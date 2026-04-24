Hrvatska dobiva još jednu obilaznicu: Na trasi će biti 3 rotora i 2 kilometarska vijadukta

Ne pamtimo da se u Hrvatskoj planirao ovoliki broj obilaznica. Gotovo da nema županije u kojoj se neće graditi, a nekako se najveći broj projekata smjestio u srce i na sjever Hrvatske. Tako bi i grad Kutina trebao dobiti obilaznicu, a napravljen je i vrlo važan korak naprijed.

Naime, kako je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u svojim dokumentima, namjeravani zahvat, istočna obilaznica Kutine, prihvatljiv je za okoliš uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

Ključni korak u realizaciji projekta

Ranije je provedena i Studija o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju istočne obilaznice Kutine, izrađena u skladu sa zakonskim okvirom Republike Hrvatske. Studija potvrđuje da je projekt prihvatljiv, uz jasno definirane mjere zaštite okoliša i kontinuirano praćenje njegovih učinaka. Dokumentaciju su izradile ovlaštene tvrtke Ekonerg i Zavod za prostorno planiranje, koje posjeduju potrebne suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode.

Osim toga, projekt je usklađen s prostornim planovima, što potvrđuje i izdana potvrda nadležnog ministarstva. Prije same procjene utjecaja na okoliš proveden je i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, kojim je utvrđeno da nije potrebno provoditi dodatne složene postupke procjene. Time je uklonjena jedna od potencijalnih administrativnih prepreka i projekt je dodatno ubrzan.

istočna obilaznica Kutine | Foto: eojn, Canva

Zašto je obilaznica nužna

Postojeća prometna situacija u Kutini već dulje vrijeme predstavlja ozbiljan izazov. Državna cesta DC45 prolazi kroz središte grada, što dovodi do velikog opterećenja prometom, posebice teretnim vozilima. Takav promet uzrokuje zastoje, smanjuje sigurnost i negativno utječe na kvalitetu života građana zbog povećane buke i onečišćenja zraka.

Izgradnjom obilaznice tranzitni promet izmjestit će se iz centra grada, čime će se znatno rasteretiti postojeća cestovna mreža. Posebno je važno istaknuti da će se smanjiti broj teških teretnih vozila u gradskom središtu, što će pozitivno utjecati na sigurnost svih sudionika u prometu. Time će se otvoriti i mogućnosti za kvalitetniji urbani razvoj, jer će gradske prometnice ponovno dobiti prvenstveno lokalnu funkciju.

istočna obilaznica Kutine | Foto: eojn, Canva

Trasa i tehničke značajke

Planirana istočna obilaznica duga je približno 8,7 kilometara i proteže se u smjeru jug-sjever, istočnim rubom grada Kutina. Trasa započinje na županijskoj cesti ŽC3124 između Kutine i naselja Ilova, a završava spajanjem na državnu cestu DC45 između naselja Brinjani i Šartovac.

Projektirana cesta predviđena je kao državna prometnica za mješoviti promet, s projektnom brzinom od 80 km/h. Duž trase planirana su tri kružna raskrižja koja će omogućiti sigurno i protočno uključivanje prometa. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi trase terenu, koji je djelomično brdovit, ali i očuvanju postojećih prometnih veza. Na mjestima gdje nova cesta presijeca postojeće puteve, izgradit će se spojne ceste kako bi se osigurao nesmetan pristup svim parcelama.

Važan dio trase čine i objekti kojima će se osigurati kontinuitet prometovanja i minimalan utjecaj na okoliš i postojeću infrastrukturu. Planirani su nadvožnjaci i vijadukti, osobito na dionicama gdje cesta prelazi preko vodotoka poput Batinskog jarka te na zahtjevnijim dijelovima reljefa, primjerice preko brdovitih područja Husainca i Strmog Brijega.

U sklopu projekta posebno su definirani , koji će imati važnu ulogu u savladavanju terenskih prepreka i očuvanju prirodnih i infrastrukturnih cjelina. Vijadukt Mišinka planiran je u rasponu od km 4+550 do km 4+838, ukupne duljine 288 metara, dok je vijadukt Šartovac predviđen od km 8+594 do km 8+657, duljine 108 metara.

U pojedinim dijelovima trase predviđene su i dodatne mjere, poput zidova za zaštitu od buke, osobito u blizini naseljenih područja. Također, za potrebe izgradnje određenih raskrižja bit će nužan otkup zemljišta i uklanjanje pojedinih objekata, što je već definirano kroz javnu raspravu i plansku dokumentaciju.

Širi prometni značaj projekta

Izgradnja istočne obilaznice nije izoliran projekt, već dio šire prometne strategije razvoja ovog područja. U kombinaciji s postojećim i planiranim prometnicama, uključujući autocestu A3, obilaznica će omogućiti učinkovitije povezivanje regionalnih pravaca.

Dugoročno gledano, plan je povezati istočnu i južnu obilaznicu u jedinstveni prometni sustav kojim bi se tranzitni promet u potpunosti izmjestio izvan gradskog središta. Time bi Kutina dobila funkcionalno i održivo prometno rješenje koje prati suvremene standarde mobilnosti i zaštite okoliša.