Jedan od najvećih lučkih projekata u Europi ubrzano raste: Novi keson veličine nebodera spušten na morsko dno

Dvije goleme bušilice mijenjaju lice Sicilije: Nova pruga spajat će gradove na jugu Italije
Projekt je dio europskog TEN-T Skandinavsko-mediteranskog koridora i obuhvaća 43 kilometra nove željezničke trase, odmaknute od obale.
15:50 7 d 12.06.2026
20. lipanj 2026.
Nakon postavljanja, njegove šupljine pune se materijalom kako bi postao stabilna i čvrsta struktura koja može izdržati snažne valove i udare mora.
Genovski lukobran nastavlja napredovati. Nakon što je konstrukcija prešla duljinu od jednog kilometra, ugrađen je i 24. golemi betonski keson, čime je projekt ušao u novu vidljivu fazu radova.
Riječ je o jednom od najvažnijih lučkih infrastrukturnih projekata u Italiji, koji izvodi konzorcij PerGenova Breakwater predvođen Webuildom. Radovi se istovremeno odvijaju na kopnu, gdje se proizvode masivni betonski elementi, i na moru, gdje se priprema morsko dno i postavljaju kesoni.
Najnoviji ugrađeni keson visok je 33 metra i dug 67 metara, što ga čini konstrukcijom veličine višekatnice. Njegova ugradnja važan je korak prema novom lukobranu koji će štititi genovsku luku od jakih oluja i omogućiti sigurniji prihvat najvećih brodova.
Pojednostavljeno, keson je golemi betonski element koji se spušta na morsko dno i služi kao temelj lukobrana. Nakon postavljanja, njegove se šupljine pune materijalom kako bi cijela konstrukcija postala stabilna, čvrsta i otporna na snažne valove i udare mora.
Kod ovakvih projekata kesoni su jedan od ključnih dijelova gradnje. Svaki od njih mora biti precizno proizveden, dopremljen i spušten na točno određeno mjesto. U Genovi se taj postupak provodi kroz složene pomorske operacije, uz stroge sigurnosne standarde i stalnu prilagodbu vremenskim uvjetima.
Istodobno s postavljanjem kesona gradi se i nadzemni dio lukobrana, koji će formirati zaštitni zid i omogućiti sigurniji pristup luci. Uz to se izrađuju posebni zaštitni betonski blokovi koji dodatno učvršćuju konstrukciju i pomažu u apsorpciji energije valova.
Projekt se izvodi na više razina istovremeno. Na kopnu se u Vado Ligureu proizvode veliki betonski elementi, dok se na moru provodi njihova doprema i ugradnja. Ispod površine mora učvršćuje se morsko dno kako bi moglo preuzeti opterećenje nove konstrukcije.
Do sada je u radovima na konsolidaciji morskog dna ugrađeno više od 4,5 milijuna tona kamenog materijala. U tim operacijama sudjeluje flota specijaliziranih brodova, što omogućuje kontinuiran napredak projekta.
Dvije goleme bušilice mijenjaju lice Sicilije: Nova pruga spajat će gradove na jugu Italije
Projekt je dio europskog TEN-T Skandinavsko-mediteranskog koridora i obuhvaća 43 kilometra nove željezničke trase, odmaknute od obale.
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Paralelno se provodi i jaružanje, odnosno uklanjanje sedimenta s morskog dna. Do sada je uklonjeno oko 160.000 kubičnih metara materijala kako bi se osigurala potrebna dubina za prihvat velikih brodova nove generacije.
U blizini ulaza u luku izvode se i dodatni zahvati, među kojima je postavljanje nove cijevi za dovod morske vode za genovski akvarij. Zbog intenzivnog lučkog prometa, dio tih radova izvodi se noću kako bi se izbjegle smetnje i osigurao nesmetan rad luke.
Nova lukobranska građevina imat će ključnu ulogu u zaštiti genovske luke od jakih oluja i nepovoljnih morskih uvjeta. Osim što će povećati sigurnost luke, omogućit će i sigurnije manevriranje velikih brodova, duljine do 400 metara.
Time Genova dobiva infrastrukturu prilagođenu novoj generaciji plovila, što je posebno važno za buduću konkurentnost luke. Projekt nije samo zaštitna građevina, nego strateško ulaganje u kapacitete, sigurnost i dugoročni razvoj jednog od najvažnijih lučkih čvorišta u Italiji.
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