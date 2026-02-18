Najskuplja dionica autoceste mogla bi premašiti milijardu: Hoće li, moglo bi se znati nakon ove odluke

O posljednjoj dionici autoceste A1, potezu između Metkovića i Dubrovnika, često se govori kao o najskupljoj dionici koja će se graditi u Hrvatskoj. Prema procjenama, cijena njene izgradnje mogla bi premašiti iznos od milijardu eura, a podijeljena je na tri poddionice. Da bi se moglo preciznije nagađati o iznosu, treba prvo odabrati izvođače – makar za prve dvije podfaze. No, tu odluku čeka se još od srpnja 2025. godine kad su otvorene ponude. Iz HAC-a su nam otkrili nazire li se potpisivanje ugovora, ali i što je s trećom i posljednjom poddionicom.

Na ljeto prošle, 2025. godine, vrlo aktualna bila je priča o nastavku izgradnje autoceste A1, na potezu između Metkovića i Dubrovnika. Naravno, ova tema aktualna je puno dulje, no dobiva nešto više medijskog prostora kad god se jave konkretni pomaci.

Tako je u srpnju prošle godine velika vijest bila otvaranje ponuda za prve dvije od ukupno tri poddionice, koje su se – prema najoptimističnijim prognozama, već mogle krenuti graditi. Do toga nije došlo jer i dalje, ni mjesecima kasnije, nema odluke o odabiru izvođača, pa ni potpisanog ugovora.

Tvrtka iz Indije najpovoljnija

U prvom slučaju radi se o dionici Rudine-Slano dugoj 9 kilometara, za koju je procijenjeno da bi se gradila za 201 milijun eura, no najjeftinija pristigla ponuda tvrtke Afcons Infrastructure Limited iz Indije bila je 240 milijuna. Ponuda od 214,5 milijuna iste tvrtke bila je najpovoljnija i za sljedeću poddionicu, od Slanog do PUO Mravinjac, koju se prema procjeni trebalo moći izgraditi za 179 milijuna. U tom slučaju u planu je 11,5 kilometara nove infrastrukture, a da ni mjesecima nakon otvaranja ponuda nema odluke, potvrdili su nam iz Hrvatskih autocesta (HAC).

– Još uvijek traje postupak pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda. Zbog opsežnosti dokumentacije navedeno iziskuje značajan vremenski period, naveli su iz HAC-a o stadiju nabave.

Radovi ‘teški’ milijardu?

Podsjećamo, iznosi za cijelu dionicu duljine od ukupno gotovo 30 kilometara, kako je ranije procijenjeno, mogli bi koštati i preko milijardu eura. No, to će se još vidjeti kako se bude ‘rasplitao’ postupak nabave. A, u toj priči nedostaje posljednja karika – treća dionica od PUO Mravinjac pa do samog završetka dionice, u Osojniku. Iz Hrvatskih autocesta naveli su u kojoj je fazi taj dio i ima li pomaka.

– Na trećoj poddionici u tijeku je postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Završila su terenska istraživanja, u siječnju 2026. predano je Završno izvješće te je započela izrada Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, otkrili su nam.

Poslane ponude

Što se tiče prethodne dvije dionice, vrijedi se prisjetiti da je najjeftiniji gospodarski subjekt iz Indije u postupcima nabave za obje poddionice bio tek jedan u ‘moru’ zainteresiranih ponuditelja. Kao i da su preostali ponuditelji dali znatno više ponude, za koje je malo vjerojatno da će biti izabrane.

U prvom slučaju tako je bilo čak sedam konkurenata koji su se odazvali na natječaj za trasu Rudine-Slano, a u drugom, za potez od Slanog do PUO Mravinjac, njih pet. Za prvi dio, iza indijske tvrtke bili su Kinezi, China Road and Bridge Corporation s ponudom od 285,9 milijuna eura te hrvatski Strabag s ponudom od 342 milijuna. Uslijedili su turski Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. i zajednica domaćeg Texo Moliora i kineske China Civil Engineering Construction Corporation, a obje ponude prelazile su iznos of 345 milijuna eura.

Za drugi dio, po ponudi su nakon Indijaca bili Turci, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. za ponuđenih 258,9 milijuna eura, pa CRBC za 277,5 milijuna. Uslijedili su zajednica ‘Kineza’ i domaćeg Texo Moliora koji su dionicu bili spremni izgraditi za 288,3 milijuna eura, dok su na ‘repu’ s najskupljom ponudom od 328,9 milijuna eura bili iz Strabaga. Odluku se, dakle, i dalje čeka, a tek kad bude donesena moć će se pretpostavljati o početku radova.