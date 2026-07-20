11 milijuna eura za 700 km: Prometno opterećena županija na sjeveru planira uređenje svih svojih cesta

Tijekom prva četiri mjeseca 2026. godine, na prometnicama Krapinsko-zagorske županije dogodilo se 297 prometnih nesreća, objavila je u svibnju PU krapinsko-zagorska. U najvećem broju slučajeva nesreće sa stradalim osobama prouzročila je neodgovornost vozača ili greške u vožnji - vožnja neprimjerenom brzinom, nepoštivanje prednosti prolaska ili pak nepropisno kretanje kolnikom, izvijestili su iz policijske uprave županije.

Nesreće su zabilježene na cestama svih kategorija, a treba podsjetiti da sigurnosti na cestama doprinosi i redovno održavanje. Ova županija sada traži koja tvrtka će iduće četiri godine održavati sve županijske i lokalne ceste, za okvirno 11,2 milijuna eura.

Važna mreža cesta na koju se zaboravlja

Županijske ceste ne moraju biti one s najviše nesreća, ali ti su pravci vrlo frekventni. Ovaj dio prometne mreže, nerijetko stavljen 'po strani' kad je u pitanju financiranje, vrlo je važan svima u županiji koji županijskim i lokalnim cestama voze do liječnika, u trgovinu, na posao ili možda djecu do škole. Nabavu provodi nadležna županijska uprava za ceste, a za radove se uglavnom odabire 'lokalna' tvrtka s kojom se sklapa ugovor na više godina.

U ovom slučaju, za održavanje svih županijskih i lokalnih cesta u Krapinsko-zagorskoj iduće četiri godine, traži se tvrtka koja će ih izvesti za ukupno oko 11,2 milijuna eura. Posao će se tek po odabiru izvođača podijeliti po godinama, a nabava je još u javnom savjetovanju.

Održavanje gotovo 700 km prometnica

Kako se može pročitati iz tehničkih specifikacija dostupnih u javnoj nabavi, priprema se održavanje mreže od ukupno 672,26 kilometara. Od toga se 424,9 kilometara odnosi na županijske, a 247,35 kilometara na lokalne ceste. Sve zajedno, tehnički opis navodi 84 pravca za održavanje.

- Radove redovitog održavanja čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili tijekom cijele godine na cestama, sa svrhom osiguranja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta. Radovi nisu podijeljeni na grupe jer je predmet nabave redovito održavanje javnih cesta, a cesta je složena građevina, koja se sastoji od trupa ceste i cestovnih objekata, objekata za odvodnju, instalacije, opreme i uređaja za regulaciju i nadzor prometa i sigurnost uporabe cestovne građevine, te njeno održavanje čini skup međusobno ovisnih radnji koje se izvode u svrhu zaštite javnih cesta i sigurnosti prometa na njima tijekom cijele godine, opisano je u općim informacijama o ovom postupku, a za nekoliko iz prethodnog savjetovanja predmet će preći u sustav javne nabave, odnosno i službeno će se otvoriti natječaj za ovaj posao.

Ispod pronađite dokument u kojemu se vidi koji sve pravci su uključeni u mrežu županijskih i lokalnih cesta Krapinsko-zagorske županije.