Marjan pod povećalom: Počelo rušenje ilegalnih objekata, a u zaštićenom području je uočen azbest?

Ovog proljeća, zajedno s buđenjem prirode na Marjanu, aktivirao se i Državni inspektorat. Nakon godina čekanja i sporog postupanja, konačno su započele konkretne akcije uklanjanja bespravnih objekata u zaštićenom području park-šume.

Kako kažu iz Društva Marjan, dio investitora odlučio je sam ukloniti svoje bespravne objekte kako bi izbjegao visoke troškove koje bi imali kada bi rušenje provela država putem trećih izvođača. Time je broj nelegalnih građevina na Marjanu već smanjen, no istovremeno su otvorena nova pitanja. Naime, na jednoj od čestica u zaštićenom području uočen je građevinski otpad koji sadrži azbest, što predstavlja potencijalnu opasnost za okoliš. Zbog toga su iz Društva Marjan pozvali Državni inspektorat i čuvare prirode na hitnu reakciju kako bi se spriječilo moguće onečišćenje.

Godinama ista praksa bespravne gradnje

Problem bespravne gradnje na Marjanu nije nov. Godinama se, kako upozoravaju iz Društva Marjan, ponavljao gotovo isti obrazac. Najprije bi se izgradila manja baraka, često pod izlikom poljoprivredne namjene. Zatim bi se podnosio zahtjev za legalizaciju, često s namjerom prenamjene u stambeni objekt. Tijekom dugotrajnih postupaka, koji su znali trajati i više od deset godina, objekti bi se dodatno širili i nadograđivali, uz očekivanje da će na kraju biti legalizirani.

Međutim, od 2021. godine takvi se zahtjevi počinju odbijati u skladu sa zakonom. Generalni urbanistički plan Splita za područje Marjana jasno propisuje da se na poljoprivrednim površinama ne smiju graditi objekti poput kućica, a sve bespravno izgrađene građevine nakon 1968. godine moraju se ukloniti. Unatoč tome, ostaje otvoreno pitanje zašto se godinama nije postupalo u skladu s propisima i zašto nadležne institucije nisu ranije reagirale. rušenje bespravnih objekata, Marjan | Foto: Društvo Marjan

Od prvih rušenja do šire akcije

Prve konkretnije akcije krenule su još 2024. godine, kada je započelo uklanjanje jedne od ukupno 114 evidentiranih bespravnih građevina na Marjanu. Tada je najavljeno kako će se postupno pristupiti uklanjanju svih objekata koji ne zadovoljavaju zakonske uvjete. Danas se taj proces očito ubrzava, a dodatni poticaj dolazi i od samih investitora koji se odlučuju na samostalno uklanjanje.

Zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević tada je istaknuo kako je riječ o objektima za koje su rješenja o rušenju donesena godinama ranije, ali se tek sada provode. U jednom slučaju donesena je čak i kaznena presuda protiv investitora još 2017. godine. Reakcije građana su uglavnom pozitivne, mnogi Splićani pozdravljaju početak sustavnijeg uklanjanja i traže da se proces nastavi, uključujući i rušenje većih stambenih objekata i vila. rušenje bespravnih objekata, Marjan | Foto: Društvo Marjan

47 objekata za rušenje

Grad Split je tada građevinskoj inspekciji predao popis od 47 objekata za rušenje, među kojima su i građevine na izuzetno atraktivnim lokacijama poput Bačvica, obale kneza Domagoja i samog Marjana. Riječ je o objektima različitih veličina, od manjih građevina do većih struktura koje su godinama narušavale prostor.

Dogovorena je i daljnja suradnja između Grada i Državnog inspektorata, uz jasno postavljene prioritete, zaštita park-šume Marjan nalazi se na samom vrhu. Cilj je poslati jasnu poruku da se zakon mora poštivati te da bespravna gradnja više neće prolaziti nekažnjeno.U svakom slučaju, nešto se zaista pokrenulo, a u kojem će se obujmu sve provoditi, tek treba vidjeti.