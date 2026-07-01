Na sjeveru i jugu spremaju se top obrazovni projekti: Umjesto kina i kultne tvornice izrast će glazbene škole

Metković i Sesvete pripremaju velike glazbene projekte koji mladim talentima donose bolje uvjete, nove učionice i prostor za razvoj.

Sjever i jug Hrvatske uskoro bi mogli dobiti dvije zanimljive obrazovne ustanove koje povezuje ista ideja, a to su bolji uvjeti za mlade glazbenike. U Metkoviću se priprema izgradnja srednje glazbene škole, dok će u Sesvetama, na istoku Zagreba, nekadašnja industrijska hladnjača biti pretvorena u veliki školski prostor za stotine učenika.

Vlada osigurala novac za školu u Metkoviću

Vlada Republike Hrvatske na 178. sjednici, održanoj 26. lipnja 2026. godine, dala je suglasnost Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izgradnje Srednje glazbene škole u Metkoviću.

Projekt će se sufinancirati iz državnog proračuna kroz kapitalni projekt K570341 - Regionalni razvojni projekti, i to u ukupnom iznosu do dva milijuna eura. Za 2026. godinu već je osigurano 300 tisuća eura, dok će se preostali iznos rasporediti tijekom sljedeće dvije godine - milijun eura u 2027. te 700 tisuća eura u 2028. godini.

Škola u bivšem kinu

Dubrovačko-neretvanska županija od početka je provela ključne pripremne aktivnosti. Financirala je izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishodila građevinsku dozvolu te provodi postupke javne nabave za izvođača radova i popratne usluge. Odabir izvođača očekuje se u srpnju.

Izgradnja srednje glazbene škole rezultat je dugogodišnje potrebe za nastavkom glazbenog obrazovanja u dolini Neretve. Osnovna glazbena škola Metković već godinama ostvaruje zapažene rezultate, a njezini učenici redovito osvajaju nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Mnogi od njih obrazovanje nastavljaju u srednjim glazbenim školama i na glazbenim akademijama.

Upravo zato Grad Metković pokrenuo je inicijativu za osnivanje srednje glazbene škole, koja bi trebala biti smještena u zgradi bivšega kina. Time bi mladi glazbenici dobili mogućnost nastavka školovanja u vlastitoj sredini, bez potrebe za odlaskom u druge gradove.

Glazbena škola Metković, projekt | Foto: Grad Metković

Sesvetska 'Kockica' postaje velika glazbena škola

Na drugom kraju Hrvatske, u Sesvetama, nekadašnja hladnjača mesnoprerađivačke industrije Sljeme trebala bi dobiti potpuno novu namjenu. Napuštena betonska zgrada, poznata kao 'Kockica', planira se preurediti u veliku glazbenu školu koja bi na jednoj lokaciji mogla okupiti do 800 polaznika.

Riječ je o projektu vrijednom oko 18 milijuna eura, kojim bi se uredilo približno 5.000 četvornih metara prostora. Glazbena škola Zlatka Grgoševića trenutačno djeluje na tri različite adrese u Sesvetama, a jedna od njih nalazi se čak u prostoru trgovine Konzum. Takva raspršenost otežava organizaciju nastave, učenicima i nastavnicima stvara svakodnevne probleme te ograničava daljnji razvoj škole.

Projektiranje nove škole povjereno je tvrtki Proarh Mateković, s kojom je ugovor potpisan 13. veljače. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 238 tisuća eura, a rok za njezinu izradu je sedam mjeseci. U posao su uključeni i podugovaratelji Radionica Statike, Pro-ing i ETS Farago. Kompleks Sljeme bio je generator razvoja Sesveta u kojem je djelovala jedna od najuspješnijih industrija | foto: Bauštela.hr, Nina Šantek

Od industrijskih prostora do novih obrazovnih središta

Planirana prenamjena sesvetske 'Kockice' vrlo je ambiciozna. U zgradi bi se trebalo urediti oko 65 učionica, više dvorana i prateći sadržaji za glazbenu i općeobrazovnu nastavu. Posebna pažnja posvetit će se zvučnoj izolaciji te stvaranju prostora pogodnog za učenje, vježbanje i nastupe.

U prizemlju se planira i natkriveni školski trg s vanjskim prostorima za odmor i učenje. Time bi nekadašnji industrijski objekt, godinama prepušten propadanju, mogao postati novo kulturno i obrazovno središte Sesveta. Grad najavljuje i šire planove za cijeli kompleks Sljeme, koji je u gradskom vlasništvu i mogao bi u budućnosti dobiti dodatne javne sadržaje.