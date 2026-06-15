Galerija: Vatreni obišli gradilište svoje buduće baze, Modrićev izraz lica govori sve

Hrvatska nogometna reprezentacija uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo 2026. obišla je gradilište budućeg nacionalnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici, projekta koji bi trebao postati trajni dom svih reprezentativnih selekcija. Nakon godina osvajanja svjetskih medalja i plasmana među nogometnu elitu, Vatreni će napokon dobiti infrastrukturu kakvu dosad nisu imali, a kakvu su svojim rezultatima odavno zaslužili.

Fotografije s obilaska na društvenim mrežama objavila je tvrtka Kamgrad, izvođač radova na projektu koji se smatra najvećim infrastrukturnim zahvatom u povijesti HNS-a.

- Nogomet je ovih dana ponovno u središtu pozornosti, a mi smo imali zadovoljstvo ugostiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na gradilištu budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Kroz gradilište ih je proveo naš voditelj gradilišta Nikola Čuljak, zajedno s predstavnicima HNS-a, PMC-a i GRADIT-a, pruživši im uvid u napredak jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata hrvatskog nogometa. Podsjećamo, u sklopu projekta grade se četiri nogometna terena, stadion te novo sjedište HNS-a, a otvorenje kompleksa planirano je tijekom 2027. godine, poručuju iz Kamgrada.

Velika Gorica – nogometni središte

Budući kamp zamišljen je kao središte razvoja hrvatskog nogometa, mjesto okupljanja svih reprezentacija te novo administrativno sjedište Saveza. Smješten je na zemljištu uz Aveniju pape Ivana Pavla II. u Velikoj Gorici, nedaleko od Zagreba i Zračne luke Franjo Tuđman. Upravo će ondje hrvatski reprezentativci u budućnosti imati uvjete usporedive s najrazvijenijim nogometnim nacijama Europe.

Gradnja nacionalnog kampa službeno je započela u travnju 2025. godine, nakon što je HNS za izvođača radova odabrao Kamgrad. Riječ je o investiciji vrijednoj 15 milijuna eura, a projekt sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz trogodišnji program financiranja od 2025. do 2027. godine. Treba reći i da se kamp se gradi na zemljištu koje je država ranije darovala Hrvatskom nogometnom savezu, čime je otvoren put realizaciji dugo pripremanog projekta.

Useljenje 2027.

U prvoj fazi predviđena je izgradnja upravne zgrade, stadiona kapaciteta 1.500 gledatelja, triju nogometnih terena i pratećih servisnih sadržaja. Kompleks će postati dom muške, ženske i mlađih reprezentativnih selekcija, ali i novo administrativno središte HNS-a.

Prema planiranoj dinamici radova, glavnina izgradnje trebala bi biti završena tijekom 2027. godine, kada se očekuje i stavljanje objekta u funkciju. Već sada kamp se ubraja među najvažnije sportske infrastrukturne projekte u Hrvatskoj. kamp HNS-a, gradilište | foto: Kamgrad FB

Kockasto pročelje

Projekt je nastao na temelju idejnog rješenja tvrtke Gradit, koje je na natječaju Hrvatskog nogometnog saveza odabrano kao najbolje među pristiglim prijedlozima. Stručno povjerenstvo posebno je vrednovalo funkcionalan raspored građevina i terena te prepoznatljiv identitet budućeg kompleksa. Nakon uspjeha na natječaju, Graditu je povjerena i izrada glavnog projekta, odnosno cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i početak gradnje.

Arhitektonski koncept predviđa povezivanje upravne zgrade i stadiona u jedinstvenu cjelinu, uz pažljivo pozicionirane nogometne terene i pješačke komunikacije. Posebnu prepoznatljivost kampu daje oblikovanje pročelja inspirirano hrvatskim grbom te motivima crveno-bijelih kvadratića, zaštitnog znaka nacionalne reprezentacije.