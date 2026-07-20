Ovo su 'čudo' sagradili prije samo 15 godina u centru grada, a sada ide veliko rušenje! Razlog je šokantan

Građevina je najvećim dijelom dovršena 2012. godine, no više od desetljeća stoji neiskorištena kao žrtva čudnog spleta izmjene vlasti i vlasnika.

Nikada otvorena koncertna dvorana Rike u Tbilisiju, koju je projektirao talijanski arhitektonski ured Studio Fuksas, bit će srušena manje od 15 godina nakon dovršetka izgradnje. Odjel za arhitekturu Gradske uprave Tbilisija izdao je dozvolu kojom se vlasniku koncertne dvorane dopušta rušenje objekta.

Prema izvješćima gruzijskih medija, vlasnici imaju rok do 25. prosinca za uklanjanje građevine. Nakon toga na lokaciji se očekuje nova izgradnja.

Simbol moderne Gruzije

Koncertna dvorana Rike od samog je početka bila zamišljena kao jedan od ključnih simbola modernizacije Tbilisija. Nije riječ o privatnoj investiciji, već o projektu koji je financirao gradski razvojni fond Tbilisi Development Fund, u vrijeme kada je tadašnji predsjednik Mikheil Saakashvili pokrenuo niz ambicioznih zahvata kojima je želio promijeniti izgled gruzijske prijestolnice. Tako su, uz koncertnu dvoranu, nastali su i Most mira te nova zgrada Public Service Halla, također djela poznatih stranih arhitekata.

Cilj je bio stvoriti novi urbani identitet grada i poslati poruku da se Gruzija okreće Europi i suvremenoj arhitekturi. Vrijednost projekta iznosila je približno 40 milijuna eura, a njegovu složenu čeličnu i staklenu konstrukciju izvela je talijanska tvrtka Permasteelisa, poznata po radu na građevinama Normana Fostera, Zahe Hadid i drugih svjetskih arhitekata.

Koncertna dvorana Rike | foto: Studio Fuksas

Izmjena vlasti i vlasnika

Građevina je najvećim dijelom dovršena 2012. godine, no više od desetljeća stoji neiskorištena u središnjem gradskom parku Rike. Cjevasto oblikovanu koncertnu dvoranu, koju je projektirao Studio Fuksas, napuštena je nakon promjene vlasti u Gruziji 2012. godine te nikada nije otvorena za javnost.

Od tada je njezina budućnost neizvjesna. No, poznato je kako je, nakon više od deset godina propadanja, zgrada 2022. prodana jednom investitoru u nekretnine, koji ju je potom 2025. prodao sadašnjem vlasniku – tvrtki Makro Constructions.

Skupo odlagalište otpada

Obrazlažući odluku, gradonačelnik Tbilisija Kakha Kaladze opisao je zgradu kao 'odlagalište otpada' koje se nalazi u vrlo lošem stanju.

- Riječ je o privatnom vlasništvu, objektu koji je u potpunosti izgubio svoju funkciju. Tijekom godina pretvorio se, slikovito rečeno, u odlagalište otpada i bio je u iznimno lošem stanju. Budući da više nije imao nikakvu funkcionalnu svrhu, privatni vlasnik odlučio je pristupiti njegovu uklanjanju, rekao je gradonačelnik. Koncertna dvorana Rike | foto: Studio Fuksas

Novi projekt nepoznat javnosti

Gradonačelnik navoda da, iako je postojao odgovarajući državni akt, dozvolu za rušenje izdaje Arhitektonska služba Grada Tbilisija tek nakon što su ispunjeni svi propisani arhitektonski uvjeti. Kao i da je postupak rušenja reguliran posebnim procedurama koje su se razmatrale dulje vrijeme.

- Zajedno s Kulturnim vijećem omogućili smo vlasniku da provede rušenje. Nakon toga očekujemo da Gradu bude predstavljen novi projekt, o kojem ćemo potom raspravljati. Do danas nije dostavljen nikakav prijedlog ni projekt. Čim bude predstavljen, javnost će biti upoznata s njime. Riječ je o iznimno važnoj lokaciji u gradu, stoga budući projekt mora biti primjeren prostoru i usklađen s njegovim okruženjem. Uvjeren sam da će, uz sudjelovanje stručnjaka, na toj lokaciji biti realiziran jedan od najboljih projekata, poručio je gradonačelnik.

Promašaj suvremene arhitekture

Sudbina koncertne dvorane Rike danas se smatra gotovo jedinstvenim primjerom u suvremenoj arhitekturi. Iako je objekt bio praktički dovršen, u njemu nikada nije održan nijedan koncert niti je otvorio vrata posjetiteljima.

Arhitektonski kritičari i dio gruzijske javnosti godinama upozoravaju da je zgrada postala žrtva političkih promjena, budući da je nakon smjene vlasti izgubila institucionalnu potporu i ostala bez planirane namjene. Studio Fuksas u više je navrata izrazio žaljenje zbog odluke o rušenju, ističući da je građevinu moguće prenamijeniti umjesto ukloniti.