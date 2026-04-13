Trump želi graditi trijumfalni luk, bio bi dio mega kružnog toka i grandiozniji od pariškog

Administracija Donalda Trumpa objavila je ažurirane nacrte svog predloženog projekta trijumfalnog luka koje je izradio arhitektonski studio Harrison Design, a koji su predani Komisiji za likovne umjetnosti (Commission of Fine Arts - CFA). Trijumfalni luk bio bi smješten na neizgrađenom kružnom toku u Washington, DC, preko rijeke Potomac nasuprot Lincoln Memorialu.

Projekt, prvi put predstavljen u listopadu 2025., dio je inicijativa za obilježavanje 250. obljetnice SAD-a, a već je u javnosti izazvao značajnu pozornost, ali i podijeljene reakcije. Jednako kao i nedavno predstavljena Trumpova predsjednička knjižnica.

Na ogromnom kružnom toku

Prema materijalima dostavljenima CFA, riječ je o monumentalnoj intervenciji u prostoru koja zahvaća postojeći prometni kružni tok poznat kao Memorial Circle, ključnu točku urbanističke osi između Washingtona i Arlingtonskog nacionalnog groblja. Predloženi luk prostire se preko cijele širine kružnog toka, čime postaje dominantan element vizure i snažan prostorni marker na ulazu u grad.

Dokumentacija uključuje detaljne situacijske prikaze, tlocrte i presjeke koji jasno pokazuju kako je prometna infrastruktura integrirana u sam koncept građevine, među kojima je i prolaz kroz strukturu i pješačke komunikacije. Posebno se ističe monumentalno stubište koje vodi kroz unutrašnjost luka, sugerirajući da objekt nije zamišljen samo kao simbolički element već i kao prostor za kretanje i doživljaj. slavoluk pobjede | foto: Commission of Fine Arts by Harrison Design

Klasični motivi i simbolika

Vizualizacije prikazuju izrazito naglašenu os simetrije, što je u skladu s tradicionalnim pristupima projektiranju reprezentativnih državnih spomenika. U kontekstu urbanizma, projekt se oslanja na postojeće monumentalne pravce i pokušava se uklopiti u širi narativ nacionalnog identiteta kroz arhitekturu.

Arhitektonski izraz projekta snažno se oslanja na klasične motive i simboliku, što je vidljivo u dekorativnim elementima poput orlova, lavova i krilatog kipa na vrhu strukture. Površine su u vizualizacijama obrađene kao sjajne i reflektirajuće, s naglašenim zlatnim detaljima koji dodatno potenciraju monumentalnost i reprezentativni karakter građevine. slavoluk pobjede | foto: Commission of Fine Arts by Harrison Design

Natpisi više od dekoracije

Natpisi One Nation Under God i Liberty and Justice for All integrirani su u arhitektonsku kompoziciju kao sastavni dio identiteta objekta, a ne samo kao dekorativni dodatak. Ovakav pristup podsjeća na povijesne trijumfalne lukove, ali u suvremenom kontekstu otvara pitanje odnosa između arhitekture, politike i simbolike.

Istovremeno, projekt pokazuje ambiciju stvaranja novog nacionalnog simbola koji bi konkurirao postojećim ikonama u neposrednoj blizini. Međutim, upravo ta ambicija izaziva polemike među stručnjacima, osobito u pogledu uklapanja u postojeći povijesni i memorijalni krajolik. Uloga CFA u ovom procesu bit će ključna u ocjeni estetske i urbanističke prihvatljivosti prijedloga, iako sama komisija nema izvršne ovlasti nad realizacijom projekta. slavoluk pobjede | foto: Commission of Fine Arts by Harrison Design

Dug je put

Daljnji razvoj projekta ovisit će o nizu institucionalnih i pravnih koraka, uključujući mišljenje CFA, ali i potencijalno odobrenje drugih saveznih tijela te Kongresa. Iako CFA djeluje isključivo savjetodavno, njezine preporuke često imaju značajan utjecaj na konačne odluke o velikim projektima u Washingtonu.

Dosadašnja praksa pokazuje da ovakvi zahvati, osobito oni koji interveniraju u osjetljive povijesne prostore, rijetko prolaze bez opsežnih revizija i javnih rasprava. Osim institucionalnih procedura, projekt će se suočiti i s izazovima vezanim uz financiranje, izvedivost i prihvaćenost u javnosti.