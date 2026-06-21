Ide milijunska rekonstrukcija Dioklecijanove palače: Terasa na vrhu kule, dizalo i otvaranje antičke lođe

Grad Split nastavlja obnovu jednog od najvažnijih kulturno-povijesnih prostora u Hrvatskoj – Dioklecijanove palače. Projektom vrijednim oko 1,2 milijuna eura predviđena je rekonstrukcija jugoistočne kule, uređenje dijela susjedne zgrade u Lukačićevoj 5 te ponovno otvaranje antičke lođe koja je stoljećima bila skrivena unutar pročelja. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 24. lipnja 2026. godine, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Planom obnove predviđeno je formiranje dva odvojena muzejska prostora koji će zasad funkcionirati kao zasebne cjeline jer ih nije moguće fizički povezati. Prostorima će upravljati Muzej grada Splita, a cilj projekta je stvaranje nove kulturne i turističke točke unutar same palače.

Obuhvat radova

Predmet zahvata je jugoistočna kula Dioklecijanove palače i dio zgrade u Lukačićevoj 5. Kula je poluugrađena građevina kvadratnog tlocrta površine oko 135 četvornih metara, katnosti prizemlja, jednog kata i prohodne terase. Izvorno je imala još jednu etažu, odnosno stambeni dio koji je uklonjen 1971. godine.

Građevina se nalazi unutar Zone A kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zbog čega je projekt izrađen uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu. Zahvat obuhvaća i južni i istočni perimetralni zid palače, na čijem se vrhu nalazi srednjovjekovni obrambeni ophod, odnosno šetnica.

Rekonstrukcijom će se urediti prizemlje i kat kule, dio prizemlja, prvi kat i dio drugog kata zgrade u Lukačićevoj 5, čime će se svi prostori objediniti u novu javnu i kulturnu funkciju. Iako podrumske prostorije Dioklecijanove palače ispod zgrade Lukačićeve 5 nisu dio ovog projekta, prilikom projektiranja vodilo se računa o njihovoj budućoj obnovi i mogućem povezivanju s ostalim prostorima. Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Kula sanirana, ali problem ostaje vlaga

Jugoistočna kula Dioklecijanove palače konstruktivno je sanirana prije nekoliko godina, no tada nije obnovljena završna terasa. Zbog toga se i dalje pojavljuje prodor vlage u zidove i svodove prvog kata. Dodatni problem predstavlja višestoljetna izloženost kamena morskom zraku i vjetru zbog čega dolazi do osipanja kamene površine na unutarnjim stranama zidova.

Prizemlje kule nalazi se u boljem stanju jer je prije petnaestak godina uređeno za potrebe turističke agencije. Prvi kat obnovljen je još 1966. godine kada su sanirani piloni gotičkog križnog svoda. Prizemlje je nakon uklanjanja nasipa 1969. godine uređeno za ugostiteljsku namjenu, a kula je kasnije bila funkcionalno povezana s prostorima zgrade u Lukačićevoj 5.

Na terasi kule nekada se nalazio restoran do kojeg se dolazilo unutarnjim stubištem. Danas je cijeli prostor bez sadržaja, ali prema postojećem stanju omogućuje relativno jednostavno ponovno stavljanje u funkciju.

Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Od antičkih vrata do nove muzejske cjeline

Prvi muzejski prostor bit će smješten u prizemlju jugoistočne kule, kojoj se pristupa kroz antička vrata na zapadnom pročelju s razine Rive. Kula je osvijetljena uskim prozorima na sve četiri strane, a u njezinu sjeverozapadnom dijelu nalazi se antički hodnik koji završava danas zazidanim vratima prema podrumima Dioklecijanove palače.

Projektom se predviđa mogućnost budućeg otvaranja tog prolaza nakon uklanjanja zemljanog nasipa iz podrumskih prostora, čime bi se kula ponovno povezala s ostatkom antičkog sklopa. Na ovoj razini već postoji osnovna infrastruktura vode, kanalizacije i elektrike, pa nisu predviđeni veći građevinski zahvati osim obnove poda i prilagodbe muzejskoj namjeni.

Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Složena konstrukcija i problem temeljenja

Drugi muzejski prostor prostirat će se kroz dio prizemlja i cijeli prvi kat zgrade u Lukačićevoj 5, uz prvi kat jugoistočne kule. Zgrada je visine suterena, prizemlja i četiri kata, a ispod nje nalaze se još neistraženi i neotkopani podrumi Dioklecijanove palače.

Jedan od glavnih konstruktivnih problema zgrade je različito temeljenje nosivih zidova. Dio zidova temeljen je izravno na antičkim zidovima palače, dok se dio oslanja samo na zemljani nasip. Takva situacija tijekom vremena uzrokovala je neravnomjerno slijeganje, deformacije i pojavu pukotina na konstrukciji.

Dodatne probleme predstavljaju dotrajale instalacije te postojeće drvene međukatne konstrukcije koje zbog velikih raspona imaju izražene progibe. Tijekom obnove predviđena je zamjena konstrukcija, uređenje podova, nova stolarija i prilagodba prostora suvremenoj muzejskoj funkciji. Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Otvaranje antičke lođe

Jedan od najvrjednijih dijelova projekta je ponovno otvaranje antičke lođe na južnom pročelju zgrade. Lođa je tijekom 19. stoljeća ugrađena u novo pročelje, pa su do nedavno bili vidljivi tek njezini ostaci. Konzervatorska istraživanja pokazala su da su stupovi i kapiteli sačuvani unutar zida te će projekt omogućiti njihovu cjelovitu obnovu i prezentaciju.

Vrijednost ovog nalaza potvrđuju i povijesne vedute iz 18. i početka 19. stoljeća na kojima je lođa još uvijek bila otvorena i vidljiva. Nakon obnove prostor će postati važan dio muzejske rute kroz ovaj dio palače.

Prostor iza lođe bit će uređen kao natkrivena i djelomično otvorena zona koja povezuje prvi kat kule s prostorima u Lukačićevoj 5. Predviđeno je i novo čelično stubište koje će povezivati prizemlje i prvi kat, dok će se na katu urediti dvije izložbene prostorije, sanitarni prostori i pristup terasi.

Sama lođa bit će višenamjenski izložbeni prostor iz kojeg će se pristupati izvornom antičkom stubištu ugrađenom u zidove palače. Ono vodi prema terasi na vrhu kule koja neće biti dio stalnog postava, nego će služiti kao vidikovac za manje skupine posjetitelja. Dioklecijanova palača, sanacija | foto: screen shot EOJN

Dizalo i obnova šetnice

Projekt ostavlja mogućnost buduće ugradnje dizala koje bi povezalo sve etaže zgrade, terasu kule i šetnicu na vrhu istočnog perimetralnog zida. Konačna realizacija ovisi o dogovoru Grada Splita i vlasnika privatnih stanova na višim etažama, ali su već sada predviđena tehnička rješenja koja omogućuju naknadnu izvedbu.

Šetnica na vrhu istočnog zida uređena je 2019. godine i ovim projektom neće se bitnije mijenjati, ali će se provesti dodatni sanacijski radovi. Predviđeno je uklanjanje vegetacije, sanacija parapetnih zidova, obnova kamenih elemenata, zamjena dotrajalih ograda te uređenje dijelova poda i stubišta.

Posebna pažnja posvetit će se konzervatorskim istraživanjima koja će pratiti sve faze obnove. Istražit će se zazidani prozori, mogući ostaci antičkih komunikacija, dijelovi perimetralnih zidova i elementi koji bi mogli otkriti nove podatke o izvornom izgledu Dioklecijanova stana.

Obnova jugoistočne kule i prostora u Lukačićevoj 5 tako neće biti samo građevinski zahvat, nego i projekt ponovnog otkrivanja jednog od najvrjednijih slojeva Dioklecijanove palače, s ciljem njegove trajne zaštite i uključivanja u suvremeni kulturni život Splita.