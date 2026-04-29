Velika dražba na Jankomiru: Pripuz preuzeo milijunski dug, zemljište od 10.000 kvadrata ide na prodaju

Na zapadnom dijelu Zagreba, u zoni Jankomira, na elektroničkoj javnoj dražbi uskoro će se naći vrijedno zemljište smješteno u Ulici Dušana Vukotića. Predmet prodaje su dvije katastarske čestice površine 5.409 i 5.265 četvornih metara, ukupno procijenjene na 2,83 milijuna eura. Pritom je jedna parcela procijenjena na 1,43 milijuna, a druga na 1,4 milijuna eura.

Riječ je o sudskoj prodaji koju je odredio Općinski građanski sud u Zagrebu, a nadmetanje se provodi putem sustava e-Dražbe Financijske agencije (FINA-e). Početna cijena postavljena je na oko 2,26 milijuna eura, odnosno 80 posto procijenjene vrijednosti. Sudjelovati mogu samo oni koji unaprijed uplate jamčevinu od 283.000 eura, dok kupac koji ponudi najviše mora u roku od 30 dana podmiriti cijeli iznos kupnje.

Zašto se zemljište prodaje?

Ova prodaja rezultat je ovršnog postupka, odnosno prisilne naplate duga. Vlasnik zemljišta, tvrtka Prvić, nije podmirila financijske obveze pa se dug pokušava naplatiti kroz prodaju nekretnina. Ukupan dug iznosi oko 2,27 milijuna eura uz pripadajuće kamate i troškove, a bio je osiguran založnim pravom upravo na tim parcelama.

To u praksi znači da su nekretnine služile kao jamstvo za vraćanje novca, pa u slučaju neplaćanja vjerovnik ima pravo tražiti njihovu prodaju. Sud je, nakon što dug nije podmiren, pokrenuo postupak i odredio prodaju kako bi se vjerovnik naplatio iz dobivenog iznosa. Prodaja zemljišta na Jankomiru | Foto: Google Earth, Dnevnik Nova TV screenshot

Tko naplaćuje dug i kako je do toga došlo?

Zanimljivo je da današnji vjerovnik nije osoba koja je prvotno dala novac. Dug je izvorno bio prema Damiru Galetoviću, ali je on svoje potraživanje kasnije prenio na Petra Pripuza, koji je time postao novi vjerovnik. Pripuz je potom pokrenuo ovrhu i sada kroz sudski postupak pokušava naplatiti cijeli iznos. Drugim riječima, on nije sudionik slučajno, već je preuzeo dug i s njim pravo naplate.

Kako obveza nije podmirena, sud je omogućio prodaju zemljišta na javnoj dražbi, a novac od prodaje ide prvenstveno za namirenje tog duga. Važno je napomenuti i da nekretnina nije potpuno slobodna od osoba ili stvari, što može predstavljati dodatni rizik za budućeg kupca. Riječ je o klasičnom primjeru kako se dugovi u Hrvatskoj naplaćuju kroz sudski sustav - prodajom imovine dužnika. Prodaja zemljišta na Jankomiru | Foto: Google Earth, Dnevnik Nova TV screenshot

Zemljište u industrijskoj zoni

Kako smo već rekli, zemljište se nalazi u Ulici Dušana Vukotića, na Jankomiru, području poznatom po velikim poslovnim i industrijskim kompleksima na zapadu grada, gdje se u blizini nalaze objekti poput Emmezete i Lesnine. Iako je riječ o atraktivnoj zoni, zanimljivo je da se čestice ne mogu jasno locirati kroz katastar jer ne postoji precizan podatak o njihovoj identifikaciji.

Dakle, riječ je o zelenom prostoru - oranicama, a u neposrednoj blizini nalazi se i C.I.O.S. grupa, tvrtka koju je osnovao Petar Pripuz, a kojom danas upravlja njegova kći Iva. S time i cijeli ovaj 'slučaj' dodatno ima smisla.