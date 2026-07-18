Najveći bolnički kompleks u Hrvatskoj dobiva helidrom: Posla ima još, zna se i rok završetka nove bolnice

Na 'Rebru' se grade nova bolnica, ogromna garaža za preko 1.000 vozila te, na krovu, helidrom. Svi ovi sadržaji dio su III. faze rekonstrukcije KBC-a.

Najveći klinički bolnički centar u Hrvatskoj dobiva helidrom, novu garažu i bolnicu, a iz Ministarstva zdravstva danas je potvrđeno, novi sadržaji bit će završeni do kraja 2027. godine. U ovoj godini očekuje se završetak 3. faze obnove KBC-a Zagreb.

Obilazak gradilišta

Nakon obilaska ovog mega gradilišta na kojemu se gradi nova bolnica, iz Ministarstva zdravstva napomenuli su da su ulaganja u KBC Zagreb dio zdravstvene politike Vlade s ukupno 639 milijuna eura u najveću hrvatsku bolnicu. Ministrica zdravstva, Irena Hrstić je u pratnji državnih tajnika Ministarstva zdravstva i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te uz prisutstvo ravnatelja KBC-a, Frane Borovečkog sa suradnicima nove bolničke zgrade sa šest etaža i 197 kreveta te garaže s 1.045 parkirnih mjesta. Otkrila je da će taj dio projekta biti završen do kraja 2027. godine.

- Na krovu zgrade nalazit će se helidrom - za hitne slučajeve, premještaj pacijenata i potrebe transplantacijskog programa, a uređuju se i pristupne ceste, naveli su, dodavši da je rekonstrukcija toplinske stanice već završena.

Bolja dijagnostika

Uz infrastrukturu, Hrstić navela je i širenje dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti. Sa završetkom treće faze očekuje se instalacija novog drugog PET/CT uređaja na Rebru, osobito važnog za onkološke pacijente i djecu, ističu iz Ministarstva.

Podsjetimo, opsežna konstrukcijska i cjelovita obbnova KBC-a Zagreb krenula je nakon zagrebačkog potresa u 2020., provedbom određenih hitnih postupaka. U studenom 2024. godine potpisan je ugovor za veliku III. fazu rekonstrukcije. Taj dio, ukupne vrijednosti od 180 milijuna eura uključuje gradnju nove bolničke zgrade, helidroma i garaže, a zbog radova je početkom 2026. na području bolničkog centra uvedena pripremena prometna regulacija.

Obnova važne klinike

Nešto dalje od mega gradilišta poviše naselja Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb naručuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu zgrade Klinike za ženske bolesti i porode. Ova klinika smještena je u Petrovoj ulici, a prema podacima u javnoj nabavi projektna dokumentacija za obnovu mogla bi se izraditi za 170 tisuća eura.

U troškovniku piše koje sve elemente će pokriti nacrti i tražena dokumentacija. Predviđaju se energetski pregled zgrade, izvješće o pregledu i energetskom certifikatu prije obnove, izrada fotodokumentacije, skeniranje objekta i izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja. Za postojeće stanje potrebno je analizirati mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, sigurnost u slučaju požara, te unutarnje klimatske uvjete.

Prema troškovniku, traže se izrada idejnog projekta energetske obnove zgrade, glavnog projekta te pripadajućih elaborata, ishođenje posebnih uvjeta, izradu procjene otpornosti na klimatske promjene, usluga koordinatora za zaštitu na radu tijekom projektiranja, te izrada izvedbenog projekta. Zainteresirani uredi mogu se javiti na natječaj do 29. srpnja.