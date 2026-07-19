Gradi se nova linija metroa: Ispod jedne od najzagušenijih metropola probili su čak 27 kilometara tunela

Projekt u Limi posebno je važan jer će Peru prvi put dobiti potpuno podzemni sustav javnog prijevoza.

Ispod jedne od prometno najzagušenijih metropola Latinske Amerike završeno je čak 27 kilometara novih tunela. Riječ je o budućoj Liniji 2 metroa u Limi, najvećem infrastrukturnom projektu urbane mobilnosti u glavnom gradu Perua.

Nova potpuno podzemna linija trebala bi potpuno promijeniti svakodnevno kretanje milijuna stanovnika. Putovanje između četvrti Ate i lučkog grada Callaa, koje danas u najgorim prometnim gužvama traje više od dva i pol sata, trebalo bi se skratiti na samo 45 minuta. Trasa će povezati stambene četvrti, sveučilišta, trgovačke i industrijske zone, najveću peruansku luku te međunarodnu zračnu luku Jorge Chávez.

Završeno svih 27 kilometara tunela

Radovi na iskopu tunela završeni su probojem posljednjeg dijafragmnog zida kod Stanice 4. Time su građevinska kompanija Webuild i njezini partneri završili svih 27 kilometara tunela planiranih za trasu Linije 2. Na projektu su radila dva stroja za tunelsko bušenje, odnosno TBM-a, svaki s reznom glavom promjera većeg od deset metara.

Strojevi su radili na dubinama većim od 12 metara ispod ulica peruanske prijestolnice. Trasa prolazi glavnim prometnim koridorom koji povezuje istočni dio Lime s Callaom, najvećom peruanskom lukom i međunarodnom zračnom lukom. Završetak iskopa jedan je od najvažnijih trenutaka u realizaciji prve potpuno podzemne linije metroa u Peruu.

Novi metro u Peruu, Lima | Foto: Webuild

Ukupno 35 kilometara podzemnih linija

Projekt obuhvaća gradnju i upravljanje Linijom 2 te dijelom Linije 4. Ukupno je predviđeno 35 kilometara podzemnih pruga, 35 stanica, 36 ventilacijskih i evakuacijskih okana te dva željeznička depoa.

Nova linija omogućit će putnicima da grad prijeđu od istoka prema zapadu za oko 45 minuta. Ista vožnja danas, u uvjetima najveće prometne gužve, može trajati više od dva sata i 30 minuta, a prema nekim procjenama i do dva sata i 45 minuta. Nakon završetka tunela projekt ulazi u novu fazu. Slijede polaganje tračnica, ugradnja tehnoloških i operativnih sustava te dovršetak stanica.

Metro će povezati luku, aerodrom i stambene četvrti

Linija 2 prolazi jednim od najvažnijih prometnih koridora šireg područja Lime i Callaa. Povezivat će gusto naseljene četvrti, sveučilišne kampuse, trgovačke centre, industrijske zone i ključnu logističku infrastrukturu.

Posebno je važna povezanost s Lukom Callao i međunarodnom zračnom lukom Jorge Chávez, čime bi se trebao znatno pojednostaviti dolazak do dva najvažnija prometna čvorišta u zemlji.

Projekt bi trebao smanjiti vrijeme putovanja, povećati pouzdanost javnog prijevoza i povezati dijelove metropole koji su danas praktički odvojeni zbog kroničnih prometnih gužvi. Milijunima stanovnika tako će biti olakšan pristup radnim mjestima, obrazovnim ustanovama i javnim uslugama.

Novi metro u Peruu, Lima | Foto: Webuild

Jedan od najvećih podzemnih projekata u regiji

Završetkom tunelskih radova Webuild je napravio veliki korak prema dovršetku jednog od najsloženijih infrastrukturnih projekata u Latinskoj Americi. Grupa je dosad diljem svijeta izgradila gotovo 900 kilometara linija metroa i oko 3.500 kilometara tunela. Webuild sudjeluje i na nizu drugih velikih projekata podzemne infrastrukture, među kojima su Grand Paris Express u Francuskoj, Linija C rimskog metroa te proširenje Crvene linije metroa u Rijadu.

No projekt u Limi posebno je važan jer će Peru prvi put dobiti potpuno podzemni sustav javnog prijevoza. Nakon dovršetka radova nova linija trebala bi iz temelja promijeniti način na koji se milijuni ljudi svakodnevno kreću kroz jedan od najzagušenijih gradova Latinske Amerike.