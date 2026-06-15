Galerija: Vatreni obišli gradilište svoje buduće baze, Modrićev izraz lica govori sve

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14:42 602 d 21.10.2024
15. lipanj 2026.
Tvrtka Kamgrad, izvođač budećeg doma nogometa u Hrvatskoj, gradilištem je provela naše trofejne nogometaše.
Hrvatska nogometna reprezentacija uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo 2026. obišla je gradilište budućeg nacionalnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici, projekta koji bi trebao postati trajni dom svih reprezentativnih selekcija. Nakon godina osvajanja svjetskih medalja i plasmana među nogometnu elitu, Vatreni će napokon dobiti infrastrukturu kakvu dosad nisu imali, a kakvu su svojim rezultatima odavno zaslužili.
Fotografije s obilaska na društvenim mrežama objavila je tvrtka Kamgrad, izvođač radova na projektu koji se smatra najvećim infrastrukturnim zahvatom u povijesti HNS-a.
- Nogomet je ovih dana ponovno u središtu pozornosti, a mi smo imali zadovoljstvo ugostiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na gradilištu budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Kroz gradilište ih je proveo naš voditelj gradilišta Nikola Čuljak, zajedno s predstavnicima HNS-a, PMC-a i GRADIT-a, pruživši im uvid u napredak jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata hrvatskog nogometa. Podsjećamo, u sklopu projekta grade se četiri nogometna terena, stadion te novo sjedište HNS-a, a otvorenje kompleksa planirano je tijekom 2027. godine, poručuju iz Kamgrada.
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Budući kamp zamišljen je kao središte razvoja hrvatskog nogometa, mjesto okupljanja svih reprezentacija te novo administrativno sjedište Saveza. Smješten je na zemljištu uz Aveniju pape Ivana Pavla II. u Velikoj Gorici, nedaleko od Zagreba i Zračne luke Franjo Tuđman. Upravo će ondje hrvatski reprezentativci u budućnosti imati uvjete usporedive s najrazvijenijim nogometnim nacijama Europe.
Gradnja nacionalnog kampa službeno je započela u travnju 2025. godine, nakon što je HNS za izvođača radova odabrao Kamgrad. Riječ je o investiciji vrijednoj 15 milijuna eura, a projekt sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz trogodišnji program financiranja od 2025. do 2027. godine. Treba reći i da se kamp se gradi na zemljištu koje je država ranije darovala Hrvatskom nogometnom savezu, čime je otvoren put realizaciji dugo pripremanog projekta.
U prvoj fazi predviđena je izgradnja upravne zgrade, stadiona kapaciteta 1.500 gledatelja, triju nogometnih terena i pratećih servisnih sadržaja. Kompleks će postati dom muške, ženske i mlađih reprezentativnih selekcija, ali i novo administrativno središte HNS-a.
Prema planiranoj dinamici radova, glavnina izgradnje trebala bi biti završena tijekom 2027. godine, kada se očekuje i stavljanje objekta u funkciju. Već sada kamp se ubraja među najvažnije sportske infrastrukturne projekte u Hrvatskoj.
Projekt je nastao na temelju idejnog rješenja tvrtke Gradit, koje je na natječaju Hrvatskog nogometnog saveza odabrano kao najbolje među pristiglim prijedlozima. Stručno povjerenstvo posebno je vrednovalo funkcionalan raspored građevina i terena te prepoznatljiv identitet budućeg kompleksa. Nakon uspjeha na natječaju, Graditu je povjerena i izrada glavnog projekta, odnosno cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i početak gradnje.
Arhitektonski koncept predviđa povezivanje upravne zgrade i stadiona u jedinstvenu cjelinu, uz pažljivo pozicionirane nogometne terene i pješačke komunikacije. Posebnu prepoznatljivost kampu daje oblikovanje pročelja inspirirano hrvatskim grbom te motivima crveno-bijelih kvadratića, zaštitnog znaka nacionalne reprezentacije.
U drugoj fazi projekta planirana je izgradnja četvrtog nogometnog terena, moderne sportske dvorane i medicinskog centra, čime će kompleks prerasti u cjeloviti sportski kamp europskog standarda. Konstrukcijski i funkcionalno, riječ je o objektu projektiranom za cjelogodišnji rad reprezentativnih selekcija i razvoj mladih nogometaša.
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