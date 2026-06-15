Novi veliki zahvat na Jadranskoj magistrali: Obnavljaju se nadvožnjaci koji su prometna žila kucavica

Nakon što su u Šibeniku izgrađeni novi nadvožnjak i dva moderna rotora na raskrižju Jadranske magistrale i Ulice Velimira Škorpika, u nastavku prometnice priprema se još jedan važan infrastrukturni projekt. Riječ je o izvanrednom održavanju dvaju nadvožnjaka, Ražine A i Ražine B, koji svakodnevno podnose velik prometni teret. Za izvršenje radova odabrana je tvrtka Sitolor, a vrijednost projekta iznosi 1.350.000 eura.

Projekt obuhvaća cjelovitu sanaciju gornjeg i donjeg ustroja nadvožnjaka, uključujući kolničke ploče, pješačke hodnike, stupišta, upornjake, sustave odvodnje te ugradnju novih zaštitnih elemenata i ograda. Cilj je osigurati dugoročnu sigurnost, trajnost i bolju protočnost prometa na ovom važnom dijelu Jadranske magistrale.

Nadvožnjak Ražine A

Nadvožnjak Ražine A nalazi se na državnoj cesti DC8, dionica 016, između kilometara 4+758 i 4+791. Sastoji se od tri raspona ukupne duljine 33 metra, širok je 10,1 metar, a ima i pješačku stazu širine 0,66 metara.

Konstrukcija je monolitna, armiranobetonska, dok donji ustroj čine dva stupišta s po dva stupa dimenzija 105 x 30 centimetara te upornjaci. Objekt trenutačno nema zaštitnu odbojnu ogradu ni prijelazne naprave. Sanacija uključuje pripremne radove poput mobilizacije gradilišta, izrade elaborata privremene regulacije prometa, izmještanja hortikulturnih elemenata te privremene demontaže rasvjete i instalacija.

Posebna pažnja bit će posvećena gornjoj ploči kolničke površine, koja će se reprofilirati i zaštititi novom hidroizolacijom te novim slojevima asfalta. Istodobno će se sanirati podgledi ploče, upornjaci i stupišta, a pješački hodnici i rasvjeta uredit će se prema važećim sigurnosnim standardima. Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran betonskim odbojnicima i privremenim zaštitnim ogradama, dok će hortikulturni elementi po završetku radova biti vraćeni u funkcionalno stanje.

nadvožnjaci Ražine A i B, Šibenik | Foto: EOJN, Canva

Nadvožnjak Ražine B

Nadvožnjak Ražine B također se nalazi na državnoj cesti DC8, između kilometara 4+979 i 5+131. Riječ je o znatno većem objektu s deset raspona, ukupne duljine 150,9 metara, te pješačkim hodnicima širine 1,7 metara sa svake strane.

Rasponska konstrukcija izvedena je kao kontinuirana monolitna ploča debljine 60 centimetara, dok stupišta čine armiranobetonski stupovi dimenzija 110 x 40 centimetara, oslonjeni na upornjake s paralelnim krilima. Kolnik je širok sedam metara, poprečni pad iznosi od 2,2 do 2,8 posto, dok uzdužni pad prati konfiguraciju terena. Nadvožnjak trenutačno nema hidroizolaciju, a pješačka ograda i antikorozivna zaštita rubnjaka su dotrajale.

Sanacija Ražina B obuhvaća kompletnu obnovu gornjeg i donjeg ustroja. Asfaltni kolnički zastor i rasponska ploča bit će reprofilirani, ugradit će se nova hidroizolacija, a postojeći slivnici zamijenit će se novima i povezati s PEHD cijevima za kontrolirano odvođenje oborinskih voda.

Pješački hodnici reprofilirat će se polimercementnim mortom, čelični rubnjaci zamijenit će se monolitnim rubnjacima, a bit će ugrađene i nove pješačke te odbojne ograde. Podgledi rasponske konstrukcije, stupišta i upornjaci sanirat će se reprofilacijom i injektiranjem pukotina epoksidnom smolom, uz primjenu trajnoelastičnog zaštitnog premaza i akrilne boje. nadvožnjaci Ražine A i B, Šibenik | Foto: EOJN, Canva

Sanacija hodnika, vijenaca i konzola

Sanacija pješačkih hodnika započinje uklanjanjem postojeće asfaltne površine i sloja betona do dubine od dva centimetra. Uklanjaju se i stari čelični rubnjaci, nakon čega se hodnici reprofiliraju polimercementnim mortom klase R4 u debljini od četiri do pet centimetara.

Pritom će se oblikovati poprečni pad prema kolniku od jedan posto, uz zakošenje unutarnjeg ruba dimenzija 6 x 6 centimetara. Vijenci i podgledi konzola sanirat će se uklanjanjem oštećenog betona do dubine od tri centimetra te reprofilacijom mortom R4 u istoj debljini. Gornji brid vijenca oblikovat će se zakošenjem 3 x 3 centimetra.

Armatura će se pregledati i, prema potrebi, zamijeniti, dok će se postojeća očistiti od korozije i zaštititi antikorozivnim premazom. Sve pukotine veće od 0,3 milimetra injektirat će se epoksidnom smolom, a u hodnicima će se izvesti poprečne dilatacije koje će se brtviti poliuretanskom masom.

Po završetku reprofilacije, betonske površine hodnika premazat će se UV stabilnim, protukliznim i trajnoelastičnim premazom. Vijenci i konzole dodatno će se zaštititi akrilnom bojom i trajnoelastičnim slojem, čime će se osigurati dugotrajnost, sigurnost i funkcionalnost saniranih dijelova nadvožnjaka.