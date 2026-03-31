Knjižnica od milijardu dolara: Trump gradi zlatni neboder, jedan od eksponata bit će i replika Boeinga

Projekt predsjedničke knjižnice Donalda Trumpa koji izlazi iz okvira dobio je zeleno svjetlo, ali i rok od pet godina da bude izveden.
U trenutku kada većina američkih predsjedničkih knjižnica nastoji balansirati između memorijalne arhitekture i javnog kulturnog prostora, projekt knjižnice Donalda Trumpa ide u potpuno drugom smjeru – prema spektaklu. Najnoviji renderi upravo objavljeni u američkim medijima prikazuju zgradu koja više nalikuje luksuznom neboderu nego arhivskoj instituciji.
Trumpova predsjednička knjižnica, barem prema trenutačnim planovima, predstavlja hibrid između memorijalnog centra, turističke atrakcije i komercijalnog nebodera. Njezina arhitektura jasno komunicira politički identitet i osobni brend, dok urbanistički i financijski aspekti otvaraju niz pitanja o ulozi takvih objekata u suvremenim gradovima.
Ako se projekt realizira u najavljenom obliku, mogao bi označiti prekretnicu u dizajnu predsjedničkih knjižnica, od institucija znanja prema ikonama spektakla i moć.
Projekt, koji potpisuje arhitektonski ured Bermello Ajamil iz Floride, predviđa oko 50 katova visoku staklenu kulu s dominantnim crveno-bijelo-plavim tornjem na vrhu. Takva vertikalnost predstavlja radikalan odmak od tipične niskokatne tipologije predsjedničkih knjižnica u SAD-u, koje su uglavnom kampusnog karaktera. Estetika objekta naglašeno je reprezentativna i simbolička: interijeri uključuju zlatne eskalatore, monumentalne statue Donalda Trumpa te rekonstrukcije prostora Bijele kuće poput Ovalnog ureda, piše Dan Diamond za washingtonpost.com.
Programski sadržaj dodatno pojačava dojam 'tematskog parka politike'. Planirani su tu izložbeni prostori s vojnim letjelicama, uključujući replike Air Force One, auditorij, krovni vrt za događanja i multimedijalne instalacije velikog formata. Ovakav pristup ukazuje na snažan utjecaj komercijalne i zabavne arhitekture, gdje je iskustvo posjetitelja jednako važno kao i edukativna funkcija.
Planirana lokacija nalazi se u samom središtu Miamija, na parceli od oko 2,6 hektara u blizini povijesnog Freedom Towera, jedne od najvažnijih kulturnih točaka kubanske zajednice u gradu. Upravo ta blizina izaziva kontroverze jer bi visoki neboder vizualno dominirao postojećim urbanim tkivom i potencijalno narušio simboličku vrijednost okolnog prostora.
Zemljište, procijenjene vrijednosti oko 66 milijuna dolara, dodijeljeno je Trumpovoj zakladi kroz niz političkih odluka i pravnih procesa, uz uvjet da izgradnja započne u roku od pet godina. Lokacija u boom zoni financija i turizma dodatno naglašava razvojni potencijal projekta, ali i otvara pitanje odnosa javnog interesa i privatnog memorijalnog programa. Prema anketama, značajan dio lokalnog stanovništva protivi se projektu, što dodatno komplicira njegovu realizaciju.
Financijski aspekt projekta jednako je ambiciozan kao i njegova arhitektura. Prema dostupnim podacima iz američkih medija i financijskih dokumenata, zaklada planira prikupiti gotovo milijardu dolara kroz donacije u narednim godinama, čime bi ova knjižnica postala jedna od najskupljih u povijesti. Pojedine ranije procjene spominjale su i ukupne troškove do dvije milijarde dolara, ovisno o konačnom opsegu projekta i sadržajima.
Osim donacija, projekt uključuje i visoko vrijedne eksponate poput zrakoplova Boeing 747-8 procijenjenog na oko 400 milijuna dolara, što dodatno povećava ukupnu investicijsku vrijednost kompleksa. Ipak, financiranje je pod povećalom zbog pitanja transparentnosti i izvora sredstava, što je čest problem kod američkih predsjedničkih knjižnica, ali ovdje dolazi do izražaja zbog razmjera projekta.
