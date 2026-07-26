Galerija: Ovako se uređuje sportski centar s pogledom na tvrđavu, stižu nove tribine i trim-staze

Šibenski sportski centar postupno dobiva novo ruho kroz obnovu tribina, travnjaka, dvorane i rekreacijskih sadržaja za sve generacije.

Čitava Hrvatska zahvaćena je valom gradnje i rekonstrukcije nogometnih stadiona, igrališta, sportskih centara i drugih objekata koji bi trebali podići kvalitetu sportske infrastrukture. U tu se priču sada uključuje i Šibenik, gdje traje obnova dijela Športskog centra Ljubica u naselju Crnica.

Riječ je o igralištu koje je odgojilo brojne mladiće i nogometaše iz Šibenika i okolice, među ostalima i autora ovog teksta, pa svakako veseli što se nakon godina dotrajalosti napokon krenulo u ozbiljnije uređenje prostora.

Gotovo pola milijuna eura za vanjski dio centra

U tijeku su radovi na uređenju vanjskog dijela Športskog centra Ljubica, vrijedni 487.632,50 eura. Njihovim završetkom prostor bi trebao postati funkcionalniji i sigurniji te ponuditi kvalitetnije uvjete za trening, rekreaciju i svakodnevni boravak sportaša, rekreativaca i građana svih generacija.

- Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih betonskih tribina, koje će dobiti novu završnu oblogu i sjedalice. Iza tribina uredit će se betonski plato širine tri metra za pristup gledalištu i sanitarnom čvoru, a prostor će biti prilagođen i osobama smanjene pokretljivosti, objavio je Grad Šibenik.

Planirana je i izgradnja montažnog sanitarnog čvora dimenzija 4,5 puta 2,5 metara, opremljenog suvremenim sanitarnim i elektroinstalacijskim sustavima. Bit će uređena i pristupna rampa maksimalnog nagiba od pet posto iz smjera Ulice Bribirskih knezova.

Obavlja se sportski centar | Foto: Grad Šibenik

Stižu trim-staze i novo vježbalište

Važan dio projekta odnosi se na rekreacijske sadržaje. Uredit će se vanjsko vježbalište sa šest multifunkcionalnih sprava za različite oblike tjelesne aktivnosti.

Predviđena je i izgradnja kružne trim-staze širine 1,60 metara i duljine oko 175 metara. Uz nju će se izvesti četiri ravne trim-staze duljine 50 metara s profesionalnom atletskom podlogom, namijenjene treninzima kraćih dionica. Mijenja se i dotrajala zaštitna ograda, čime bi se dodatno trebala unaprijediti sigurnost cijelog prostora.

Obavlja se sportski centar | Foto: Grad Šibenik

Glavno igralište već je obnovljeno

Uz radove na vanjskom dijelu centra, završena je i obnova glavnog nogometnog igrališta, vrijedna nešto manje od 50 tisuća eura. Radove je provela Javna ustanova Športski objekti, a izvođač je bila tvrtka Jadro iz Solina.

Obuhvaćeni su strojno niveliranje terena, obnova tla, nova sjetva travne smjese prilagođene nogometnim terenima, iscrtavanje igrališta dimenzija 100 puta 65 metara te sanacija postojećeg sustava navodnjavanja. Time je najvažniji sportski teren u sklopu kompleksa dobio kvalitetniju podlogu i bolje uvjete za trening i odigravanje utakmica.

Obavlja se sportski centar | Foto: Grad Šibenik

Zatvoreni dio podignut na energetski razred A+

Nedavno je završena i energetska obnova zatvorenog dijela Športskog centra Ljubica, ukupne vrijednosti 530.389,28 eura. Radovi su obuhvatili obnovu ovojnice zgrade, ugradnju fotonaponskog sustava, modernizaciju rasvjete i sustava upravljanja energijom te mjere zaštite od požara i povećanja pristupačnosti osobama s invaliditetom.

Nakon obnove objekt je podignut na energetski razred A+, čime su osigurani kvalitetniji i održiviji uvjeti za više od 300 djece koja svakodnevno koriste dvoranu kroz rad šest sportskih klubova.