Vizija domaćih arhitekata: Riva pored Trsta spaja se s poznatim dvorcem, sagrađeno i panoramsko dizalo

Na viziju arhitekata iz Studija 3LHD sa sjedištem u Zagrebu, uređuje se lučica Grignano pored Trsta. Ključno je povezivanje s parkom dvorca Miramare.
Poznatu rivu Grignano u Trstu pored dvorca Miramare mijenja oblik. Rekonstrukcija se izvodi prema viziji arhitekata iz studija 3LHD u Zagrebu, koji na projektu surađuju s inženjerskim timom Studija Roselli e Associati iz Udina. Posao se polako privodi kraju.
Lučica Grignano postat će produžetak Parka Miramare i uklopiti se u prirodni ambijent tog područja. U sklopu uređenja planira se i izvedba panoramskog dizala koje će povezivati rivu s dvorcem i parkom koji okružuje osiguravajući kontinuitet promenade, napisali su na svojim stranicama 3LHD-a.
- Naš projekt rekonsrukcije rive i javnih područja blizu parka Miramare napreduje po planu, polako transformirajući šetnicu u ozbiljniju promenadu za Grignano, napisali su iz 3LHD-a LinkedIn objavi u ožujku.
Važan dio panoramsko dizalo
Radi se na zoni pored povijesnog dvorca Miramare, u blizini Trsta. Uređenje je krenulo u listopadu 2024. godine, no posao je ugovoren koju godinu ranije. Zatvaranje gradilišta sve je bliže.
Krenulo se od realizacije panoramskog dizala koje povezuje rivu i dvorac. Ovaj projekt ujedno je i prvi u Italiji 'domaćeg' arhitektonskog studija. Dok se projektiralo u 2020. i 2021., sama pregradnja krenula je nešto kasnije.
Kako piše na stranicama 3LHD-a, ključni elemtni projekta bili su očuvanje postojećih stabala i uvođenje nove zelene površine. Napisali su da rekonstrukcijom luka postaje proširenje parka pri čemu stvara novi, prirodniji karakter cijelog područja.
Odabrane dvije opcije za podlogu
Kako bi se postigao harmoničan odnos s okolinom, za podlogu su odabrane dvije opcije. Prirodni kamen 'Kirmenjak' i beton s izloženim agregatima.
- Upotreba ova dva materijala i njihova kvalitetna svojstva pomažu i u suočavanju s trenutno prisutnim problemima korijenja i uništenja površinskih slojeva, pišu iz 3LHD-a.