rijeka već dobila modernu prometnu vezu između čvora Škurinje, središta grada i zapadnog terminala luke. Istodobno je otvorena i spojna cesta između DC403 i lučkog operativnog područja, duga 695 metara, čime je teretnim vozilima omogućen pristup luci bez prolaska kroz gradske ulice.

Paralelni razvoj Žabice i nove prometnice

Iz Grada Rijeke ranije su istaknuli kako se radovi na Kompleksu Žabica, odnosno novom autobusnom kolodvoru, odvijaju paralelno s pripremama za novu spojnu cestu. Projekt uključuje produžetak Ulice Riva u duljini od oko 300 metara i njezino povezivanje s Trgom Žabica, čime će se povezati ključne točke budućeg gradskog prometa.

Nakon dovršetka produžene Rive preostat će izgradnja oko 900 metara spojne prometnice kroz lučko područje, čime će se ostvariti potpuni zapadni spoj središta Rijeke s cestom DC403. Spojna cesta od DC403 do autobusnog kolodvora Žabica, grad Rijeka | Foto: MZOTZ, Grad Rijeka

Vijadukti iznad luke i željezničke infrastrukture

Zbog zahtjevnih prostornih uvjeta i neposredne blizine željezničkog kolodvora, trasa buduće prometnice uključuje i vijadukt ukupne duljine 495 metara koji će prelaziti preko lučkih, cestovnih i kolosiječnih površina.

Konstrukcija će se sastojati od dvije cjeline, vijadukta Praško, duljine 320 metara, i vijadukta Silos, duljine 175 metara, koji će zajedno činiti jedinstvenu prometnu cjelinu. Na početku trase planiran je i kolni pristup lučkom području te kompleksu Metropolis, predviđenom za prenamjenu, uz izvedbu jednosmjernih prilaznih rampi. Spojna cesta od DC403 do autobusnog kolodvora Žabica, grad Rijeka | Foto: MZOTZ, Grad Rijeka

Projektna dokumentacija i suradnja institucija

Iz Grada Rijeke rekli su nam kako je u okviru V. izmjena i dopuna GUP-a redefinirana trasa glavne gradske ulice, čime su stvoreni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije. Grad Rijeka već je izradio idejno rješenje i elaborat o potrebi procjene utjecaja na okoliš, čiji je izrađivač tvrtka Rijekaprojekt.

- Kako bi se projekt pripremio koordinirano, održana su dva radna sastanka između Grada Rijeke i Hrvatskih cesta tijekom siječnja i veljače ove godine. Dogovoreno je da će Grad Rijeka i Hrvatske ceste zajednički voditi pripremu projekta, uz sudjelovanje Lučke uprave Rijeka, istaknuli su.

Trenutačno je u tijeku usuglašavanje Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama, kojim će se definirati priprema i naručivanje projektne dokumentacije, analiza vlasništva, upravni postupci do ishođenja dozvola, tehnička priprema projektnog zadatka te buduće građenje i održavanje prometnice.

Spojna cesta od DC403 do autobusnog kolodvora Žabica, grad Rijeka | Foto: MZOTZ, Grad Rijeka

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Budući da trasa prolazi kroz lučko područje i kontaktnu zonu željezničke infrastrukture, u projekt su od početka uključeni Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura.

- Za potrebe imovinsko-pravne pripreme od Područnog ureda za katastar zatražena je dokumentacija potrebna za analizu obuhvata prometnice, kako bi se mogli riješiti odnosi sa svim evidentiranim vlasnicima i ukloniti eventualne administrativne prepreke prije početka gradnje, navode iz Grada Rijeke.

Grad Rijeka dao je izraditi i Elaborat o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za spojnu prometnicu od Trga Žabica do državne ceste DC403. Elaborat je predan Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje je donijelo rješenje prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Time su otvoreni uvjeti za nastavak izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ostale dokumentacije potrebne za ishođenje akata za građenje. Spojna cesta od DC403 do autobusnog kolodvora Žabica, grad Rijeka | Foto: MZOTZ, Grad Rijeka

Dvosmjerna prometnica i novi pješački nathodnik

Nova spojna cesta projektirana je kao dvosmjerna prometnica dovoljne širine za sigurno prometovanje osobnih i teških teretnih vozila. Prema tehničkoj dokumentaciji, najveći dio trase imat će dvije prometne trake širine po 3,25 metra, rubne trake od 0,30 metara i obostrane bankine širine 1,80 metara, što daje ukupnu širinu kolnika od 10,70 metara. Na spoju s produženom Ulicom Riva prometnica će se proširiti na 15,85 metara zbog razdjelnog pojasa i dodatnih prometnih traka.

Kako su ranije rekli iz Grada Rijeke, u sklopu projekta planirana je i izgradnja pješačkog nathodnika koji će omogućiti siguran prijelaz iz Krešimirove ulice preko željezničkih kolosijeka do skladišta broj 20, poznatijeg kao Metropolis.

Brži pristup kolodvoru i rasterećenje prometa

Izgradnjom spojne prometnice i povezivanjem s državnom cestom DC403 omogućit će se brži, kraći i sigurniji pristup novom autobusnom kolodvoru Žabica, kako za osobna vozila tako i za autobuse. Očekuje se značajno poboljšanje prometne protočnosti u središtu grada te učinkovitije povezivanje s gradskom i državnom cestovnom mrežom.

Iako postojeća dokumentacija još ne definira budući režim javnog prijevoza, nova prometna poveznica otvorit će mogućnost uvođenja novih autobusnih linija i preusmjeravanja postojećih ruta u gradskom i županijskom prijevozu, ovisno o budućim potrebama putnika i razvoju javnog prometa u Rijeci i okolici.