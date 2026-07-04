Saudijci grade hipodrom od milijardu dolara: Bit će dom najbogatije konjske utrke na svijetu

Središnji dio kompleksa bit će velika tribina kapaciteta 21.000 sjedećih mjesta, s mogućnošću prihvata do 70.000 posjetitelja za najveće događaje.

Saudijska Arabija nastavlja ulagati goleme iznose u sport, turizam i zabavu, a jedan od najnovijih megaprojekata bit će novi hipodrom u Qiddiya Cityju, velikom zabavno-sportskom gradu koji se razvija na rubu Rijada. Riječ je o projektu koji bi trebao postati jedno od najvažnijih svjetskih središta konjičkih utrka, ali i novi stalni dom Saudi Cupa, utrke vrijedne 20 milijuna dolara, koja se smatra najbogatijom konjskom utrkom na svijetu.

Prema objavi Saleha Alsamanija, TV voditelja i komentatora za Saudi Horse Racing te voditelja na DAZN Globalu, Qiddiya Investment Company dodijelila je ugovor za izgradnju budućeg Qiddiya Racecoursea, projekta vrijednog oko milijardu dolara.

Od najave do ugovora za gradnju

Qiddiya Investment Company službeno je u veljači 2026. predstavila planove za novo trkalište u Qiddiya Cityju. Tada je objavljeno da će hipodrom postati novi stalni dom Saudi Cupa, Group 1 utrke vrijedne 20 milijuna dolara, koja se još održavala na King Abdulaziz Racecourseu u Rijadu prije planiranog preseljenja u Qiddiyu.

Najnovija informacija iz industrije odnosi se na dodjelu ugovora za gradnju. Prema objavi koju prenosi Alsamani, Qiddiya Investment Company dodijelila je ugovor vrijedan približno 4,3 milijarde saudijskih rijala, odnosno oko milijardu eura. Projekt bi se trebao prostirati na 1,3 milijuna četvornih metara i moći primiti do 70.000 gledatelja.

Qiddiya Racecourse | Foto: Qiddiya City

Novi dom Saudi Cupa

Saudi Cup je pokrenut 2020. godine i u kratkom je vremenu Saudijsku Arabiju pozicionirao među najmoćnije igrače u svijetu konjskih utrka. Utrka privlači vodeće svjetske konje, trenere i džokeje, ponajprije zahvaljujući iznimno velikom nagradnom fondu.

Qiddiya Racecourse zamišljen je kao stalni dom te utrke, ali i kao puno više od mjesta za nekoliko velikih događaja godišnje. Službena stranica Qiddiye navodi da će novi konjički kompleks biti međunarodna racing destinacija koja će ugostiti utrke od prosinca do ožujka, uključujući upravo Saudi Cup.

Drugim riječima, cilj nije samo preseliti postojeći događaj na novu lokaciju, nego stvoriti novu globalnu pozornicu za konjičke utrke. U tom smislu projekt se uklapa u širu saudijsku strategiju ulaganja u velike sportske i zabavne sadržaje, od motorsporta i golfa do tematskih parkova i kulturnih atrakcija. Qiddiya Racecourse | Foto: Qiddiya City

Tri trkaće podloge i grandiozna tribina

Središnji dio kompleksa bit će velika tribina kapaciteta 21.000 sjedećih mjesta, s mogućnošću prihvata do 70.000 posjetitelja za najveće događaje. Službena stranica Qiddiye opisuje je kao modernu interpretaciju grandstanda, odnosno glavne tribine, osmišljenu za kombinaciju velikog kapaciteta, luksuza i praktičnog funkcioniranja na dan utrke.

Sam hipodrom imat će tri različite trkaće površine. Planirana je prva ravna travnata milja u regiji, zatim glavna travnata staza duljine 2.200 metara te unutarnja zemljana staza duljine 2.400 metara. Takva kombinacija omogućit će organizaciju različitih tipova utrka i približiti kompleks najvišim međunarodnim standardima.

U sklopu kompleksa planirani su i premium hospitality prostori, sadržaji za publiku, festivalski programi te ugostiteljska ponuda, čime se trkalište želi pretvoriti u destinaciju koja živi i izvan samih dana utrka. Qiddiya pritom naglašava i iskustvo posjetitelja, dostupnost i stvaranje potpuno nove konjičke destinacije.

Qiddiya Racecourse | Foto: Qiddiya City

Bolnica za konje i trening centri

Jedan od važnih elemenata projekta bit će i briga za konje. Novi kompleks uključivat će svjetski opremljenu veterinarsku bolnicu za konje, s dijagnostikom, kirurgijom, rehabilitacijom i hitnom skrbi. Predviđeni su i prostori za izolaciju, hitno liječenje i operacijske dvorane, čime se želi podići standard skrbi za trkaće konje u Rijadu i širem području.

Uz bolnicu, planirani su opsežni trening sadržaji, staje i popratna infrastruktura za natjecatelje, timove i konjičku industriju. Time se Qiddiya Racecourse ne pozicionira samo kao arena za publiku, nego i kao profesionalni centar za razvoj i održavanje najviših standarda u punokrvnom galopskom sportu.

Alsamani je u svojoj objavi istaknuo da će novi hipodrom biti simbol ambicije, inovacije i dugoročne predanosti Saudijske Arabije rastu Thoroughbred industrije. U kontekstu dosadašnjeg razvoja Saudi Cupa, riječ je o još jednom koraku kojim Saudijska Arabija pokušava učvrstiti mjesto među globalnim središtima konjskih utrka. Qiddiya Racecourse | Foto: Qiddiya City

Dio velike saudijske sportske slagalice

Qiddiya City dio je saudijskog programa velikih razvojnih projekata i šire strategije Vision 2030, kroz koju zemlja snažno ulaže u sport, turizam, zabavu i kvalitetu života. Sama Qiddiya opisuje se kao 'grad igre', odnosno destinacija koja bi trebala objediniti sport, zabavu, kulturu, stanovanje i turizam.

Konjičko trkalište samo je jedan od velikih sadržaja koji se ondje razvijaju. U Qiddiyi su planirani i motorsport sadržaji, uključujući ambiciozan trkaći projekt, zatim golf, tematski parkovi, kulturne atrakcije i drugi sportski objekti. Upravo zato novi hipodrom nije izoliran projekt, nego dio šire slike u kojoj Saudijska Arabija želi stvoriti globalno prepoznatljivo odredište za velike događaje.