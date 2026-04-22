Nije na Marsu, ali je u Marsi: Otok s pola milijuna stanovnika dobit će stadion vrijedan divljenja

Malta se odlučila za nešto drugačiji pristup razvoju nogometne infrastrukture - umjesto velikih i skupih objekata, naglasak je stavljen na manji, funkcionalniji stadion koji odgovara stvarnim potrebama domaćeg nogometa. Novi stadion, kapaciteta oko 5.000 mjesta, planiran je u naselju Marsa. Projekt vodi Malta Premier League, koja ga vidi kao važan korak prema modernizaciji natjecanja i podizanju standarda infrastrukture.

Stadion će prvenstveno služiti za odigravanje ligaških utakmica, čime će rasteretiti ostale stadione. Ideja je imati prostor koji je lakši za organizaciju, ali i prilagođen stvarnim potrebama klubova i gledatelja. Završetak projekta planiran je do kraja desetljeća, a cijela investicija uklapa se u širi plan razvoja nogometa na Malti.

Atmosfera i funkcionalnost

Koncept stadiona prati trendove koji su sve češći diljem Europe, manje, kompaktnije arene koje nude bolji doživljaj utakmice. Umjesto velikih praznih tribina, ovdje je cilj stvoriti 'bliži' stadion, gdje su gledatelji uz sam teren, a atmosfera intenzivnija i življa.

Takav pristup već se pokazao uspješnim u manjim nogometnim sredinama. Lakše upravljanje, niži troškovi održavanja i bolja popunjenost tribina samo su neke od prednosti. Osim za navijače, stadion će donijeti bolje uvjete i za same igrače te organizaciju natjecanja općenito.

Utjecaj na lokalnu infrastrukturu

Ipak, projekt nije prošao bez rasprava. U lokalnoj zajednici otvorena su pitanja o tome kako će nova gradnja utjecati na postojeću sportsku infrastrukturu u Marsi. Dio kritika odnosi se na mogućnost da bi novi stadion mogao smanjiti dostupnost prostora za druge sportove i korisnike.

Zbog toga se sve više govori o potrebi pronalaska ravnoteže, kako unaprijediti nogometnu infrastrukturu, a da se pritom ne naruši šira sportska slika. Projekt će stoga proći dodatne analize i planerske faze kako bi se pronašlo rješenje koje će zadovoljiti što veći broj korisnika.

U konačnici, novi stadion u Marsi pokazuje promjenu razmišljanja, manje megalomanije, više funkcionalnosti. Hoće li takav pristup donijeti rezultate, ovisit će o tome kako će se uklopiti u postojeći prostor i potrebe zajednice.

Nogometna infrastruktura na Malti

Nogometna infrastruktura na Malti poprilično je koncentrirana iz očitih razloga, a najveći stadion je Ta' Qali National Stadium s kapacitetom od oko 17.000 mjesta, na kojem se igraju reprezentativne utakmice. Odmah iza njega je Hibernians Stadium s oko 3.000 mjesta, dok su tu i manji stadioni poput Victor Tedesco Stadiuma, Tony Bezzina Stadiuma i Centenary Stadiuma.

Većina tih objekata dijeli se između više klubova, pa često nekoliko momčadi igra domaće utakmice na istom stadionu. U Malta Premier League natječe se 14 klubova, što dodatno opterećuje postojeću infrastrukturu. Upravo zato novi stadion u Marsi, s planiranih 5.000 mjesta, postat će drugi najveći u zemlji i značajno rasteretiti postojeće terene. Time bi se smanjila potreba za dijeljenjem stadiona i poboljšali uvjeti za organizaciju utakmica.