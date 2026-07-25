Dvije cijevi kroz brdo i vijadukt na stupovima u obliku slova V: Susjedi grade cestovni megaprojekt

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25. srpanj 2026.
Na jugu Italije probijen je tunel dug 3,3 kilometra, ključan dio cestovnog megaprojekta s brojnim vijaduktima i novim čvorovima.
Webuild je dovršio iskop tunela Trebisacce, najduljeg tunela na Trećem mega-lotu državne ceste SS106 Jonica u Kalabriji. Riječ je o jednom od tehnički najzahtjevnijih dijelova projekta, dugom ukupno 3,3 kilometra, s dvije odvojene cijevi, po jednom za svaki smjer vožnje.
Istodobno su završeni i vijadukti Avena i Straface, dok se radovi nastavljaju na gotovo kilometar dugom vijaduktu Annunziata. Cijeli projekt trebao bi znatno poboljšati prometnu povezanost juga Italije, skratiti vrijeme putovanja i rasteretiti postojeću cestu koja prolazi kroz naseljena područja.
Tunel Trebisacce izgrađen je klasičnom metodom iskopa, a završetak radova obilježen je istodobnim probojima na trećoj i četvrtoj dijafragmi.
Njegove dvije cijevi omogućit će promet u oba smjera, a nova trasa zaobići će brežuljkasto zaleđe i smanjiti potrebu za prolaskom kroz urbana središta uz postojeću državnu cestu SS106.
Upravo je ovaj tunel jedan od ključnih objekata Trećeg mega-lota, koji predstavlja najvažniji projekt modernizacije kalabrijskog dijela jonskog cestovnog koridora.
Uz tunel su završeni i vijadukti Avena i Straface, među najvažnijim inženjerskim objektima na cijeloj trasi. Vijadukt Avena proteže se na 660 metara između općina Albidona i Amendolara. Posebno se ističe konstrukcijom raspona oslonjenom na četiri velika stupa, od kojih su dva izvedena u prepoznatljivom obliku slova V.
Radovi se nastavljaju i na vijaduktu Annunziata, dugom približno jedan kilometar. Njegova posebnost je dvokatna konstrukcija, pri čemu je svaka razina namijenjena jednom smjeru vožnje.
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Treći mega-lot uključuje ukupno 13 prirodnih i umjetnih tunela, zajedničke duljine deset kilometara, te 16 vijadukata dugih ukupno sedam kilometara. Dionica prolazi kroz područje pokrajine Cosenza i povezuje više općina u području Alto Jonio Cosentino, među kojima su Cassano all’Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara i Roseto Capo Spulico.
Projekt uključuje i četiri čvora - Sibari, Cerchiara-Francavilla, Trebisacce i Roseto - koji će novu cestu povezati s postojećom mrežom, obalnim naseljima i unutrašnjošću.
Od početka radova projekt je izravno i neizravno otvorio približno 1.200 radnih mjesta, a u njegovoj je realizaciji sudjelovalo oko 900 tvrtki. Oko 45 posto zaposlenih dolazi upravo iz Kalabrije.
Webuild je na trasi SS106 dobio i Lot 1, koji obuhvaća dionicu između vijadukta Coserie i čvora Corigliano Ovest. Taj projekt uključuje približno 17 kilometara nove državne ceste, 15 vijadukata, tri nadvožnjaka i dvocijevni tunel dug 1,4 kilometra. Time ukupna duljina dionica SS106 koje Webuild gradi ili modernizira raste na približno 55 kilometara.
Dva projekta na ovoj cesti dio su šireg paketa od 21 projekta koje Webuild izvodi na jugu Italije, ukupne ugovorene vrijednosti veće od 16 milijardi eura. Na njima je zaposleno oko 10.200 ljudi, a od početka radova uključeno je približno 7.500 tvrtki.
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