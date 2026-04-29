Vizija domaćih arhitekata: Riva pored Trsta spaja se s poznatim dvorcem, sagrađeno i panoramsko dizalo

Na viziju arhitekata iz Studija 3LHD sa sjedištem u Zagrebu, uređuje se lučica Grignano pored Trsta. Ključno je povezivanje s parkom dvorca Miramare.

Poznatu rivu Grignano u Trstu pored dvorca Miramare mijenja oblik. Rekonstrukcija se izvodi prema viziji arhitekata iz studija 3LHD u Zagrebu, koji na projektu surađuju s inženjerskim timom Studija Roselli e Associati iz Udina. Posao se polako privodi kraju.

Veza između rive i dvorca

Lučica Grignano postat će produžetak Parka Miramare i uklopiti se u prirodni ambijent tog područja. U sklopu uređenja planira se i izvedba panoramskog dizala koje će povezivati rivu s dvorcem i parkom koji okružuje osiguravajući kontinuitet promenade, napisali su na svojim stranicama 3LHD-a.

- Naš projekt rekonsrukcije rive i javnih područja blizu parka Miramare napreduje po planu, polako transformirajući šetnicu u ozbiljniju promenadu za Grignano, napisali su iz 3LHD-a LinkedIn objavi u ožujku.

Spajanje s parkom Miramare | foto: 3LHD

Važan dio panoramsko dizalo

Radi se na zoni pored povijesnog dvorca Miramare, u blizini Trsta. Uređenje je krenulo u listopadu 2024. godine, no posao je ugovoren koju godinu ranije. Zatvaranje gradilišta sve je bliže.

Krenulo se od realizacije panoramskog dizala koje povezuje rivu i dvorac. Ovaj projekt ujedno je i prvi u Italiji 'domaćeg' arhitektonskog studija. Dok se projektiralo u 2020. i 2021., sama pregradnja krenula je nešto kasnije.

Kako piše na stranicama 3LHD-a, ključni elemtni projekta bili su očuvanje postojećih stabala i uvođenje nove zelene površine. Napisali su da rekonstrukcijom luka postaje proširenje parka pri čemu stvara novi, prirodniji karakter cijelog područja. Vizija preuređenja | foto: 3LHD

Odabrane dvije opcije za podlogu

Kako bi se postigao harmoničan odnos s okolinom, za podlogu su odabrane dvije opcije. Prirodni kamen 'Kirmenjak' i beton s izloženim agregatima.

- Upotreba ova dva materijala i njihova kvalitetna svojstva pomažu i u suočavanju s trenutno prisutnim problemima korijenja i uništenja površinskih slojeva, pišu iz 3LHD-a.