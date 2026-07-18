Ovako je mogao izgledati kamp HNS-a, ali neće: Kockice bi se vidjele čak i iz aviona

Riječki ured ZDL predstavio je neizabrano rješenje nacionalnog kampa, dok se u Velikoj Gorici već gradi drukčiji projekt za Vatrene.

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na Svjetskom prvenstvu ranije nego što su navijači priželjkivali, ali nema mjesta dugom tugovanju. Pred Vatrenima je novo razdoblje, novi izbornik i stvaranje momčadi koja bi hrvatskom nogometu trebala donijeti još mnogo velikih utakmica. U tome bi važnu ulogu trebao imati i HNS-ov kamp koji se već neko vrijeme gradi u Velikoj Gorici.

Kamp je mogao izgledati sasvim drukčije

Iako na gradilištu danas raste projekt arhitektonskog ureda Gradit, na pozivnom natječaju Hrvatskog nogometnog saveza razmatrana su i druga arhitektonska rješenja. Jedno od njih izradio je riječki ured ZDL arhitekti, koji je na svojoj Facebook stranici objavio kako je budući kamp hrvatskih reprezentacija mogao izgledati da je odabran njihov prijedlog.

- I mi smo izradili jedno od idejnih rješenja za HNS-ov pozivni natječaj. Uključivalo je upravnu zgradu, glavni i pomoćni stadion, dva dodatna terena, glavno i priručno skladište, medicinski centar, futsal dvoranu te kompletnu pješačku i prometnu infrastrukturu, napisali su iz riječkog ureda.

U svojem su konceptu iskoristili i hrvatske 'kockice', jedan od globalno najprepoznatljivijih simbola hrvatskog sporta. Uzorak je primijenjen u urbanističkoj kompoziciji upravne zgrade, tako da bi bio posebno uočljiv iz zraka. Zbog blizine zagrebačke zračne luke, trebao je djelovati kao svojevrsni pozdrav putnicima pri dolasku u Hrvatsku ili odlasku iz zemlje.

Ovako je mogao izgledati HNS-ov kamp | Foto: FB, ZDL arhitekti

Što se zapravo gradi u Velikoj Gorici?

Kako smo već rekli, za realizaciju je ipak odabrano rješenje arhitektonskog ureda Gradit, dok je izvođenje radova povjereno Kamgradu. Budući kamp trebao bi postati administrativno, sportsko i razvojno središte Hrvatskog nogometnog saveza te zajednički dom muških, ženskih i reprezentacija mlađih dobnih kategorija.

Projekt je organiziran u dvije faze. Prva obuhvaća upravnu zgradu HNS-a, glavni stadion s približno 1.500 sjedećih mjesta, pomoćni stadion, nogometne terene i prateće skladišne sadržaje. U nastavku projekta planirana je izgradnja dodatnog terena, medicinskog centra i sportske, odnosno futsal dvorane.

Uz sportske i administrativne građevine, uređuje se kompletna pješačka i prometna infrastruktura, parkirališne površine, pristupi terenima te sustavi odvodnje, rasvjete i energetskog napajanja. Kamp bi nakon završetka trebao osigurati uvjete za treninge, pripreme, medicinsku skrb, analizu utakmica i rad stručnih službi na jednoj lokaciji. Ovako je mogao izgledati HNS-ov kamp | Foto: FB, ZDL arhitekti

Investicija vrijedna oko 15 milijuna eura

Izgradnja nacionalnog nogometnog kampa službeno je počela u travnju 2025. godine. Vrijednost projekta procijenjena je na oko 15 milijuna eura, a Vlada Republike Hrvatske njegovo je financiranje rasporedila kroz trogodišnje razdoblje, od 2025. do 2027. godine.

Kamen temeljac položen je na zemljištu koje je država darovala Hrvatskom nogometnom savezu. Lokacija je odabrana zbog dobre prometne povezanosti, blizine Zagreba i Zračne luke Franjo Tuđman, što bi trebalo olakšati dolazak reprezentativaca, stručnih stožera i gostujućih momčadi. Ovako je mogao izgledati HNS-ov kamp | Foto: FB, ZDL arhitekti

Tribine i upravna zgrada već su dobile oblik

Kamgradovo gradilište u međuvremenu je poprilično napredovalo. Na glavnom stadionu izveden je najveći dio armiranobetonske konstrukcije, a jasno se raspoznaju tribine i stupovi koji će nositi čelično krovište. Napreduje i gradnja pješačkog mosta kojim će se pristupati stadionu.

Armiranobetonska konstrukcija upravne zgrade također je završena, nakon čega su radovi nastavljeni u njezinoj unutrašnjosti. Izvode se elektrotehničke i strojarske instalacije, sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije, vodovod i odvodnja te pregradni zidovi. Na sjevernom pročelju počela je i ugradnja aluminijske ostakljene fasade.

Istodobno se uređuju prometne i parkirališne površine, postavljaju magistralni vodovi oko nogometnih terena te izvode drenaža i vanjska rasvjeta. Izgrađena je i nova trafostanica potrebna za opskrbu čitavog kompleksa.