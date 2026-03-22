Prometna transformacija Šibenika i okolice: Spremaju se tri velika projekta, jedan je završen

Šibensko - kninsku županiju čekaju veliki projekti. Gradit će se dvije obilaznice i nova spojna cesta, a jedan projekt već je završen.

Šibensko-kninska županija, a posebno Grad Šibenik, dugo su zaostajali za susjednim županijama te većim dalmatinskim gradovima poput Splita i Zadra. Ipak, posljednjih desetak godina situacija se postupno mijenja. Šibenik je postao jedan od turistički najzanimljivijih gradova na obali, prepoznatljiv po bogatoj kulturnoj ponudi, dok se njegova okolica ubrzano razvija kroz turizam, poduzetništvo i industriju.

Unatoč tom razvoju, prometna povezanost ostala je jedna od ključnih slabosti ovog područja. Upravo zato u posljednje vrijeme sve češće dolaze najave novih prometnih projekata koji bi trebali uvelike promijeniti prometnu sliku županije. Dio tih projekata već je pri kraju, dok su drugi u fazi planiranja ili pripreme dokumentacije. Među najvažnijima su novi rotori i nadvožnjak kod trgovačkog centra Dalmare, obilaznice Brodarice i Drniša te nova spojna cesta koja bi trebala povezati autocestu A1 s područjem Primoštena. No, krenimo redom...

Rotori i nadvožnjak od 100 metara

Kod najvećeg i najpoznatijeg šibenskog trgovačkog centra Dalmare gotovo je dovršena izgradnja dvaju velikih kružnih tokova i nadvožnjaka dugog oko 100 metara. Iako projekt poznat kao čvor Mandalina još nije službeno otvoren, promet se tim područjem već dulje vrijeme normalno odvija.

Ipak, unatoč tome što su građevinski radovi praktički završeni, projekt još uvijek nema uporabnu dozvolu. Razlog je naizgled banalan, ali administrativno važan detalj - nekoliko metara nogostupa na rubnom dijelu zahvata. Naime, nogostup ondje završava u zidu jer Hrvatske ceste nisu uspjele riješiti imovinsko-pravne odnose za mali dio zemljišta.

Dogovor o otkupu tog dijela parcele nije postignut s Hrvatskim autoklubom, koji je vlasnik zemljišta. Zbog tih desetak metara nogostupa projekt formalno ne može dobiti uporabnu dozvolu, pa je nadvožnjak i dalje fizički zatvoren za promet. Tako je infrastruktura izgrađena i promet se odvija kroz kružne tokove, ali bez završnog administrativnog pečata čvor Mandalina još uvijek čeka svoje službeno otvorenje. Rotor Mandalina | Foto: baustela.hr/Sarađen

Nova veza od A1 do mora

Nadalje, u posljednje vrijeme sve se više govori i o slaboj prometnoj povezanosti jadranske obale s unutrašnjošću Hrvatske, posebno na dionicama koje ljeti postaju izrazito opterećene turističkim prometom. Jedno od takvih problematičnih područja nalazi se između Primoštena i Marine, gdje još uvijek ne postoji izravna veza između autoceste A1 i Jadranske magistrale (D8).

Turisti koji dolaze iz unutrašnjosti Hrvatske prema Primoštenu, Rogoznici ili Marini moraju se isključiti na čvorovima Šibenik ili Prgomet te nastaviti državnim cestama, što produžuje putovanje i često uzrokuje prometne gužve. Upravo zato Hrvatske ceste pokrenule su studiju varijantnih rješenja za izgradnju nove spojne ceste. Posao izrade studije dobila je tvrtka Mobilita Evolva putem javne nabave vrijedne 100.000 eura.

Planirana dionica obuhvatit će područje između autoceste A1 na sjeveru i državne ceste D8 na jugu te bi mogla biti duga oko 20 kilometara. U projekt su uključeni Grad Šibenik te općine Primošten, Rogoznica i Marina. Studija će analizirati postojeće prostorne planove i moguće trase, a završetak analize očekuje se za 15 mjeseci, nakon čega bi trebalo biti predloženo najprihvatljivije rješenje nove prometnice. Područje za razmatranje varijanti buduće spojne ceste za izlaz na autocestu | Foto: Pixabay, EOJN screenshot

Obilaznica naselja Brodarica

Uz taj projekt, planira se i izgradnja obilaznice naselja Brodarica. Predstavnici Hrvatskih cesta i projektanti već su predstavili Gradu Šibeniku idejno rješenje, čiji je cilj izmjestiti tranzitni promet iz samog naselja.

Nova prometnica planirana je u unutrašnjem dijelu Brodarice, čime bi se značajno smanjilo opterećenje na Jadranskoj magistrali (D8), koja tijekom ljetnih mjeseci često bilježi velike prometne gužve. Hrvatske ceste već su ugovorile izradu idejnog rješenja, studije utjecaja na okoliš te idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole, a tijekom sastanka u gradskoj upravi izneseni su i dodatni prijedlozi za unaprjeđenje trase koji će biti predmet daljnje stručne analize.

Prema prikazanim vizualima, na trasi buduće obilaznice planirani su kružni tok i vijadukt oslonjen na nekoliko pilona. Početak trase predviđen je kod raskrižja Jadranske magistrale i Ulice Luša, u blizini Morinjskog mosta. Očekuje se da će obilaznica u budućnosti rasteretiti promet prema južnom ulazu u Šibenik, trgovačkom centru Dalmare te turističkim zonama poput Amadria Parka, Podsolarskog i Zablaća. Obilaznica Brodarice | Foto: Grad Šibenik, Canva

Obilaznica grada Drniša

Uz sve navedene projekte, uskoro bi trebali započeti i radovi na obilaznici Drniša. Ugovor je svečano potpisan krajem prošle godine, a potpisali su ga predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, predstavnici izvođača radova Texo Molior te potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Projekt obuhvaća izgradnju druge i treće faze obilaznice vrijedne gotovo 40 milijuna eura bez PDV-a.