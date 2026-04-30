Sprema se novo gradilište na našem otoku: Stiglo zeleno svjetlo za obilaznicu i 12 km ceste

Građevinare čeka zahtjevan teren, no ono najvažnije je da će, nakon završetka radova, cijeli otok biti moderno povezan.

Tijekom posljednjih godina diljem Hrvatske intenzivno se obnavlja i modernizira prometna infrastruktura, a taj trend sve više zahvaća i otoke. Tako se planira i rekonstrukcija lokalne ceste LC58101 na dionici Osor - Punta Križa na području Malog Lošinja, za koju je napravljen važan korak naprijed.

Prema informacijama iz dokumenata Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, zahvat je ocijenjen prihvatljivim za ekološku mrežu, uz uvjet primjene propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. To znači da se rekonstrukcija može provesti, ali uz strogo definirane uvjete kako bi se očuvala prirodna vrijednost prostora kroz koji cesta prolazi.

Ključna prometna poveznica juga otoka

Planirani zahvat rekonstrukcije lokalne ceste obuhvaća cjelovitu modernizaciju prometnice u duljini od 11,728 kilometara, u cijelosti smještene na području Grada Malog Lošinja. Dionica predstavlja ključnu prometnu vezu južnog dijela otoka s državnom cestom DC100 te ima značajnu ulogu u svakodnevnom prometu lokalnog stanovništva, ali i u turističkim kretanjima tijekom ljetnih mjeseci.

Trasa ceste započinje neposredno nakon kružnog toka na ulazu u naselje Osor, gdje se povezuje s državnom prometnicom, a zatim se većim dijelom proteže kroz nenaseljeni prostor karakterističan za otočni krajolik. Postojeća prometnica služi kao temelj za rekonstrukciju, pri čemu se nova os ceste u najvećoj mjeri vodi unutar postojećeg koridora, čime se smanjuju zahvati u okoliš i potreba za dodatnim izvlaštenjima.

Rekonstrukcija ceste Osor – Punta Križa, Mali Lošinj | Foto: Canva, Google maps, MZOZT

Korekcije trase i obilaznica naselja

Iako se većina zahvata odvija unutar postojećeg prometnog pojasa, projektom su predviđene korekcije trase na nekoliko lokacija kako bi se poboljšali sigurnosni i tehnički uvjeti vožnje. Najznačajnija izmjena odnosi se na područje naselja Punta Križa, gdje je planirana izgradnja obilaznice. Time se promet izdvaja iz samog središta mjesta, smanjuje se prometno opterećenje naselja, povećava sigurnost pješaka i podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Ukupna duljina dijelova trase koji izlaze iz postojećeg koridora iznosi približno 1,7 kilometara, dok se preostali dio zahvata, u duljini od oko 10 kilometara, odvija unutar postojećih gabarita prometnice. Ovakav pristup omogućuje racionalnu rekonstrukciju uz minimalne prostorne intervencije.

Tehnička rješenja i sigurnost prometa

Prometnica je tlocrtno oblikovana nizom pravaca i zavoja koji slijede prirodnu konfiguraciju terena. Projektirani horizontalni elementi prilagođeni su računskoj brzini od 50 kilometara na sat, što predstavlja optimalan kompromis između sigurnosti prometa i očuvanja prostora.

Polumjeri zavoja kreću se u rasponu od 75 do 2.000 metara, čime se osigurava udobna i pregledna vožnja uz poštivanje važećih tehničkih normi. Posebna pažnja posvećena je vidljivosti i preglednosti trase, osobito na dijelovima s izraženijim zakrivljenjima, kako bi se smanjio rizik od prometnih nesreća i omogućilo sigurnije odvijanje prometa tijekom cijele godine.

Prilagodba terenu

Nova niveleta ceste projektirana je tako da u najvećoj mjeri prati postojeću visinsku konfiguraciju prometnice, čime se smanjuju opsežni zemljani radovi i čuva prirodni reljef područja. Izuzetak predstavlja dio obilaznice naselja Punta Križa, koji je projektiran kao nova trasa u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Uzdužni nagibi prometnice kreću se od blagih 0,05 posto do maksimalnih 10,7 posto, dok su polumjeri vertikalnih zaobljenja prilagođeni osiguravanju udobne i sigurne vožnje. Dionica započinje na nadmorskoj visini od približno 0,9 metara, postupno se uspinje do najviše točke na oko 115,6 metara, a zatim se ponovno spušta prema završetku trase.

Rekonstrukcija uključuje izgradnju nasipa i zasjeka različitih visina, ovisno o konfiguraciji terena. Posebna pozornost posvećena je suhozidima koji omeđuju dijelove postojeće ceste. Budući da predstavljaju vrijedan element kulturnog krajolika, projektirano je rješenje kojim se njihovo izmještanje svodi na najmanju moguću mjeru, a nova os prometnice prilagođena je postojećem stanju terena.

Uz rekonstrukciju kolnika i izgradnju nove kolničke konstrukcije, projektom je predviđeno unapređenje sustava oborinske odvodnje, uključujući izgradnju novih rigola i cijevnih propusta. Time se osigurava dugoročna zaštita prometnice od erozije i oštećenja uzrokovanih oborinama.