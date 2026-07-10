Galerija: Susjedi završili brzu prugu od 145 kilometara, za gradnju tunela koristili nikad viđenu metodu

Mobilnost na jugu Italije dobila je važan poticaj. U promet je službeno puštena dionica Napulj - Cancello, prva završena dionica buduće brze željezničke pruge Napulj - Bari. Riječ je o projektu visoke brzine i velikog kapaciteta koji za talijanskog upravitelja željezničke infrastrukture RFI, dio Grupe FS Italiane, gradi Webuild.

Otvaranje ove dionice važan je korak za učinkovitije povezivanje juga Italije s nacionalnom mrežom brzih vlakova. Nova veza omogućuje spajanje redovitog željezničkog prometa između Napulja i Barija s brzim koridorom preko postaje Napulj-Afragola, a koristi bi trebalo osjetiti više od pet milijuna stanovnika šire regije.

Od Napulja do Leccea bez presjedanja

Puštanjem dionice u promet Trenitalia je uvela i novu izravnu liniju Napulj - Lecce, kojom se ta dva grada povezuju za oko pet sati, bez presjedanja. Istodobno se vrijeme putovanja između Napulja i Barija skraćuje na oko tri i pol sata.

To je prvi značajniji pomak prema učinkovitijem prometnom povezivanju na koridoru između Jadrana i Tirenskog mora. Kada cijela pruga bude dovršena, putovanje između Napulja i Barija trebalo bi trajati samo dva sata, čime će se dodatno ojačati uloga juga Italije u europskim prometnim koridorima.

Završena dionica pruge u Italiji | Foto: Webuild

Nova dionica duga 15,6 kilometara

Dionica Napulj - Cancello duga je 15,6 kilometara i prolazi kroz gusto naseljeno urbano područje napuljske metropolitanske regije. Osmišljena je kao važna točka povezivanja metropolitanskog, regionalnog i daljinskog željezničkog prometa.

Posebno je važna jer omogućuje izravan pristup pruge Napulj - Bari prema postaji Napulj-Afragola, koja bi trebala postati novo 'južno prometno čvorište' prema koridoru Torino - Milano - Rim - Salerno. Uloga Afragole kao intermodalnog čvorišta dodatno će se ojačati budućom linijom 10 napuljskog metroa, čiju gradnju vodi konzorcij predvođen Webuildom.

Završena dionica pruge u Italiji | Foto: Webuild

Nova stanica, vijadukti i ukinuti pružni prijelazi

Otvaranjem dionice s radom počinje i nova stanica Acerra, koja će stanovnicima tog područja olakšati pristup nacionalnoj mreži brzih vlakova.

Projekt je uključivao i značajna poboljšanja cestovne infrastrukture. Izgrađeno je 12 cestovnih veza, a uklonjeni su pružni prijelazi na povijesnoj željezničkoj liniji. Tehnički gledano, radovi su uključivali polaganje više od 60 kilometara tračnica, ugradnju 182.000 tona tucanika i oko 65.000 željezničkih pragova.

Izgrađena su i četiri vijadukta ukupne duljine oko četiri kilometra, čime je omogućeno premošćivanje važnih lokalnih prometnica i smanjen utjecaj gradnje na gusto naseljeno područje.

Jedan od najvećih inženjerskih izazova bio je tunel Casalnuovo. Oko 650 metara tunela Webuild je izgradio primjenom hiperbarične metode iskopa, koja je prvi put korištena u Italiji u ovakvom tipu tunelogradnje. Riječ je o zahtjevnoj tehnici koja se primjenjuje pri izgradnji tunela u prisutnosti podzemnih voda, a u Europi je zabilježeno tek nekoliko takvih primjena.

Završena dionica pruge u Italiji | Foto: Webuild

Dio velikog europskog prometnog koridora

Buduća pruga Napulj - Bari dio je skandinavsko-mediteranskog koridora transeuropske prometne mreže TEN-T i jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutačno provode u Italiji.

Kada bude dovršena, nova linija imat će ukupno 145 kilometara novih kolosijeka, 15 tunela i 25 vijadukata. Povezivat će 32 općine s ukupno 20 stanica i stajališta duž trase.