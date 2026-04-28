Nakon 4 godine čekanja važna odluka: Ovo je formula za izračun cijene priključka na električnu mrežu

Odluka koja se u energetskom sektoru čeka godinama napokon je donesena. Nakon dužeg razdoblja 'neizvjesnosti', Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odredila je jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Novost stupa na snagu 1. svibnja i uvodi jedinstven i transparentan sustav naknada na razini cijele Hrvatske, kako je i predviđeno zakonskim okvirom. Na taj potez mnogi su čekali 'kao ozebli sunce', a ponajprije investitori u obnovljive izvore energije.

Udruženje obnovljivih izvora energije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pozdravilo je odluku HERA-e, a kako ističu, riječ je o odluci koja se očekivala još od jeseni 2022. i koja je ključna za procjenu isplativosti projekata obnovljivih izvora energije. Dugotrajno odgađanje, naglašavaju, usporilo je razvoj brojnih zelenih projekata diljem zemlje jer investitori nisu imali jasnu sliku troškova priključenja.

Investitori okupljeni u Udruženju smatraju da će razumno određene naknade pozitivno utjecati na planiranje razvoja elektroenergetske mreže i realizaciju projekata, posebno u uvjetima administrativno zahtjevnog okruženja i tržišta na kojem su otkupne cijene električne energije pod pritiskom.

Uska grla koja i dalje koče sektor

Unatoč pozitivnim pomacima, iz sektora upozoravaju da i dalje postoje veliki izazovi. U prvom redu to su ograničeni kapaciteti mreže i složeni uvjeti priključenja.

Predstavnici Udruženja ističu kako fleksibilni ugovori o priključenju trebaju biti iznimka, a ne pravilo, i to samo u situacijama kada je mreža doista preopterećena. Smatraju da investitorima koji su platili priključenje treba osigurati jasne i stabilne uvjete, uključujući ograničenu fleksibilnost do najviše pet posto i jasno definirane rokove.

Također naglašavaju da operatori mreže trebaju preuzeti obvezu stvaranja potrebnih tehničkih uvjeta za priključenje. Zbog svega navedenog apeliraju na izmjene Pravila o priključenju kako bi sustav bio učinkovitiji i pravedniji.

Problem istjecanja energetskih odobrenja

Jedan od najvećih problema ostaje ograničeno važenje energetskih odobrenja koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. Mnogi projekti zapeli su upravo zbog dugotrajnog čekanja na definiranje naknada za priključenje, pa su se našli u okviru tzv. pravila '3 - 5 - 7' - tri godine za lokacijsku dozvolu, pet za građevinsku i sedam za uporabnu.

Budući da rokovi važenja prvih izdanih odobrenja već istječu, a njihovo produljenje prema važećem zakonu nije moguće, postoji realna opasnost da dio projekata propadne. Procjene govore da bi moglo biti ugroženo između 1,5 i 2 gigavata planiranih kapaciteta jer investitori neće stići ishoditi potrebne dozvole.

Zbog toga iz Udruženja traže hitne izmjene Zakona o tržištu električne energije kako bi se važenje energetskih odobrenja vezalo uz trenutak donošenja odluke o naknadama. Istodobno pozivaju Ministarstvo gospodarstva da nastavi s raspisivanjem natječaja za projekte obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu, budući da postoji niz spremnih projekata koji trenutačno stoje.

Odluka kao poticaj za industriju i ulaganja

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ocijenio je odluku HERA-e uravnoteženom i istaknuo da ona stvara preduvjete za ubrzavanje ulaganja u obnovljive izvore energije. Naglasio je kako će novi okvir pomoći investitorima u procjeni isplativosti projekata i pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Dodao je i da će fokus biti na ozbiljnim investitorima koji projekte zaista provode, a ne na onima koji su rezervirali kapacitete radi preprodaje. S druge strane, iz HERA-e poručuju kako odluka donosi i dodatni poticaj razvoju industrije jer niži i jasno definirani troškovi priključenja olakšavaju izgradnju novih proizvodnih pogona.

Prema donesenoj odluci, jedinična cijena za priključenje na niskonaponsku mrežu iznosi 193 eura po kilovatu. Za srednji napon određena je cijena od 96,50 eura po kilovatu, uz dodatnih 9,50 eura za dio koji se odnosi na višu razinu mreže. Kod visokog napona jedinična naknada za stvaranje tehničkih uvjeta iznosi 19 eura po kilovatu.

Kako se određuje naknada za priključenje

Naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu određuje se prema Metodologiji koja detaljno propisuje uvjete i način izračuna, uključujući i posebne slučajeve poput skladištenja energije, privremenih priključaka ili gradilišta. Osnovno pravilo je da se jedinična cijena množi s priključnom snagom u kilovatima (kW), odnosno s povećanjem snage kod postojećih priključaka. Pritom se uzima veća vrijednost između snage potrošnje i proizvodnje, čime se osigurava realno opterećenje mreže.

Kod priključenja na niski napon (0,4 kV), naknada se računa jednostavno - množenjem snage s jediničnom cijenom od 193 eura po kW, pri čemu taj iznos pokriva i izgradnju priključka i potrebne radove u mreži. Za srednji napon (10-35 kV) naknada se sastoji od dva dijela: 96,50 eura po kW za distribucijsku mrežu i dodatnih 9,50 eura po kW za prijenosnu razinu, što ukupno iznosi 106 eura po kW. Dio tog iznosa prosljeđuje se operatoru prijenosnog sustava (HOPS-u).