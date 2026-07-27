Radnik završio veliku rekonstrukciju omiljenih toplica: Srušeni stari bazeni, a hotel proširen i moderniziran

Projekt nije bio klasična obnova postojećih sadržaja, nego zahvat koji je u velikoj mjeri podrazumijevao novu gradnju.

Nakon gotovo godinu i pol intenzivnih građevinskih radova završena je najveća investicija u više od stoljeća dugoj povijesti Daruvarskih toplica. Projekt vrijedan gotovo 20 milijuna eura obuhvatio je rekonstrukciju i dogradnju hotela Termal, izgradnju potpuno novih termalnih bazena, novog rekreacijsko-turističkog centra te modernizaciju tehničkih sustava i energetskih rješenja.

Radove je izvela križevačka tvrtka Radnik, a projekt je najvećim dijelom financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uz potporu Ministarstva turizma i sporta, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Daruvara. Završetkom radova jedna od najstarijih hrvatskih lječilišnih destinacija dobila je infrastrukturno potpuno novu razinu, uz očuvanje tradicije koja traje još od rimskog doba.

Obnovljeni kompleks trebao bi biti svečano otvoren do kraja tjedna, nakon čega bi trebao postati dostupan korisnicima. Inače, sezona kupanja je ovdje trebala početi 15. srpnja ove godine, ali je došlo do manje odgode.

Obuhvat radova

Projekt nije bio klasična obnova postojećih sadržaja, nego zahvat koji je u velikoj mjeri podrazumijevao novu gradnju. Najvidljiviji dio radova bilo je rušenje dotrajalih vanjskih i unutarnjih bazena te izgradnja potpuno novih termalnih bazena suvremenih dimenzija i sadržaja.

Paralelno s ovim radovima izvedena je dogradnja hotela Termal, čime je povećan smještajni kapacitet, dok su postojeće sobe u potpunosti rekonstruirane. Ukupno je modernizirano 77 postojećih soba te izgrađeno još 13 novih, pa hotel sada raspolaže s ukupno 90 smještajnih jedinica.

Građevinski zahvat uključivao je i rekonstrukciju konstrukcijskih elemenata, obnovu ovojnice zgrade, novo krovište te prilagodbu objekta suvremenim standardima energetske učinkovitosti. Istodobno su uređene nove pješačke komunikacije, okoliš i prateća infrastruktura, čime je cijeli kompleks funkcionalno povezan u jedinstvenu cjelinu.

Daruvarske toplice | foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Suvremene instalacije

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta odvijao se iza zidova objekata. Uz građevinske radove provedena je potpuna modernizacija instalacijskih sustava, uključujući grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, što predstavlja ključnu pretpostavku za cjelogodišnji rad kompleksa. Na novom krovištu hotela ugrađena je fotonaponska elektrana, čime je dio energetskih potreba usmjeren prema obnovljivim izvorima energije.

Ovdje treba reći da je projekt od početka razvijan prema načelima održive gradnje, uz smanjenje energetskih gubitaka i povećanje učinkovitosti objekata. Ujedno je provedena i digitalna transformacija poslovanja, koja uključuje nove sustave upravljanja objektom i digitalne usluge za korisnike.

Za razvoj kontinentalnog turizma

Osim što predstavlja najveću investiciju u povijesti Daruvarskih toplica, projekt je jedan od najznačajnijih zahvata u hrvatskom zdravstvenom i wellness turizmu posljednjih godina. Novi kompleks donosi proširene bazenske površine, wellness sadržaje, rekreacijsko-turistički centar, fitness zonu te prostore namijenjene rehabilitaciji i pripremi sportaša.