Ogromni vodeni križ za NY: Na East Riveru grade se spektakularni plutajući bazeni za 190 tisuća kupača

Trump želi graditi trijumfalni luk, bio bi dio mega kružnog toka i grandiozniji od pariškog
Riječ je o monumentalnoj intervenciji u prostoru koja zahvaća postojeći prometni kružni tok poznat kao Memorial Circle.
16:57 109 d 13.04.2026
31. srpanj 2026.
Konstrukcija će se sastojati od 4 povezana bazena, dječjeg, sportskog, plivačkog i rekreacijskog koji će se moći i spojiti u bazen olimpijske duljine.
Prva faza plutajućeg bazena planiranog za East River približava se završetku u Brooklynu, gdje se dovršavaju plutajuća platforma i inovativni sustav filtracije osmišljen za pročišćavanje riječne vode. Bazen u izgradnji, nazvan Pool 1, predstavlja pravokutnu pilot-verziju većeg koncepta +Pool – plutajućeg bazena u obliku križa koji je prvi put predstavljen za New York 2011. godine, a od tada je prošao dugotrajan proces dobivanja gradskih, državnih i saveznih odobrenja.
Po završetku radova Pool 1 bit će postavljen na East Riveru uz Pier 35, između četvrti Two Bridges i Lower East Side. Konstrukcija se trenutačno gradi u brodogradilištu Erie Basin Bargeport u četvrti Red Hook u Brooklynu, nakon čega će biti dopremljena na lokaciju na Manhattanu.
Početne faze izgradnje bile su usmjerene na testiranje patentiranog sustava filtracije. Uključivale su i dopremanje početnog metalnog okvira iz savezne države Mississippi u New York prošlog ljeta.
Završna verzija +Poola prostirat će se pak na oko 836 četvornih metara i imat će oblik križa, pri čemu će svaki njegov krak imati drugačiju namjenu. Sustav filtracije, razvijen u suradnji s međunarodnom inženjerskom tvrtkom Arup, osmišljen je tako da pročišćava riječnu vodu i dovodi je u bazen bez upotrebe klora.
Istodobno se uređuje i lokacija na Pieru 35, uključujući postavljanje komunalnih priključaka koji će osiguravati energiju za pilot-bazen, ali i za buduću olimpijsku verziju. Naime, lokacija u početku nije imala potrebne priključke za električnu energiju, vodu i kanalizaciju nužne za rad bazena koji koristi filtriranu riječnu vodu.
Za razliku od klasičnih bazena koji se pune vodom iz vodovodne mreže, +Pool funkcionira poput golemog filtra uronjenog u rijeku. Voda iz East Rivera prolazi kroz posebne stijenke bazena koje uklanjaju bakterije, onečišćenja i neugodne mirise, zbog čega nije potrebna upotreba klora ni drugih kemikalija za dezinfekciju.
Konačna verzija konstrukcije sastojat će se od četiri međusobno povezana bazena, dječjeg, sportskog, plivačkog i rekreacijskog koji će se prema potrebi moći koristiti zasebno ili spojiti u bazen olimpijske duljine. Organizatori procjenjuju da će tijekom jedne sezone bazen moći primiti gotovo 190 tisuća posjetitelja, dok će istodobno u njemu moći boraviti oko 300 kupača.
Upravo zbog takvog koncepta +Pool nije zamišljen samo kao mjesto za kupanje, nego kao nova javna infrastruktura koja bi stanovnicima velike jabuke nakon više od stoljeća ponovno omogućila siguran ulazak u vode East Rivera.
Projekt vodi neprofitna organizacija Friends of +POOL, koja je iz lokalne inicijative prerasla u projekt od državnog značaja. Ideja je nastala 2010. godine kada je skupina mladih arhitekata i dizajnera predvođena Dong-Pingom Wongom osmislila plutajući bazen koji bi sam filtrirao riječnu vodu.
Već godinu kasnije projekt je predstavljen javnosti putem Kickstarter kampanje, gdje je postao jedan od najuspješnijih arhitektonskih projekata financiranih zajedničkim ulaganjem građana. Tijekom godina timu su se pridružili stručnjaci za hidrotehniku, brodogradnju, zaštitu okoliša i kvalitetu vode, koji su zajedno razvijali tehnologiju filtracije i provodili brojna testiranja u East Riveru.
