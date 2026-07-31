Ogromni vodeni križ za NY: Na East Riveru grade se spektakularni plutajući bazeni za 190 tisuća kupača

Konstrukcija će se sastojati od 4 povezana bazena, dječjeg, sportskog, plivačkog i rekreacijskog koji će se moći i spojiti u bazen olimpijske duljine.

Prva faza plutajućeg bazena planiranog za East River približava se završetku u Brooklynu, gdje se dovršavaju plutajuća platforma i inovativni sustav filtracije osmišljen za pročišćavanje riječne vode. Bazen u izgradnji, nazvan Pool 1, predstavlja pravokutnu pilot-verziju većeg koncepta +Pool – plutajućeg bazena u obliku križa koji je prvi put predstavljen za New York 2011. godine, a od tada je prošao dugotrajan proces dobivanja gradskih, državnih i saveznih odobrenja.

Po završetku radova Pool 1 bit će postavljen na East Riveru uz Pier 35, između četvrti Two Bridges i Lower East Side. Konstrukcija se trenutačno gradi u brodogradilištu Erie Basin Bargeport u četvrti Red Hook u Brooklynu, nakon čega će biti dopremljena na lokaciju na Manhattanu.

plutajući bazeni, NY | foto: Press Kit +POOL

Početak i završetak

Početne faze izgradnje bile su usmjerene na testiranje patentiranog sustava filtracije. Uključivale su i dopremanje početnog metalnog okvira iz savezne države Mississippi u New York prošlog ljeta.

Završna verzija +Poola prostirat će se pak na oko 836 četvornih metara i imat će oblik križa, pri čemu će svaki njegov krak imati drugačiju namjenu. Sustav filtracije, razvijen u suradnji s međunarodnom inženjerskom tvrtkom Arup, osmišljen je tako da pročišćava riječnu vodu i dovodi je u bazen bez upotrebe klora.

Istodobno se uređuje i lokacija na Pieru 35, uključujući postavljanje komunalnih priključaka koji će osiguravati energiju za pilot-bazen, ali i za buduću olimpijsku verziju. Naime, lokacija u početku nije imala potrebne priključke za električnu energiju, vodu i kanalizaciju nužne za rad bazena koji koristi filtriranu riječnu vodu. plutajući bazeni, NY | foto: Press Kit +POOL

Više od bazena

Za razliku od klasičnih bazena koji se pune vodom iz vodovodne mreže, +Pool funkcionira poput golemog filtra uronjenog u rijeku. Voda iz East Rivera prolazi kroz posebne stijenke bazena koje uklanjaju bakterije, onečišćenja i neugodne mirise, zbog čega nije potrebna upotreba klora ni drugih kemikalija za dezinfekciju.

Konačna verzija konstrukcije sastojat će se od četiri međusobno povezana bazena, dječjeg, sportskog, plivačkog i rekreacijskog koji će se prema potrebi moći koristiti zasebno ili spojiti u bazen olimpijske duljine. Organizatori procjenjuju da će tijekom jedne sezone bazen moći primiti gotovo 190 tisuća posjetitelja, dok će istodobno u njemu moći boraviti oko 300 kupača.

Upravo zbog takvog koncepta +Pool nije zamišljen samo kao mjesto za kupanje, nego kao nova javna infrastruktura koja bi stanovnicima velike jabuke nakon više od stoljeća ponovno omogućila siguran ulazak u vode East Rivera.

plutajući bazeni, NY | foto: Press Kit +POOL

Ideja stara više od desetljeća

Projekt vodi neprofitna organizacija Friends of +POOL, koja je iz lokalne inicijative prerasla u projekt od državnog značaja. Ideja je nastala 2010. godine kada je skupina mladih arhitekata i dizajnera predvođena Dong-Pingom Wongom osmislila plutajući bazen koji bi sam filtrirao riječnu vodu.

Već godinu kasnije projekt je predstavljen javnosti putem Kickstarter kampanje, gdje je postao jedan od najuspješnijih arhitektonskih projekata financiranih zajedničkim ulaganjem građana. Tijekom godina timu su se pridružili stručnjaci za hidrotehniku, brodogradnju, zaštitu okoliša i kvalitetu vode, koji su zajedno razvijali tehnologiju filtracije i provodili brojna testiranja u East Riveru.

plutajući bazeni, NY | foto: Press Kit +POOL

Rijeka za sve

Cilj projekta nije izgradnja još jednog gradskog bazena, nego promjena odnosa Newyorčana prema rijekama koje okružuju grad i vraćanje javnog pristupa vodi na siguran način. Projekt stoga snažno podržava guvernerka savezne države New York Kathy Hochul u sklopu inicijative NY Swims, pokrenute 2024. godine. Ako se pokaže uspješnim, slični bazeni mogli bi biti postavljeni i na drugim rijekama i jezerima diljem savezne države New York.

Tim +Poola navodi da je tijekom faze testiranja aktivno surađivao s državnim institucijama te da je pribavljeno svih potrebnih 17 odobrenja gradskih, državnih i saveznih tijela. Kako piše Ellen Eberhardt za dezeen.com, suradnja je ostvarena i s voditeljima projekta Brooklyn Bridge–Montgomery Coastal Resilience (BMCR), velikog infrastrukturnog zahvata usmjerenog na zaštitu Manhattana od obalnih poplava, koji se provodi na istoj lokaciji, Pieru 35. plutajući bazeni, NY | foto: Press Kit +POOL

Dug put do prvog kupanja

Javna demonstracija projekta odgođena je za 2027. godinu, umjesto prvotno planirane ove godine. Naime, trenutačno +Pool ne može biti priključen na odobrene kanalizacijske vodove za odvod otpadnih voda dok se ne dovrši ključni projekt povećanja otpornosti obale.

Pilot-bazen poslužit će za završna testiranja sustava filtracije u stvarnim uvjetima, a tek nakon potvrde zdravstvenih i regulatornih tijela bit će otvoren za kupače. Organizatori ističu kako je riječ o posljednjem koraku prije izgradnje pune verzije +Poola, koja bi mogla postati model za slične projekte diljem svijeta.

Svakako treba reći kako, ssim kupanja, projekt uključuje programe škole plivanja, edukacije o zaštiti rijeka i praćenja kakvoće vode. Na taj se način želi potaknuti građane na aktivnije korištenje gradskih obala i očuvanje prirodnih resursa.