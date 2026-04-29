Velika dražba na Jankomiru: Pripuz preuzeo milijunski dug, zemljište od 10.000 kvadrata ide na prodaju

Nekad ‘kraljica papira’, danas na bubnju: Za 5 milijuna eura prodaje se 26.000 kvadrata tvornice
U 20. stoljeću bila je jedno od najvećih i najvažnijih postrojenja za proizvodnju papira i kartona u regiji.
12:50 7 d 22.04.2026
29. travanj 2026.
Na zapadnom dijelu Zagreba, u zoni Jankomira, na elektroničkoj javnoj dražbi uskoro će se naći vrijedno zemljište smješteno u Ulici Dušana Vukotića. Predmet prodaje su dvije katastarske čestice površine 5.409 i 5.265 četvornih metara, ukupno procijenjene na 2,83 milijuna eura. Pritom je jedna parcela procijenjena na 1,43 milijuna, a druga na 1,4 milijuna eura.
Riječ je o sudskoj prodaji koju je odredio Općinski građanski sud u Zagrebu, a nadmetanje se provodi putem sustava e-Dražbe Financijske agencije (FINA-e). Početna cijena postavljena je na oko 2,26 milijuna eura, odnosno 80 posto procijenjene vrijednosti. Sudjelovati mogu samo oni koji unaprijed uplate jamčevinu od 283.000 eura, dok kupac koji ponudi najviše mora u roku od 30 dana podmiriti cijeli iznos kupnje.
Od uspješne tekstilne tvornice do stečaja: Hala i tisuće kvadrata traže novog vlasnika
Kompleks uključuje veliko gospodarsko dvorište veće od 6.000 kvadrata te prostranu poslovno-proizvodnu halu.
17:00 13 d 16.04.2026
Ova prodaja rezultat je ovršnog postupka, odnosno prisilne naplate duga. Vlasnik zemljišta, tvrtka Prvić, nije podmirila financijske obveze pa se dug pokušava naplatiti kroz prodaju nekretnina. Ukupan dug iznosi oko 2,27 milijuna eura uz pripadajuće kamate i troškove, a bio je osiguran založnim pravom upravo na tim parcelama.
To u praksi znači da su nekretnine služile kao jamstvo za vraćanje novca, pa u slučaju neplaćanja vjerovnik ima pravo tražiti njihovu prodaju. Sud je, nakon što dug nije podmiren, pokrenuo postupak i odredio prodaju kako bi se vjerovnik naplatio iz dobivenog iznosa.
Zanimljivo je da današnji vjerovnik nije osoba koja je prvotno dala novac. Dug je izvorno bio prema Damiru Galetoviću, ali je on svoje potraživanje kasnije prenio na Petra Pripuza, koji je time postao novi vjerovnik. Pripuz je potom pokrenuo ovrhu i sada kroz sudski postupak pokušava naplatiti cijeli iznos. Drugim riječima, on nije sudionik slučajno, već je preuzeo dug i s njim pravo naplate.
Kako obveza nije podmirena, sud je omogućio prodaju zemljišta na javnoj dražbi, a novac od prodaje ide prvenstveno za namirenje tog duga. Važno je napomenuti i da nekretnina nije potpuno slobodna od osoba ili stvari, što može predstavljati dodatni rizik za budućeg kupca. Riječ je o klasičnom primjeru kako se dugovi u Hrvatskoj naplaćuju kroz sudski sustav - prodajom imovine dužnika.
Kako smo već rekli, zemljište se nalazi u Ulici Dušana Vukotića, na Jankomiru, području poznatom po velikim poslovnim i industrijskim kompleksima na zapadu grada, gdje se u blizini nalaze objekti poput Emmezete i Lesnine. Iako je riječ o atraktivnoj zoni, zanimljivo je da se čestice ne mogu jasno locirati kroz katastar jer ne postoji precizan podatak o njihovoj identifikaciji.
Dakle, riječ je o zelenom prostoru - oranicama, a u neposrednoj blizini nalazi se i C.I.O.S. grupa, tvrtka koju je osnovao Petar Pripuz, a kojom danas upravlja njegova kći Iva. S time i cijeli ovaj 'slučaj' dodatno ima smisla.
Ovo je najamnina za minijaturni 'poslovnjak' od samo 7 kvadrata u Splitu, ostat ćete bez teksta!
Poslovni prostor u zakup daje država, a dio je velikog portfelja nekretnina kojih se nastoji dugoročno riješiti. Trenutačno ih je u ponudi 25.
16:08 1 d 28.04.2026
Bageri stižu u Vukovar! Država ugovorila rušenje 22 Batine vile, neće ostati ni ciglica
Ruše se 22 Batine vile u kojima su od 1938. godine desetljećima živjeli radnici istoimene tvornice Tomaša Bate. Znamo sve detalje.
11:08 1 d 28.04.2026
Kakva prilika! Susjedi prodaju legendarnu austrougarsku utvrdu i tisuće kvadrata zemljišta
U ponudi je zemljište površine 23.539 četvornih metara zajedno s ruiniranim, ali očuvanim fortifikacijskim objektom iz kasnog 19. stoljeća.
16:07 2 d 27.04.2026
Država sprema stanove za azilante u 10 gradova, više od polovice u Slavoniji, ovo su lokacije
Planira se obnova 33 stambene jedinice za smještaj osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, zna se i koliko će koštati. Nije sitnica.
07:55 3 d 26.04.2026