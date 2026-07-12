Korak bliže novoj bolnici u Dalmaciji: Milijunski posao donosi tri arhitektonska rješenja

Plan je da se gradnja ugovori po modelu 'projektiraj i gradi', uz obračun 'ključ u ruke do pune funkcionalnosti'.

Projekt izgradnje nove bolnice u Šibeniku napravio je još jedan važan korak prema realizaciji. U prethodnom savjetovanju objavljena je javna nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za okolišne i dozvolbene postupke, ali i za pripremu budućeg postupka javne nabave radova.

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 1,3 milijuna eura bez PDV-a. Iako se još ne raspisuje natječaj za samu gradnju bolnice, riječ je o jednoj od ključnih pripremnih faza - odabrani stručni tim trebao bi razraditi izgled i organizaciju budućeg kompleksa, provesti potrebna istraživanja, pripremiti dokumentaciju, ishoditi lokacijsku dozvolu te izraditi tehničke zahtjeve na temelju kojih će se poslije tražiti izvođač radova.

Tri rješenja za budući bolnički kompleks

Budući projektanti neće dobiti samo zadatak razraditi već gotovu zgradu. Najprije će morati analizirati lokaciju i predložiti tri različita arhitektonsko-urbanistička rješenja, uključujući položaj svih planiranih sadržaja i oblikovanje same bolnice.

Nakon što naručitelj odabere najbolje rješenje, slijedi njegova detaljnija razrada u idejni projekt. Dokumentacija mora obuhvatiti organizaciju zdravstvenih odjela, funkcionalne veze među njima, prometne pravce, priključke na infrastrukturu i mogućnost fazne izgradnje cijelog kompleksa.

Poseban naglasak stavljen je na funkcionalno projektiranje bolnice. Postojeća ustanova na Baldekinu organizirana je u paviljonskom sustavu, a projektna dokumentacija upozorava na nedostatak prostora i lošu povezanost pojedinih odjela. Nova zgrada trebala bi te probleme riješiti povezivanjem zdravstvenih jedinica u suvremeniji i učinkovitiji sustav. Nova bolnica u Šibeniku | Foto: Grad Šibenik, Canva

Nova lokacija na južnom ulazu u grad

Nova bolnica planira se zapadno od prometnog koridora južnog ulaza u Šibenik, odnosno u zoni povezanoj s južnom obilaznicom. Obuhvat budućeg zahvata sastoji se od većeg broja katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Šibenika i privatnih osoba, kao i čestica evidentiranih kao javno dobro.

Za dio zemljišta upisanog na privatne vlasnike u tijeku je pojedinačni ispravni postupak koji je pokrenuo Grad Šibenik. U dokumentaciji se navodi da je Grad bio korisnik ranije eksproprijacije i da su bivši vlasnici isplaćeni, a nakon završetka postupka zemljišta u obuhvatu lokacijske dozvole trebala bi biti prenesena budućem investitoru.

Prije konačnog određivanja položaja zgrada bit će provedena i geotehnička istraživanja. Ona će uključivati istražno bušenje, jame, laboratorijska ispitivanja tla i geofizička mjerenja. Predviđeno je i praćenje razine podzemnih voda te izrada geotehničkog elaborata koji bi trebao pokazati gdje je na lokaciji najsigurnije i najpovoljnije graditi.

Nova bolnica u Šibeniku | Foto: Grad Šibenik, Canva

Do lokacijske dozvole i natječaja za radove

Glavni cilj nabave jest ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju bolnice. Prije toga morat će se izraditi ili dopuniti elaborat zaštite okoliša te provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Projektanti će morati prikupiti i posebne uvjete javnopravnih tijela, utvrditi mogućnosti priključenja na vodovodnu, kanalizacijsku, prometnu, elektroenergetsku i komunikacijsku mrežu te predložiti optimalan način opskrbe energijom. Dokumentacija predviđa i razmatranje obnovljivih izvora energije.

Nakon dobivanja lokacijske dozvole izrađivat će se tehničke specifikacije i zahtjevi za buduću javnu nabavu radova. Plan je da se gradnja ugovori po modelu 'projektiraj i gradi', uz obračun 'ključ u ruke do pune funkcionalnosti'. Drugim riječima, budući izvođač ne bi trebao samo izgraditi objekt, nego ga dovesti do stanja u kojem može u potpunosti služiti svojoj namjeni.

Smjernice će obuhvatiti i buduću nabavu medicinske i nemedicinske opreme, što pokazuje da se projekt ne promatra samo kao izgradnja zgrade, nego kao stvaranje potpuno opremljenog bolničkog sustava. Nova bolnica u Šibeniku | Foto: Grad Šibenik, Canva

Projektiranje u BIM-u, završetak pripreme tijekom 2028.

Nova bolnica trebala bi se projektirati korištenjem BIM tehnologije, odnosno digitalnog informacijskog modela građevine. Takav model omogućuje da arhitekti, građevinski, strojarski i elektrotehnički inženjeri svoje dijelove projekta međusobno usklade prije početka radova.

Cilj je ranije otkriti moguće pogreške i preklapanja instalacija, preciznije procijeniti potrebne količine i troškove te smanjiti rizik od problema i dodatnih radova tijekom gradnje.

Prema indikativnom rasporedu iz projektnog zadatka, prve aktivnosti trebale bi početi u posljednjem tromjesečju 2026. godine. Izrada idejnog projekta planirana je od trećeg tromjesečja 2027. do početka 2028., dok se lokacijska dozvola očekuje tijekom drugog tromjesečja 2028. godine. U istom razdoblju trebala bi biti dovršena i dokumentacija potrebna za raspisivanje natječaja za radove.

Bolnica koja godišnje skrbi za stotine tisuća pacijenata

Opća bolnica Šibensko-kninske županije u travnju 2026. imala je 1.108 zaposlenih, među kojima 817 zdravstvenih djelatnika. Djelatnost obavlja kroz 22 zdravstvene jedinice, raspolaže s 199 akutnih postelja, 104 mjesta u dnevnoj bolnici, 24 postelje za produženo i kronično liječenje te pet palijativnih postelja.

Tijekom 2025. godine u stacionaru je primila 9.782 pacijenta, kroz dnevnu bolnicu prošlo je njih 35.218, dok je u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti evidentirano više od 751 tisuće pacijenata.