Kosovo bi moglo dobiti fantastičan nacionalni stadion: Projekt je nastao kao diplomski rad mladog arhitekta

Priština bi uoči Mediteranskih igara 2030. mogla dobiti stadion koji bi postao jedan od novih simbola kosovske prijestolnice. Riječ je o konceptu stadiona Prishtina 2030, modernom arhitektonskom rješenju koje predviđa kapacitet od 22.060 gledatelja, UEFA kategoriju 4 i prostor koji ne bi služio samo nogometu, nego i svakodnevnom životu grada.

Idejno rješenje potpisuje arhitekt Ardit Hamza, osnivač studija PixLine Designs, a projekt je nastao u sklopu njegova diplomskog rada na Tehničkom sveučilištu u Grazu. Iako je riječ o konceptu, projekt je privukao pažnju jer pokazuje kako bi Kosovo moglo razvijati sportsku infrastrukturu uoči najvećeg sportskog događaja u svojoj povijesti.

Novi orijentir na sjeverozapadu Prištine

Stadion je zamišljen na najvišoj točki novog sportskog kompleksa na sjeverozapadu Prištine, zbog čega bi bio vidljiv iz velikog dijela grada. Upravo bi mu takav položaj dao važnu urbanističku ulogu i pretvorio ga u jedan od prepoznatljivih orijentira nove sportske zone.

Projekt predviđa kapacitet od 22.060 sjedećih mjesta i izvedbu prema standardima UEFA kategorije 4. U planu je i više od 120 mjesta za osobe u invalidskim kolicima, što premašuje minimalne UEFA zahtjeve.

Nogometni teren imao bi dimenzije 105 puta 68 metara, uz hibridnu travu koja bi omogućila češće korištenje stadiona za utakmice i druga događanja. Unutrašnjost je zamišljena kao suvremen sportski kompleks s modernim svlačionicama, medijskim centrom, konferencijskim dvoranama, prostorima za fizioterapiju i fitnes, antidopinškim prostorijama, VIP ložama, sky boxovima, restoranima i drugim ugostiteljskim sadržajima.

stadion Priština 2030 | Foto: Instagram, PixLine Designs

Stadion koji bi živio i izvan utakmica

Prishtina 2030 nije zamišljena samo kao nacionalni stadion, nego kao širi javni prostor. Oko stadiona su planirani parkovi, pješačke zone, trgovi i veza s budućim Olimpijskim selom, čime bi se cijeli kompleks otvorio građanima i izvan sportskih događaja.

Ideja je da prostor bude aktivan tijekom cijele godine, kao mjesto okupljanja, rekreacije i javnog života. To je ujedno jedan od ključnih smjerova suvremene gradnje stadiona: oni više nisu zatvoreni objekti koji se pune samo na dane utakmica, nego dijelovi grada koji moraju imati svakodnevnu funkciju.

Mediteranske igre 2030. bit će najveći sportski događaj u povijesti Kosova, a razvoj nove sportske infrastrukture jedan je od važnih preduvjeta za njihovu organizaciju. U tom kontekstu, ovakav stadion mogao bi imati veliku ulogu, ne samo za nogomet, nego i za novu sliku Prištine kao grada koji se želi predstaviti modernim javnim prostorima i sportskom infrastrukturom. stadion Priština 2030 | Foto: Instagram, PixLine Designs

Je li 22.000 mjesta dovoljno?

Najviše rasprave oko projekta izazvao je kapacitet. Dio komentara na društvenim mrežama ističe da bi nacionalni stadion Kosova trebao imati znatno više mjesta, pa se spominju brojke od 50.000, 70.000 pa čak i 80.000 gledatelja.

Takvi komentari polaze od činjenice da su utakmice kosovske reprezentacije iznimno tražene. Neki navode da za pojedine utakmice interes višestruko premašuje dostupni broj ulaznica te da bi se i znatno veći stadion mogao rasprodati.

S druge strane, kod stadiona nije dovoljno gledati samo nekoliko najvećih utakmica godišnje. Veći kapacitet znači i veće troškove gradnje, održavanja, sigurnosti i upravljanja. Stadion koji je pun nekoliko puta godišnje, a ostatak godine poluprazan, dugoročno može postati financijski težak za održavanje. stadion Priština 2030 | Foto: Instagram, PixLine Designs

Projekt iz diplomskog rada

Posebno je zanimljivo što je cijeli koncept nastao kao diplomski rad. Autor projekta, Ardit Hamza, arhitekt je koji je prvostupnički studij završio na Tehničkom sveučilištu u Grazu u siječnju 2022., a magisterij arhitekture u lipnju 2026. godine.