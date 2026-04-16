Od uspješne tekstilne tvornice do stečaja: Hala i tisuće kvadrata traže novog vlasnika

Propali poslovni kompleksi, zapuštene hale i velika zemljišta sve češće završavaju na dražbama diljem Hrvatske, a nerijetko se prodaju i za milijunske iznose. Jedan takav slučaj dolazi iz Novske, gdje se na prodaju nudi industrijski kompleks tvrtke Hakadesch, koja je završila u stečaju.

Odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu prodaje se nekretnina ukupne površine 9.492 četvorna metra, smještena u Obrtničkoj ulici. Kompleks uključuje veliko gospodarsko dvorište veće od 6.000 kvadrata te prostranu poslovno-proizvodnu halu, što ga čini pogodnim za različite industrijske, skladišne i logističke namjene.

Uvjeti prodaje i tereti na nekretnini

Kako se radi o stečajnom postupku, predmet prodaje predstavlja imovinu iz koje se namiruju vjerovnici. Na nekretnini su upisana brojna razlučna prava, odnosno hipoteke i založna prava u korist banaka, državnih institucija i više trgovačkih društava. Takva opterećenja jasno ukazuju na dugotrajne financijske probleme koji su prethodili stečaju.

Prodaja se provodi putem elektroničke javne dražbe u organizaciji Financijske agencije (FINA). Procijenjena vrijednost kompleksa iznosi 2,1 milijun eura, dok je početna cijena na prvoj dražbi postavljena na 1.575.000 eura. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu od 210.000 eura kako bi sudjelovali u nadmetanju. Nadmetanje se odvija krajem svibnja i početkom lipnja 2026., uz mogućnost automatskog produljenja ako ponude pristižu u posljednjim minutama.

Posebnost ovakvih postupaka jest pravo prvog razlučnog vjerovnika da, ako to želi, preuzme nekretninu prijebojem svoje tražbine. Kupac koji ponudi najvišu cijenu ima rok od 30 dana za uplatu cjelokupnog iznosa, nakon čega stječe pravo vlasništva. Nekretnina se prodaje slobodna od osoba i stvari, što omogućuje novom vlasniku brzo preuzimanje i daljnje korištenje.

Hakadesch, Novska | Foto: Google Earth

Od uspješne tvornice do stečaja i novog početka

Tekstilna tvornica Hakadesch osnovana je 2005. godine, a godinama kasnije proširena je i zapošljavala je do 200 radnika. Međutim, zbog nagomilanih dugova i neispunjenih obveza prema radnicima i državi, proizvodnja je postupno stala, a pogoni su ostali prazni, a radnici su u više navrata prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća.

Dio radnika ipak je uspio ostvariti barem djelomičnu naknadu, a priča je dobila novi zaokret dolaskom njemačke kompanije Zum Ochsen GmbH. Ta je tvrtka preuzela pogon i dio obveza te pokrenula novu tvrtku Ox Europe u Gradišci. Bivši radnici obeštećeni su u visini jedne i pol plaće, dok je dio njih ponovno zaposlen kod novog poslodavca.

Danas u novoj tvrtki radi oko 35 zaposlenih, plaće su redovite, a radnici imaju osigurane dodatke poput toplog obroka i prijevoza. Iako je dio proizvodnje oživljen na drugoj lokaciji, nekretnina u Novskoj ostaje simbol propalog industrijskog pogona koji sada traži novu priliku kroz prodaju na dražbi.

https://youtu.be/UdC9Iii3Q0c?si=KxMiyHkysJg9A1Ry