Cilj projekta nije izgradnja još jednog gradskog bazena, nego promjena odnosa Newyorčana prema rijekama koje okružuju grad i vraćanje javnog pristupa vodi na siguran način. Projekt stoga snažno podržava guvernerka savezne države New York Kathy Hochul u sklopu inicijative NY Swims, pokrenute 2024. godine. Ako se pokaže uspješnim, slični bazeni mogli bi biti postavljeni i na drugim rijekama i jezerima diljem savezne države New York.
Tim +Poola navodi da je tijekom faze testiranja aktivno surađivao s državnim institucijama te da je pribavljeno svih potrebnih 17 odobrenja gradskih, državnih i saveznih tijela. Kako piše Ellen Eberhardt za dezeen.com, suradnja je ostvarena i s voditeljima projekta Brooklyn Bridge–Montgomery Coastal Resilience (BMCR), velikog infrastrukturnog zahvata usmjerenog na zaštitu Manhattana od obalnih poplava, koji se provodi na istoj lokaciji, Pieru 35.
Javna demonstracija projekta odgođena je za 2027. godinu, umjesto prvotno planirane ove godine. Naime, trenutačno +Pool ne može biti priključen na odobrene kanalizacijske vodove za odvod otpadnih voda dok se ne dovrši ključni projekt povećanja otpornosti obale.
Pilot-bazen poslužit će za završna testiranja sustava filtracije u stvarnim uvjetima, a tek nakon potvrde zdravstvenih i regulatornih tijela bit će otvoren za kupače. Organizatori ističu kako je riječ o posljednjem koraku prije izgradnje pune verzije +Poola, koja bi mogla postati model za slične projekte diljem svijeta.
Trump želi graditi trijumfalni luk, bio bi dio mega kružnog toka i grandiozniji od pariškog
Riječ je o monumentalnoj intervenciji u prostoru koja zahvaća postojeći prometni kružni tok poznat kao Memorial Circle.
16:57 109 d 13.04.2026
Svakako treba reći kako, ssim kupanja, projekt uključuje programe škole plivanja, edukacije o zaštiti rijeka i praćenja kakvoće vode. Na taj se način želi potaknuti građane na aktivnije korištenje gradskih obala i očuvanje prirodnih resursa.
- Iako ova odgoda predstavlja dodatni trošak za organizaciju i projekt, to će biti neznatno u usporedbi s koristima koje će donijeti New York opremljen naprednom infrastrukturom za zaštitu od olujnih udara, uz istodobno omogućavanje sigurnog javnog pristupa rijeci za rekreaciju i zdraviji način života, izjavila je izvršna direktorica organizacije Friends of +POOL, Kara Meyer.
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 37 d 24.06.2026
Nakon više od 20 godina gradi se mreža odvodnje u rubnim dijelovima Zagreba, stiže 1.400 novih priključaka
Završetkom projekta sustav javne odvodnje bit će dostupan svim stanovnicima Lučkog te za oko 95 posto stanovnika Ježdovca.
15:48 8 h 31.07.2026
Za 5 mjeseci nova pravila za radne strojeve: Dolaze digitalne upute i stroži nadzor, pripremite se!
Novi zakon će od 2027. godine vrijediti za sve strojeve i povezane proizvode na tržištu Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj.
15:47 8 h 31.07.2026
Galerija gradilišta: Novi krov za kultni olimpijski stadion iz 1976., stari je imao 20.000 rupa!
Stadion je imao projektiran pokretni krov koji nikada nije završen što je na otvorenju igara bio pravi skandal. No sada dobiva nešto još bolje.
15:13 1 d 30.07.2026
Obujam građevinskih radova u Hrvatskoj veći za 1,9 posto, novogradnja i dalje nosi sektor
Obujam građevinskih radova nastavio je rasti u odnosu na prošlu godinu, iako mjesečni pokazatelji upućuju na stabilizaciju tržišta.
15:30 2 d 29.07.2026
Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji
Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.
09:40 2 d 29.07.2026
Sedam dizalica između pruge, autoceste i rijeke: Ovako Švicarci grade dva mosta
Na skučenom gradilištu sedam Liebherrovih dizalica precizno podiže konstrukcije dok autocestom i susjednom željezničkom prugom promet neprekidno teče.
15:59 3 d 28.07.2026
Radnik završio veliku rekonstrukciju omiljenih toplica: Srušeni stari bazeni, a hotel proširen i moderniziran
Projekt nije bio klasična obnova postojećih sadržaja, nego zahvat koji je u velikoj mjeri podrazumijevao novu gradnju.
09:51 4 d 27.07.2026